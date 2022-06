75-vuotias rockin edelläkävijä Iggy Pop onnistuu uhmaamaan aikaa vuodesta toiseen.

Rock

Iggy Pop yhtyeineen Kulttuuritalossa 12.6.

Tänä keväänä ja alkukesästä Suomessa on nähty paljon rockin ja popin veteraaneja. Runsas tarjonta johtuu osittain koronarajoitusten loppumisesta, koska nyt kaikki moneen kertaan siirretyt keikat voidaan vihdoin järjestää.

Samat rajoitukset tosin siirsivät myös nuorempien artistien keikkoja. Painavampi syy pitkän linjan artistien keikkasumaan on yksinkertaisesti se, että heillä on yleisöä, jolla on rahaa ostaa kalliita pääsylippuja.

Eikä siinä mitään moitittavaa ole. Moni haluaa nähdä nuoruuden suosikkeja ja kuulla tuttuja kappaleita.

Myös Iggy Pop, 75, on monen vanha suosikki, ja hänen asemansa punkin ja vaihtoehtorockin varhaisena edelläkävijänä on kiistaton. Sunnuntai-iltana hän esiintyi Helsingissä runsaat puolitoista tuntia, ja sen kuluessa kävi selväksi, että hänen vetovoimansa ei perustu nostalgiaan, vaan erittäin harvinaisen kykyyn uhmata aikaa.

Iggy Pop on nähty vuosien mittaan Suomessa useasti, ja aina hän on temmannut yleisön mukaansa energialla, joka on yhdistelmä rakastettavuutta ja aggressiivisuutta. Iggy on kuin arvaamaton isoisä, joka hymyilee lämpimästi nähdessään lapsenlapsensa, mutta saa heti perään ankaran hepulin, ja tempaa lapset mukaan hulluuteensa ja törkeyksiinsä. Lopuksi hän toivottaa kaikille herran siunausta ja säteilee taas rakkautta ympärilleen.

Lapsenlapsista puhuminen ei ole tässä liioittelua, sillä Kulttuuritalon yleisö oli monen ikäistä ja näköistä. Eikä sitä tarvinnut maanitella osallistumaan. Järjestysmiehet raahasivat kovimmilla kierroksilla käyviä asiakkaita eturivistä pois kuin entisaikojen paheellisilla keikoilla ikään.

Järjestysmiehet joutuivat raahaamaan kovimmilla kierroksilla käyneitä asiakkaita pois eturivistä.

Iggy Popin taustalla soitti seitsenhenkinen yhtye.

Iggy Popin henkilökohtainen karisma on kannatellut myös sellaisia keikkoja, joilla häntä ei ole säestänyt yhtä hyvä yhtye kuin tämänvuotisella kiertueella.

Kitaristi Sarah Lipstate ja trumpetisti Leron Thomas olivat vahvasti mukana jo Iggyn syksyllä 2019 ilmestyneellä Free-albumilla. Myös Novellerina tunnettu Lipstate rakensi levyllä sähkökitaralla hitaasti liikkuvia äänimassoja, ja Thomas toi mukaan jazzin sävyjä, jotka toimivat hienosti Iggyn tummasti resonoivan puhelaulun kanssa.

Keikalla maalailua ja jazzminimalismia kuultiin vain hetkittäin, sillä seitsenhenkinen yhtye ajoi enimmäkseen täydellä kaasulla.

Soitto oli raivokasta ja musikaalista, ja jonkinlaisena taustareferenssinä kuului 1970-luvun krautrockista polveutuva toisteinen jumitus. Se puski voimalla eteenpäin useita Stooges-ajan kappaleita ja Iggyn soolohittejä, mutta konsertin huippuhetki oli Mass Production, Iggyn ja David Bowien aikaansa edellä ollut kappale vuoden 1977 The Idiot-albumilta. Nyt sen painostavan mutta kiehtovan soinnin kirkkaana teränä oli Thomasin atonaaliseksi käsitelty trumpetti.

Search and Destroyn viimeisten tahtien aikana Iggy heilutti 1 400-päiselle loppuunmyydylle katsomolle jäähyväisiksi. Vaikka järki sanoo, että ehkä viimeistä kertaa Suomessa, niin sydän sanoo, että ehkä ei sittenkään.