Sodankylä

Kesä on saapunut Sodankylään. Mittarissa on kahdeksan astetta lämmintä ja pohjoistuuli puhaltaa.

Vielä varmempi kesän merkki täällä päin on Sodankylän elokuvajuhlat, jotka järjestetään parin vuoden tauon jälkeen taas siinä samassa muodossa, mihin tapahtuman vakiokävijät ovat tottuneet.

Yksi festivaalin ohjaajavieraista, Mathieu Amalric, 56, on Sodankylän elokuvajuhlilla ensimmäistä kertaa. Hän istahtaa Hotelli Sodankylän punertavan kokolattiamaton syleilemään ravintolatilaan kahvin ja puoliksi syödyn puurolautasen kanssa.

Sodankylän elokuvajuhlat on kokonaisuudessaan kontrastin taidetta: maailmantähdet asettuvat miljööseen, joka on pysähtynyt jo vuosikymmeniä sitten.

Amalric tuli Suomeen suoraan Roomasta, jossa hän oli kuvauksissa Nanni Morrettin tulevaa elokuvaa varten. Morretti on käynyt itsekin vieraana Sodankylässä, ja halusi järjestää kuvausaikataulut siten, että Amalric pääsee pohjoisen pienelle festivaalille.

Amalric yltyy imitoimaan Morrettia: ”Sinun täytyy mennä!”

Amalric on ranskalainen ohjaaja ja näyttelijä, joka on näytellyt esimerkiksi elokuvissa The Grand Budapest Hotel, 007: Quantum of Solace ja Venus In Fur. Hänen tuorein ohjauksensa on tänä vuonna valmistunut musiikkielokuva Zorn III, joka nähdään myös Sodankylässä. Sodankylän ohjelmistoon kuuluu niin Amalricin ohjaustöitä kuin näyttelijäsuorituksia.

Amalric sanoo kuulleensa Sodankylän elokuvajuhlista tarinoita monilta kollegoilta jo vuosikymmenien ajan. Tarinoissa hänelle luvattiin vilpitön elokuvafestivaali, josta puuttuvat kaikki tyypilliset elokuvafestivaalien paineet ja huonot puolet. Elokuvien rakastajat kokoontuvat yhteen katsomaan elokuvia, keskustelemaan ja jopa tappelemaan niistä. Juhlat jatkuvat elokuvien tapaan kellon ympäri eikä rasittavia journalisteja ole.

”Ja tässä minä nyt istun journalistin kanssa hotellissa, jonka baari meni eilen kiinni jo keskiyöllä. Harhailin viime yönä aamukolmelta kadulla ja etsin, että missä kaikki juhlat ja ihmiset ovat. Missään ei ollut ketään!”

Viileä ilma lienee ajanut ihmiset sisälle ajoissa.

”Entä missä aurinko?”

Häntä hieman tuskastuttaa antaa haastatteluja, sillä hän haluaisi vain katsoa elokuvia. Amalric kaivaa taskustaan festivaalin ohjelmakartan, johon hän on merkinnyt elokuvia, joita haluaisi nähdä.

Hän haluaisi ehdottomasti nähdä Mikko Niskasen ohjaaman Kahdeksan suormanluotia, mutta samaan aikaan alkaa näytös Amalricin tähdittämästä elokuvasta Perhonen lasikuvussa, jossa hän näyttelee Jean-Dominique Baubya, Ellen päätoimittajaa, joka halvaantui yllättäen.

”Ja minun täytyy käydä siellä sanomassa jotain blaa blaa blaa… Mutta sen jälkeen menen ainakin katsomaan sitä [Kahdeksan suormanluotia] vähän aikaa!”

”Mitä muuta minun pitäisi käydä katsomassa?”

Mathieu Amalricilla on Sodankylässä purkautumatonta energiaa.

Amalric ei edes muista, milloin hän on viimeksi ollut elokuvafestivaalilla. Hän tuntuu keränneen korona-aikana paljon purkautumatonta energiaa.

Edeltävänä iltana elokuvateatteri Lapinsuussa esitettiin Amalricin ohjaama The Blue Room, fataali kolmiodraama, joka perustuu Georges Simenonin samannimiseen romaaniin. Näytöksen jälkeen Amalric vastaili innostuneena yleisön kysymyksiin. Järjestäjien piti suorastaan pakottaa hänet lopettamaan, sillä puhetta olisi riittänyt.

”En halua mennä nukkumaan!” Amalric vastasi haastattelijalle, joka yritti kohteliaasti ehdottaa, että eiköhän päästetä ohjaaja jo nukkumaan.

Vaikka Amalric ei ole ennen Sodankylässä käynytkään, Suomi on hänelle ennestään tuttu paikka. Hänen vanhempansa olivat journalisteja, jotka työskentelivät hetken aikaa Le Mondelle myös Moskovasta käsin. Amalricin äiti oli innokas matkaaja, joka halusi palata Ranskaan perheen Volvolla ajamalla Leningradin, Suomen ja Norjan kautta.

