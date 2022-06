Ukrainassa syntynyt Eugene Hütz agitoi säästeliäästi, mutta tehokkaasti.

Gogol Bordello Kulttuuritalossa 11.6.

Gogol Bordello on amerikkalainen bändi, mutta sen perustaja Eugene Hütz syntyi Ukrainassa vuonna 1972 ja kasvoi Neuvostoliiton hallitsemassa Kiovassa. Eipä ihme, että hän on ollut poliittisesti aktiivinen sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

Maaliskuussa Hütz lauloi Ukrainan kansallislaulun Patti Smithin kanssa New Yorkissa isossa hyväntekeväisyyskonsertissa. Hän on julkaissut Primuksen Les Claypoolin kanssa ylistyslaulun Ukrainan presidentille Zelensky: The Man With the Iron Balls.

Vain päivää ennen Helsingin konserttia Gogol Bordello julkaisi Teroborona-biisin, joka on omistettu Ukrainassa siviileistä kootuille kodinturvajoukoille.

Siihen kaikkeen nähden Gogol Bordello viljeli Kulttuuritalossa melkeinpä yllättävän vähän politiikkaa. Alussa biisien välissä tuskin hengähdettiin eikä puhuttu mitään.

Paria lyhyttä haistattelua lukuun ottamatta vasta keikan puolivälin paikkeilla tuli politiikkaa. Uuden Focus Coin -biisin esittelyssä Hütz vertasi Venäjää Pohjois-Koreaan ja nimitti molempia zombifarmeiksi. Sen perään kuultiin Teroborona. Biisiä Zelenskyin rautaisista palleista ei kuultu.

Toisaalta Hütz ei ole koskaan vaikuttanut analyyttiseltä ajattelijalta. Hänen Gogol Bordellonsa on ollut parhaimmillaan rasvattu bailumoottori, jonka keikoilla on hauskaa, vaikka osa biiseistä onkin ollut kevyesti aatteellisia.

Vuosien varrella bändin muusikot ovat vaihtuneet moneen kertaan. Ainoa alkuajoilta jaksanut on viulisti Sergei Rjabtsev. Venäläissyntyinen muusikko tuomitsee sodan jyrkästi bändin kotisivuilta löytyvässä puheessaan.

Onneksi Rjabtsev on mukana, sillä varsinkin tällä kertaa viulu oli aivan olennainen. Rjabtsev toi yksinään mukaan enimmät romanivaikutteet Gogol Bordellon romanipunkkiin, kun haitari on pudonnut pois. Ilman sitä keikka olisi kuulostanut lähinnä ska’han kallistuvalta peruspunkilta.

Vasta Teroboronan jälkeen Gogol Bordellon bailukone käynnistyi tosissaan. Vauhtia riitti alusta asti, mutta lopulta löytyi myös puhtia, joka muistutti, ettei bändi soittanut lehtereillä musiikkia korvat hörössä kuunteleville vaan permannolla pogoaville.

Tosin Mishto-biisiin bändi latasi enemmän vivahteita ja yksityiskohtia kuin puoleen muusta konsertista. Esimerkiksi ecuadorilaissyntyinen lyömäsoittaja Pedro Erazo toi lopulta esiin lattarivaikutteita.

Sitä kelpasi kuunnellakin, vaikka lopun revittelystä permannolla hurjistunut yleisön isoin osa ei sitä välttämättä joutanut huomata.

Hütz on aina hallinnut poseeraukset ja eleet, korvannut esiintymisen energialla musikaalisuutensa puutteet. Puolet ajasta hän roikotti mukana kahta kitaraa, kun ei muka ehtinyt vaihtaa akustista sähköiseen tai toisin päin.

Siihen tyyliin saatiin myös väkevin poliittinen huipentuma aivan lopuksi. Hütz lauloi Undestructable-biisin viimeiset säkeet yleisön kannatteleman rummun päällä tasapainoillen Ukrainan lippu harteillaan. Sanoman saa perille rämäpäisyydelläkin.