Toukokuun 25. päivänä Yhdysvallat heräsi jälleen kerran synkissä tunnelmissa. Uvalden kunnassa Texasissa oli sattunut kouluampuminen. 21 ihmistä oli kuollut.

Koko maan tiedotusvälineet yrittivät selvittää, mitä on tapahtunut. Toimittajat etsivät jotain uutta kirjoitettavaa tai kiirehtivät Uvaldeen löytääkseen tuoreen näkökulman.

Samalla yli 20 tuhatta ihmistä kerääntyi tietokoneidensa ääreen katsoakseen Twitch-livestriimiä, jossa @HasanAbi, eli Hasan Piker, selaili Twitteriä ja kertoi näkemyksensä kouluampumisesta.

Striimi alkaa ja Piker katsoo Texasin kuvernöörin Greg Abbottin lehdistötilaisuuden ampumiseen liittyen.

”Aina kun jotain traagista tapahtuu, eli jatkuvasti, nämä vitun kusipäät ajattelevat pelkästään aseteollisuutta. Turpa kiinni vitun paskiainen. En välitä feikkikyynelistäsi”, Piker kommentoi Abbottin puheita silmin nähden tuohtuneena.

Heti tämän jälkeen joku katsoja kysyy lähetyksen chatissa, mitä Texasin asukkaat voisivat tehdä estääkseen ampumisia. Piker antaa pitkän ja monisyisen vastauksen, jossa hän kehottaa katsojiaan järjestäytymään poliittisesti ja painostamaan demokraattipuoluetta toimiin.

Erityisesti Yhdysvaltain striimauskulttuuriin on muodostunut hyvin selkeä genre, joka on eräänlainen sekoitus politiikkaa, journalismia ja viihdettä.

Hasan Piker on tämän genren ehkä suosituin nimi. Hän pitää päivittäin kuudesta kymmeneen tuntia kestäviä striimejä, joissa hän yksinkertaisesti puhuu politiikasta, yhteiskunnasta, kulttuurista ja uutisista.

Livestriimaaminen on yksi kiehtovimmista someajan mediamuodoista. Siinä joku lähettää suorana lähetyksenä tekemisiään ja keskustelee samalla katsojiensa kanssa reaaliajassa.

Lähes kaikki somealustat tarjoavat nykyään tämän ominaisuuden, mutta suosituin sivusto striimeille on Twitch, joka kerää joka hetki keskimäärin lähes kolme miljoonaa katsojaa.

Useat Twitchin käyttäjät pelaavat striimatessaan videopelejä. Siihen striimaaminen yleensä yhdistetäänkin. Videopelit ovat kuitenkin vain yksi osa tätä maailmaa.

Twitch jakaa striiminsä genreittäin, ja niistä ylivoimaisesti suosituimmaksi on noussut ”just chatting” eli yksinkertaisesti katsojien kanssa jutteleminen, usein ei oikeastaan mistään tai sitten jostain selkeästä aiheesta, kuten juuri politiikasta.

30-vuotias Piker on yksi Twitchin suosituimmista striimaajista. Hänellä on yli kaksi miljoonaa tilaajaa ja hän kerää kymmeniätuhansia katsojia joka päivä. Yhteensä hänen striiminsä ovat keränneet yli sata miljoonaa katsojaa.

Yhdysvaltain vuoden 2020 presidentinvaaleja seuranneessa striimissään Piker sai jopa 225 000 samanaikaista katsojaa, mikä teki siitä internetin kuudenneksi katsotuimman vaaliseurannan. Pikerin striimiä enemmän katsottiin ainoastaan valtavirtamedioita.

Piker yrittää selkeästi luoda yhteyden juuri nuorisoon, josta hänen yleisönsä enimmäkseen koostuu. Youtube-datan perusteella noin 70 prosenttia hänen katsojistaan on alle 30-vuotiaita.

Striimaamisen lisäksi Piker viestii päivittäin käytännössä kaikissa mahdollisissa someissa ja käyttää lähes yksinomaan internetin nuorisokulttuurin kieltä.

