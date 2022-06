Vallan väärinkäyttöön liittyvät paljastukset ovat johtaneet japanilaisen elokuvateollisuuden kriisiin.

Ohjaaja Naomi Kawasea on syytetty väkivaltaisesta käytöksestä. Kuvassa Kawase vuoden 2022 Cannesin elokuvajuhlilla.

Palkittua ohjaaja-käsikirjoittaja Naomi Kawasea syytetään väkivaltaisesta käytöksestä kuvausryhmiään ja muita alaisiaan kohtaan.

Kawasen väitetystä väkivaltaisuudesta ovat uutisoineet tokiolainen viikkolehti Shūkan Bunshun sekä yhdysvaltalainen elokuva-alaa seuraava The Hollywood Reporter. Kawasen elokuvista Suomessa on julkaistu Kirsikkapuiden alla, Kohti valoa sekä Äidit.

Shūkan Bunshunin mukaan herkistä draamaelokuvistaan tunnettu Kawase potkaisi apulaisohjaajaansa vatsaan Äidit -elokuvan kuvauksissa toukokuussa 2019.

Miespuolinen apulaisohjaaja oli lehden mukaan koskettanut Kawasea kertoakseen, että kuvassa on vikaa. Kawase oli raivostunut ja potkaisi apulaisohjaajaa.

Kuvaaja Yuta Tsukinagan johtama kameraryhmä erosi väkivaltaisen välikohtauksen seurauksena. Kawasen tuotantoyhtiön verkkosivuilla kerrotaan, että asia on selvitetty yhtiön sisäisesti.

Naomi Kawasen ohjaama Äidit oli Japanin Oscar-ehdokkaana vuonna 2021. Kawasea syytetään pahoinpitelystä elokuvan kuvauksissa.

Kawase on Shūkan Bunshun -lehden mukaan myös pahoinpidellyt vuonna 2015 tuotantoyhtiölleen työskennelleen miehen. Kawasen firman toimistolla tapahtunut väkivallan purkaus sai muut työntekijät pakenemaan paikalta.

Lehden mukaan uhria oli lyöty niin pahasti, että hänen kasvonsa olivat silmin nähden turvonneet.

Kohun ajoitus on Kawaselle kiusallinen, sillä hänen uransa mittavin tuotanto on juuri elokuvateattereissa.

Kawase on vuonna 2021 pidettyjen Tokion olympialaisten virallisen dokumenttielokuvan ohjaaja. Suurtyön ensimmäinen osa, Tokyo 2020 Side A, sai Japanin ensi-iltansa viime perjantaina.

Olympialaisfilmi on saanut joitakin kehuvia arvioita, mutta sen lipputulot ovat jääneet odotuksiin verrattuna vaatimattomiksi. Tokyo 2020 Side B ilmestyy ensi vuonna.

Kawasen seuraava iso projekti on osallistua vuonna 2025 Osakassa järjestettävän Expo 2025 -maailmannäyttelyn tuottamiseen. Kawase tuottaa Japanin paviljonkiin erimielisyyksien sovittamista ja toisten ihmisten arvon tunnustamista käsittelevän teemaprojektin.

Naomi Kawase on vain viimeisin kohun keskelle joutunut japanilainen elokuvantekijä. Maan elokuva-alaa on ravistellut viime kuukaudet erilaisia vallan väärinkäytöksiä koskeva sisäinen kriisi.

Maaliskuussa Shūkan Bunshun -lehti julkaisi näyttelijä-ohjaaja Hideo Sakakia koskevia syytöksiä. Neljä naista syyttää Sakakia seksiin pakottamisesta. Lehden mukaan teoista vanhimmat ovat tapahtuneet vuonna 2011.

Sakakin ohjaamien elokuvien ensi-illat peruttiin uutisten myötä. Sakaki itse myöntää seksin kolmen syytöksiä esittäneen naisen kanssa, mutta sanoo sen olleen suostumuksellista.

Pian Sakakin jälkeen Shūkan Bunshun uutisoi kolmen naisen syyttävän näyttelijä Houka Kinoshitaa samankaltaisista teoista.

Kinoshita on usein työskennellyt Sakakin kanssa, ja lehden haastattelemien naisten mukaan miehet olisivat toimineet yhdessä myös naisia saalistaessaan. Sakakin ja Kinoshitan väitetään esitelleen toisilleen elokuva-alalle haluavia nuoria naisia, jotka he sitten pakottivat seksiin.

Kinoshita on keskeyttänyt uransa määrittelemättömäksi ajaksi.

Huhtikuun alussa Shūkan Josei -viikkolehti julkaisi kulttisuosion saavuttanutta ohjaaja-käsikirjoittaja Sion Sonoa koskevia syytöksiä.

Sonon ohjauksia ovat muun muassa Helsingissä vuoden 2011 Night Visions -festivaaleilla nähty Cold Fish sekä Nicolas Cagen tähdittämä Prisoners of the Ghostland. Sono on voittanut uransa aikana palkintoja Berliinin ja Toronton elokuvajuhlilla.

Lehden mukaan Sono on tarjonnut naisnäyttelijöille vuosien ajan rooleja seksiä vastaan. Sonoa syytetään myös seksiin pakottamisesta ja seksuaalisesta häirinnästä.

”Aion harjoittaa itsetutkiskelua ja ottaa vakavasti sen, etten ole ottanut huomioon ihmisiä ympärilläni”, sanoi Sono hänen yhtiönsä kautta julkaistussa lausunnossa.

Sonon mukaan Shūkan Josein juttu sisälsi kuitenkin asiavirheitä, ja hän haastoi toukokuussa lehden kustantajan oikeuteen.

Shūkan Bunshun -lehden mukaan myös Sonon ”oikeana kätenä” tunnettu tuottaja Haruo Umokawa on painostanut näyttelijöitä seksiin. Yksi väärinkäytöksistä kertonut sanoo Umokawan vaatineen häneltä seksuaalisia kuvia itsestään.

Joukko japanilaisia elokuva-ohjaajia allekirjoitti huhtikuussa kirjeen, jossa alalla tapahtuva hyväksikäyttö tuomittiin.

Allekirjoittajien joukossa on japanilaisen elokuvan tähtinimiä, kuten Oscar-voittaja Hirokazu Kore-eda sekä vuonna 2016 Cannesin Un Certain Regard -sarjassa palkittu Koji Fukada.

”Meidän elokuvaohjaajien tulee ymmärtää, että toisten ihmisten ohjaamisessa on aina mahdollisuus väkivaltaan ja vallan väärinkäyttöön”, kirjeessä sanotaan.

Kevään ja alkukesän tapahtumia on pidetty #metoo-liikeen myöhäisenä rantautumisena Japaniin.