”Olen käynyt tätäkin pohjoisemmassa, joten täällä ei ole lainkaan kylmä. Moskovassa saattoi oikeasti olla kylmä. Muistan sen tunteen, kun tulit lapsena kotiin, ja pikkuhiljaa veri alkoi taas kiertää käsissä.”

Perhonen lasikuvussa -elokuvassa Amalric näyttelee Jean-Dominique Baubya, Ellen päätoimittajaa, joka halvaantuu yllättäen.

Amalricistä ei varsinaisesti koskaan pitänyt edes tulla näyttelijää, vaan se tapahtui täysin vahingossa. Rakkaus elokuvaan syttyi Otar Iosselianin ohjaaman Les favoris de la lunen (1984) myötä. Amalric oli tuolloin 17-vuotias. ”Iosseliani käyttää elokuvissaan ihmisiä, jotka eivät ole näyttelijöitä.”

Arnaud Desplechin oli kuitenkin se ohjaaja, joka lopulta Amalricin sanojen mukaan ”löysi” hänet näyttelijänä elokuvassa My Sex Life… Or How I Got Into Argument (1996). Se oli Amalricin läpimurtorooli, josta hän sai myös César-palkinnon.

007: Quantum of Solace -elokuvassa Mathieu Amalricilla (toinen vasemmalta) on Bond-pahiksen rooli.

Hänen kansainvälisesti tunnetuin roolinsa on Bond-pahiksen rooli elokuvassa 007: Quantum of Solace (2008). Siinä hän näytteli Dominic Greeneä, joka teki häikäilemättömästi bisnestä luonnonvaroilla. Elokuva oli luonnollisesti ison budjetin pläjäys ja toi Amalricille paljon näkyvyyttä, mutta elokuvataiteena se ei ole kovin hyvässä maineessa.

Enimmäkseen Amalric on tehnyt eurooppalaista taide-elokuvaa, ja kenties siksi hän kokee tarpeelliseksi korostaa Bondin eurooppalaisuutta, vaikka sitä ei ota edes puheeksi.

”Bondilla ei ole mitään tekemistä Amerikan kanssa! Bond on englantilainen, ja työskentelin englantilaisten kanssa. Stunttien kanssa työskentely oli uskomatonta, he ovat kuin buddhalaisia. Daniel Craig puolestaan on hyvin isosydäminen mies.”

Quantum of Solacen tuotantoprosessi ei täysin onnistunut, sillä elokuvan tekemisen aikaan käsikirjoittajat olivat lakossa. ”Elokuvaa ei voitu lykätä taloudellisten paineiden vuoksi, joten sitä alettiin kuvata ilman valmista käsikirjoitusta. Se oli…”

Amalric täydentää lauseen kohauttamalla olkapäitä: minkäs teet. ”Mutta en halua puhua täällä sellaisista asioista. Kun teet jotain, vain teet sen. Ei sen kummempaa. Se elokuva on ollut hyvin, hyvin pieni osa elämääni.”

Mathieu Amalric elokuvassa 007: Quantum of Solace (2007).

Amalric on keskustelijana hyvin intensiivinen ja intohimoinen. Hän katsoo läheltä suoraan silmiin. Elämänasenteeseen tuntuu kuuluvan olennaisesti uteliaisuus, yllätyksellisyys ja sattumanvaraisuus: eteen tulee töitä, asioita, rakkaussuhteita, mitä vain ja jossain järjestyksessä. Sitten ne käydään läpi siinä järjestyksessä.

Amalricin mielestä yllätyksellisyyttä tarvitaan enemmän monellakin osa-alueella. ”Menet elokuviin ja tiedät jo valmiiksi, mitä elokuva käsittelee ja millä tavalla. Ravintolassakin voit nähdä jopa kuvan jo annoksesta, jonka aiot tilata, tai voit katsoa sen Instagramista.”

”Minusta on kamalaa, jos ihmiset yrittävät olla yllättymättä ja haluavat mennä katsomaan elokuvaa, jonka odottavat näkevänsä. Yritän omilla elokuvilla tehdä jotain, mitä katsoja ei odottanut näkevänsä. Sitä odotan itsekin elokuvilta, että joku näyttää minulle maailman, jota en ole itse osannut nähdä. Siksi pidän elokuvafestivaaleista, joissa voi vain kävellä näytökseen tietämättä, mitä eteen tulee.”

Amalricin mielestä elokuvantekijöiden pitää olla niitä ihmisiä, jotka uskaltavat ottaa riskejä ja esittää asioita ja alueita, joille ihmiset eivät arjessa välttämättä uskalla astua.

Hän ei voi välttää näyttelijän ilmaisuvoimaisuutta edes haastattelussa, vaan tarttuu ravintolan pöydän kulmista demonstroidakseen, miten turvallisissa tiloissa ihmiset haluavat hänen mielestään olla.