Parhaat palat striimeistään Piker lataa myös Youtubeen ja muille somealustoille. Näin klipit hänestä kiertävät ympäri kaikkea sosiaalista mediaa. Vaikka ei olisi koskaan katsonutkaan Pikerin striimiä, on häneen hyvin helppo törmätä tietyissä somepiireissä.

Poliittiseksi kommentoijaksi itseään kutsuvan Pikerin yleinen striimi näyttää lähinnä siltä, että hän lukee uutisia ja selailee somea. Hän analysoi Yhdysvaltojen ja maailman tapahtumia rentoon ja humoristiseen, mutta asiantuntevaan sävyyn.

Piker on avoimen vasemmistolainen, eikä yritä piilotella puolueellisuuttaan millään tavalla. Hän erottautuu Yhdysvaltain mediakentän valtavirrasta käsittelemällä tapahtumia sosialistisesta näkökulmasta.

Rento sävy kulkee käsi kädessä piikikkyyden kanssa. Suuri osa Pikerin ajasta ja energiasta meneekin konservatiivisten ja oikeistolaisten tahojen pilkkaamiseen. Hän ei säästele kirosanojaan eikä välitä lainkaan julkisen keskustelun normeista. Piker arvostelee eri mieltä olevia usein myös vulgaaristi.

Joskus Pikerin terävyys koituu hänelle haitaksi. Hän on saanut Twitchistä useampia väliaikaisia kieltoja ja joutunut kommenttiensa takia monta kertaa laajan arvostelun kohteeksi.

Piker on muun muassa kutsunut republikaaneja demoneiksi, sanonut että Yhdysvaltain poliisien pitäisi tappaa itsensä ja että aseoikeuksia kannattavat konservatiiviset perheelliset ansaitsevat lastensa tulla ammutuksi.

Ehkä suurinta kohua Piker herätti, kun hän sanoi Yhdysvaltojen ansainneen syyskuun 11:nnen päivän terrori-iskut, joissa kuoli vuonna 2001 kolme tuhatta ihmistä.

Kommentti oli spontaani reaktio erään republikaanipoliitikon lausuntoihin, jotka tukivat Yhdysvaltojen ulkomaisia sotilasväliintuloja. Piker joutui kommentistaan valtavirtamedioiden tulituksen alle ja hänet poistettiin Twitchistä viikon ajaksi.

Piker pyysi kommenttiaan anteeksi ja selitti sen olevan provokatiivinen kärjistys. Samalla hän käänsi keskustelun siihen, miten uskoo Yhdysvaltojen sotaisan ulkopolitiikan johtaneen suoraan terrori-iskuihin.

Usein Piker puolustautuu sanomalla kommenttiensa olevan vain satiiria. Vaikka hänen kielensä ylittää kieltämättä usein kohtuuden rajat, se on myös osa uutta someajan julkista keskustelua. Puhtoinen ja pehmeä kieli ei vastaa internetin todellisuutta, eikä sillä saa oikeaa yhteyttä somea asuttaviin ihmisiin.

Pikerin piikikäs imago siis osaltaan selittää hänen suosiotaan juuri liberaaliin valtavirtamediaan turhautuneiden nuorten vasemmistolaisten keskuudessa.

Helsingin yliopistossa väitöskirjaansa valmistelevan, poliittista viestintää ja mediaa tutkivan Joonas Koivukosken mukaan politiikan siirtyminen myös Twitchiin ja livestream-kulttuuriin on looginen askel.

”Jokainen viestintäteknologinen alusta valjastetaan aina jossain vaiheessa politiikkaan”, Koivukoski sanoo.

Ensin syntyivät poliittiset blogit ja verkkosivut. Sitten poliitikot ja poliittiset ajattelijat ymmärsivät Facebookin potentiaalin. Sitten Twitterin. Sitten Instagramin, Snapchatin, Tiktokin ja nyt myös Twitchin.

Nuoret käsittelevät politiikkaa, kuten lähes kaikkea muutakin, somen kautta. Erilaisten somealustoiden vaikutus on kasvanut myös Suomessa. Koivukoski sanoo, että viime eduskuntavaaleissa somet olivat melkein merkittävämpiä kuin perinteiset mediat.

