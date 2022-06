The Lady of Heaven on tullut muslimiaktivistien mielenosoitusten kohteeksi, koska se väittää muun muassa näyttävänsä islaminuskon profeetan Muhammedin kasvot.

Kohtaus islaminuskon historiaa kertovasta elokuvasta The Lady of Heaven.

Brittiläinen elokuvateatteriketju Cineworld peruu uuden historiallisen elokuvan kaikki tulevat näytökset, koska sitä vastaan on järjestetty useita mielenosoituksia. Asiasta uutisoivat muun muassa brittilehti The Guardian ja Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Cineworld alkoi näyttämään historiallista toimintaelokuvaa The Lady of Heaven viime viikolla. Elokuva joutui kuitenkin nopeasti muslimiaktivistien arvostelun ja mielenosoitusten kohteeksi.

The Lady of Heaven väittää muun muassa näyttävänsä ensimmäistä kertaa valkokankaalla islaminuskon profeetan Muhammedin kasvot. Islam kieltää Muhammedin visuaalisen esittämisen, mutta kiellon tiukkuudessa on koulukuntaeroja.

Muhammedin digitaalisilla tehosteilla luodut kasvot näkyvät elokuvassa tiettävästi hyvin epäselvästi, eikä kellekään näyttelijälle anneta tunnustusta Muhammedin tai muiden islamin pyhien henkilöiden esittämisestä. Asiaan kiinnitettiin huomiota esimerkiksi The Guardianin elokuva-arvostelussa.

Elokuva kertoo Muhammedin tyttärestä Fatima Zahrasta, joka on myös tärkeä henkilö islaminuskossa. Muslimiaktivistien arvostelu ei kohdistukaan ainoastaan Muhammedin esittämiseen, vaan heidän näkökulmastaan myös islamin historian harhaanjohtavaan ja rasistiseen esittämiseen.

Uutisia musliminäkökulmasta kertova media 5Pillars arvosteli elokuvaa ”Jumalaa pilkkaavana” ja ”nurkkakuntaisena”.

Muslimiaktivistit ovat järjestäneet rauhanomaisia mielenosoituksia useilla Cineworld-elokuvateattereilla, minkä lisäksi lähes 120 tuhatta ihmistä on allekirjoittanut vetoomuksen elokuvan esittämisen lopettamisesta.

Cineworld sanoi peruvansa kaikki tulevat näytökset ”varmistaaksemme henkilökuntamme ja asiakkaittemme turvallisuuden”.

Toinen elokuvateatteriketju Vue on edelleen näyttänyt elokuvaa ainakin Lontoossa, vaikka myös sen on väitetty peruneen joitakin näytöksiä.

Näytösten peruminen on puolestaan kerännyt kritiikkiä sanan- ja taiteen vapauden vastaisena. Britannian parlamentin ylähuoneen jäsen Claire Fox twiittasi päätösten olevan ”tuhoisia ja vaarallisia taiteen sekä sananvapauden osalta.”

”Tämä on taiteellinen yritys kertoa puhua ja kommentoida historiasta ja uskonnosta, ja sitä voidaan aina tulkita lukuisilla eri tavoilla. Se on normaalia ja tervettä. Toivotamme tervetulleeksi kaikkia, jotka haluavat ilmaista itseään, olivat he elokuvan puolella tai sitä vastaan”, sanoi The Lady of Heavenin tuottaja Malik Shlibak The Guardianille ja lisäsi:.

”Vastustamme kuitenkin kiihkeästi sitä, mitä he yrittävät tehdä, eli yrityksiä sensuroida muita ja sanella mitä brittiläisissä elokuvateattereissa saa ja ei saa katsoa.”