”Elämä on rankkaa. Ihmiset yrittävät luonnostaan löytää aina jotain pysyvää, johon tarttua. Mutta lopulta vahingot ovat usein niitä hetkiä, jotka jäävät mieleen. Jos lentokoneeseen tulee vika ja joudutkin vuokraamaan auton ja ajamaan sillä viisi päivää, niin se on elämää, ja siitä syntyy jotain muistettavaa.”

Amalric sanoo, että aiheet ovat vaarallisia. Erityisesti elokuvissa.

”Silloin tulee helposti yksinkertaistaneeksi maailmaa, vaikka meissä ihmisissä on paljon ristiriitoja. Mutta nyt elämme aikaa, jossa nämä ristiriidat eivät ole mahdollisia, vaan sinulla täytyy olla jokin selkeä identiteetti. Tai ainakin yrittää omata sellainen, ja muu täytyy heittää roskiin.”

Ohjaajana Mathieu Amalric sanoo työskentelevänsä alitajunnan ohjaamana. Silloin hän ei ajattele paljoakaan.

Ranskalaistähti alkaa pitää monologia siitä, kuinka ihminen voi yhden päivän aikana olla monta erilaista versiota itsestään, riippuen kenen kanssa sattuu keskustelemaan ja mitä sattuu tuntemaan.

”Yhtäkkiä saatat katsoa tähtiä ja ajatella, että haluan hankkia lapsia vaimoni kanssa ja vielä samana iltana tapaat toisen naisen, jonka kanssa koet jotain upeaa, mutta se ei tarkoita, ettetkö haluaisi yhä lapsia vaimosi kanssa.”

”Näyttelijänä asetun aina jonkun toiseen luomaan todellisuuteen, ja se on todella kiinnostavaa. Ihailen ohjaajia, joiden kanssa työskentelen ja saan asettua heidän intohimojensa maailmaan. Omien elokuvien kohdalla työskentelen alitajunnan ohjaamana enkä ajattele paljoakaan. Siksi olen halunnut kuvata esimerkiksi muusikkoja työssään, naisia, osia elämästäni.”

The Blue Roomissa Amalricin esittämän Julien Gahyden rakastajatarta näytteli hänen silloinen kumppaninsa Stéphanie Cléau. Barbarassa puolestaan näyttelee ex-kumppani Jeanne Balibar. Hänen nykyinen kumppaninsa Barbara Hannigan esiintyy uusimmassa ohjauksessa Zorn III, joka on myös Sodankylän ohjelmistossa. Zorn III jatkaa elokuvien sarjaa, jossa Amalric kuvaa newyorkilaista säveltäjää John Zornia.

Amalric sanoo, että hän otti tänä vuonna valmistuneeseen elokuvaan vaikutteita Peter Jacksonin kolmiosaisesta Get Back -dokumenttielokuvasta, joka on koottu The Beatlesin kuuluisista äänityssessioista. Niiden pohjalta syntyi Let It Be -albumi sekä ikoninen kattokonsertti.

Kun dokumenttia ehtii kuvailla kauniiksi, Amalric korjaa saman tien: ”Se on enemmän kuin kaunis! Se on yksi vaikuttavimpia elokuvia, joita olen ikinä nähnyt.”

Amalric ei erityisemmin perusta elokuvien suoratoistosta. Hän asuu maaseudulla ja koneella istumisen sijaan hän mieluummin on esimerkiksi meren äärellä ja läheistensä kanssa. ”Mutta Get Backia varten otin kuukauden jakson Disney+:sta. Beatlesin jäsenten dialogi on aivan uskomatonta! Sitä ei voi uskoa, että niitä repliikkejä ei olisi kirjoitettu etukäteen. He ovat niin nuoria, älykkäitä ja lahjakkaita.”

Amalric epäilee kiinnostuneensa kuvaamaan muusikoita, koska alun perin hän opiskeli pianonsoittoa ja halusi itsekin muusikoksi, kunnes innostui elokuvista. Amalric kaipaisi elokuvantekijöihin samankaltaista perusteellisuutta kuin ammattimuusikoilla on. ”Ihmiset ovat kauniita ja kiinnostavia, kun he työskentelevät intohimonsa parissa. Kun katsot muusikkoa työssä, se ravitsee sinua. Elokuvan saralla on paljon laiskoja ihmisiä. Paljon!”

John Zorn on säveltänyt Kalevalan inspiroiman teoksen Jumalattaret, jonka syntyprosessia kuvataan uudessa elokuvassa. Amalric sanoo yrittäneensä löytää suomalaisia Kalevala-aiheisia elokuvia. ”Mutta en löytänyt juuri mitään. Löysin vain tämän Sampo-elokuvan 1950-luvulta. Se ei ollut kovin hyvä.”

Amalric alkaa hapuilla takkinsa taskuja, sillä hän haluaa päästä jo tupakalle. Ja elokuviin. Hotelli Sodankylän edustalla hän ryntää syleilemään Karim Aïnouzia, jonka ohjaaman elokuvan hän on nähnyt edellisyönä. Ehkä ensi yönä Sodankylä on hereillä pidempään.