Toisaalta uutisyhtiöillä on edelleen paikkansa tässä niin sanotussa hybridiympäristössä. Eivät poliittiset striimaajat ole oikeastaan journalisteja, mutta he kuluttavat ja kommentoivat journalistien tekemää työtä. Samoin somessa keskustellaan jatkuvasti uutisista.

”Some ja perinteiset mediat ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa, joten ei ehkä ole enää edes mielekästä pohtia sitä kumpi on merkittävämpi”, Koivukoski sanoo.

Vaikka suurin osa Pikerin pilkasta kohdistuu republikaanipuolueeseen ja esimerkiksi Yhdysvaltain kansalliseen kivääriyhdistykseen NRA:han, ei hän silti ole demokraattipuolueen aktiivi. Hän haukkuu mieluusti ja kovin sanoin myös suurta osaa demokraateista.

Pikeria tuntuu ärsyttävän erityisesti vain identiteettipolitiikkaan tarttuva liberaali valtavirta, joka ei uskalla ottaa kantaa Yhdysvaltojen todellisiin ongelmiin, kuten köyhyyteen, epätasa-arvoon ja imperialistiseen ulkopolitiikkaan.

Hän onkin löytänyt yhteisen sävelen nuorten toisinajattelijoiden, kuten demokraattipuolueen vasemmistosiiven edustajien Alexandria Ocasio-Cortezin ja Ilhan Omarin kanssa.

Vuoden 2020 presidentinvaalien aikana Ocasio-Cortez, Omar ja Piker olivat yhdessä mukana äänestysaktiivisuuden puolesta kampanjoivassa striimissä, joka keräsi jopa noin 430 000 samanaikaista katsojaa, joidenkin arvioiden mukaan eniten koko Twitchin historiassa.

Pikerilla itsellään ei ole ainakaan kovin vahvaa kiinnostusta lähteä politiikkaan. Monissa haastatteluissa hän on tehnyt selväksi, että toimii mieluusti vain kommentoijana. Yhdysvaltain liberaalit demokraatit eivät luultavasti edes haluaisi räjähdysherkkiä kommentteja heittelevää Pikeria riveihinsä, oli hän kuinka suosittu tahansa.

Vaikka somepolitiikka elää jo omaa elämäänsä, ei se välttämättä ole aivan valmis parrasvaloihin. Vielä.

Hasan Piker on uudenlainen poliittinen kommentoija. Hän operoi lähinnä sosiaalisessa mediassa ja tavoittelee nuorta, valtavirtamediaan yhteyden menettänyttä nuorisoa. Kuva Politicon-tapahtumasta Kaliforniassa vuonna 2017.

Vaikka Piker on politiikan striimaajista suosituin, hän ei ole ainoa. Vastaavia kommentoijia ja ääniä riittää paljon.

Striimaamisen ehkä tärkein ominaisuus on spontaanius. Striimi ei ole käsikirjoitettu, hiottu ohjelma, vaan avoimempi ja rehellisempi tilaisuus. Striimaaja ei voi editoida puheitaan jälkikäteen, mikä luo hänen sanomisistaan aidomman kuvan. Jos jotain yllättävää tapahtuu, katsojat saavat nähdä oikean ensireaktion.

Koivukoski näkee tuntikausia päivittäin striimaavissa poliittisissa kommentoijissa samanlaisen piirteen kuin monissa muissa somevaikuttajissa.

”Kun seuraa toisen ihmisen elämää joko somessa tai striimaajien tapauksessa jopa tunteja päivässä, muodostuu luottamuksellinen suhde yleisöön.”

Samoin striimaajan jatkuva vuorovaikutus katsojien kanssa erottaa tämän mediamuodon muista. Usein esimerkiksi Pikerin kymmenientuhansien katsojien livechat on täydellinen kaaos, josta uuden katsojan on vaikea saada aluksi mitään selvää. Chattiin ilmestyy pikselinopeudella uusia viestejä, jotka vaihtelevat meemeistä ja emojien spämmäämisestä aitoihin poliittisiin kysymyksiin tai kommentteihin.

