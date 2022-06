Madonna itse ohjaa vielä aikaisessa vaiheessa olevan elokuvan.

Ozark-sarjasta tutulle näyttelijälle Julia Garnerille on tarjottu rooli pop-ikoni Madonnana tulevassa elämänkertaelokuvassa. Asiasta uutisoi Variety.

Madonna itse ohjaa elokuvan. Se tulee seuraamaan ”popin kuningattaren” uran ensivaiheita.

Elokuva on vasta tuotannon alussa eikä roolia ole vielä lyöty lukkoon. Varietyn lähteiden mukaan Garner aikoo kuitenkin hyväksyä tarjouksen. Tuotannon etenemisestä ja muista näyttelijöistä ei ole vielä juuri tietoa.

Madonnan rooliin harkittiin lukuisia tunnettuja näyttelijöitä, kuten Florence Pugh’ta, Alexa Demietä ja Odessa Youngia. Hakuprosessi on ollut pitkä ja vaikea, sillä Madonnan näyttelijän täytyy olla myös kyvykäs laulaja ja tanssija, Variety kertoo.

Alun perin elokuvan teosta ilmoitettiin jo syksyllä 2020.

”Musiikki on pitänyt minut liikkeessä ja taide on pitänyt minut elossa. Kertomattomia ja innostavia tarinoita on niin paljon, ja kuka olisi parempi kertomaan ne kuin minä?” Madonna sanoi tiedotteessa tuolloin.