Piker hallitsee chattiaan kohtalaisen hyvin, vastaa useisiin viesteihin ja silloin tällöin jopa kutsuu jonkun katsojansa keskustelemaan tai väittelemään kanssaan.

Spontaaniudella on kuitenkin kääntöpuolensa. Yllättäviin aiheisiin tai uutisiin reagoidessaan striimaaja ei pysty aina tarkastamaan faktojaan. Näin syntyy riski väärän tiedon levittämisestä, minkä myös Piker myöntää rehellisesti.

Sama riski on kuitenkin olemassa aina internetiä selaillessa. Monet poliittiset kommentoijat toimivat digitaalisessa tilassa usein varmistamattoman tiedon perusteella. Se on osa someajan todellisuutta, johon lähes kaikki sen kasvatit ovat jo ehdollistuneet.

”Huhut ja epävarma tieto elävät omaa elämäänsä somessa. Se on ikään kuin eräänlaista spekulaatiota, ja someyleisöt osaavat yleensä suhtautua siihen oikein”, Koivukoski sanoo.

Pikerin sosialistiset näkemykset eivät ole lähelläkään Yhdysvaltain valtavirtaa, mutta internetissä ne ovat löytäneet uskollisen yleisönsä.

Monet Pikerin kollegoista Twitchissä ovat liberaaleja, mutta internetin loputtomasta digitaalisesta tilasta löytyy hyvin erilaisia aatteita ajavia politiikan somekommentoijia.

Joe Roganin ja Steven Crowderin kaltaiset politiikkaa ja viihdettä yhdistelevät oikeistolaiset internetpersoonat ovat myös todella suosittuja, vaikka he eivät olekaan suoranaisesti striimaajia. The Joe Rogan Experience -podcast ja Louder with Crowder -uutisohjelma ovat sävyltään hyvin samankaltaisia kuin Pikerin striimit.

Internetin ja somen poliittiset areenat olivat pitkään juuri oikeiston ja jopa äärioikeiston hallussa, kuten koko maailma huomasi vuonna 2016, kun Donald Trump voitti Yhdysvaltain presidentinvaalit ja Britannia äänesti EU-eron puolesta. Valtavirtamediat ja perinteiset poliittiset instituutiot olivat pöyristyneitä oikeiston hyödyntämän somealustojen kaoottisen viestinnän tehokkuudesta.

”Trumpin kampanja eli ikään kuin symbioosissa äärioikeiston ja alt-rightin kanssa. Samalla oikeisto omaksui huumorilla ja meemeillä vaikuttamisen ja otti näin tavallaan digitaalisen tilan ilmaherruuden”, Koivukoski arvioi.

Pikerin radikaali ja vulgaari vasemmistolaisuus on kuin vastaus poliittisen kentän vastakkaisen puolen trollaukseen. Kun monet liberaalin valtavirtamedian edustajat järkyttyvät äärioikeiston hävyttömyyksistä, Piker vastaa siihen omalla hävyttömyydellään, ikään kuin taistellen tulta vastaan tulella.

Suomesta ei ainakaan vielä löydy ihan vastaavia politiikan striimaajia.

”Suomi seuraa kansainvälisiä trendejä kohtalaisen hitaasti”, Koivukoski sanoo.

Asia on kuitenkin oikeastaan vain ajan kysymys. Twitchissä on myös nippu suomalaisia striimaajia, vaikka erityisen poliittiset äänet eivät ole vielä sinne levinneet.

Esimerkiksi perussuomalaisten kansanedustaja Sebastian Tynkkynen striimaa kohtalaisen usein Youtubessa. Se on kuitenkin vain yksi osa hänen politikointiaan. Yleensä hän lähettää suorana jotain tapahtumaa, ei niinkään itseään. Tynkkynen on enemmänkin striimaava poliitikko kuin politiikan striimaaja.

Yhdysvallat kulkee lähes kaikessa poliittisessa viestinnässä edellä ja muu maailma seuraa perässä.