Antti Tuomas Heikkisen näyttelemä mies vie Suomen sodan partaalle uutuussarjassa Pysäyttäkää Nyqvist. Sarja on kieltämättä erikoinen katselukokemus juuri nyt Ukrainan sodan takia eivätkä Venäjän uhkaavat toimet naurata enää ketään, edes kolkosti, kirjoittaa Leena Virtanen.

Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, Ylellä jouduttiin tutkailemaan kevään ohjelmistoa uudesta kulmasta. Tuskailua aiheutti varsinkin kevään sarjasatsaus, vakoojasatiiri Pysäyttäkää Nyqvist. Aloitusta päätettiin lykätä mutta lopulta kuitenkin vain kuukauden verran.

Kahdeksanosainen sarja on kieltämättä erikoinen katselukokemus juuri nyt ja varmasti erilainen kuin se olisi ollut muuten ja millaiseksi se oli tarkoitettu.

Lajityyppikin on meille harvinainen. Päähenkilöinä on agentteja ja vakoojia, mutta nyt liikutaan nykyajassa ja vahvasti kieli poskessa. Alkuperäinen ajatus on tietenkin ollut, että sarjan tapahtumaketju olisi niin järjetön, että sille on pakko nauraa. Sitten iski todellisuus täysillä, eivätkä Venäjän uhkaavat toimet naurata enää ketään, edes kolkosti.

Nimensä mukaisesti Pysäyttäkää Nyqvist -sarjassa yritetään jarruttaa operaatiota, jossa tavallinen nössykkä, ulkoministeriön mediaosastolta napattu Aleksis Nyqvist (Antti Tuomas Heikkinen) päätyy sotkemaan maailmanpolitiikan valtasuhteita niin tehokkaasti, että maailmansotakin uhkaa.

Nyqvist nimitetään johtajaksi Itämeri-yksikköön, joka on pelkkää kulissia ja jonka varjolla kolmen ministeriön kansliapäälliköt (Minna Suuronen, Jarkko Pajunen ja Ilkka Koivula) häsläävät omiaan salassa valtionjohdolta.

Erosella (Robert Enckell) ja Rautakorvella (Jarkko Pajunen) on totiset paikat.

Heidän liepeillään pyörii sekä amerikkalaisia että venäläisiä ja vähän ruotsalaisiakin sekä yksi tanskalainen psykopaatti. Nyqvist saa alaisekseen säälimättömän agentin Härkösen (Marc Gassot), joka on virunut seitsemän vuotta venäläisessä vankilassa.

Kirjailija Teemu Kaskisen ja toimittaja Heikki Heiskasen käsikirjoitus on juuri sellainen, joka huvittaa synopsiksena eli tiivistelmänä, mutta matka valmiiksi sarjaksi on auttamatta pitkä. Ohjaaja Juha Lankisella on kokemusta muun muassa Ivalo-sarjasta, ja jälki on tasaista, myös näyttelijäntyössä.

Alkujaksot tuottavat vaikeuksia. Kun tavoitteenakin on luoda sekavuutta, lopputulos on usein juuri sitä eli sekavaa. On oma taitonsa pitää kaaosta hallinnassa niin, että sitä pystyy ja haluaa seurata alusta loppuun.

Nyqvistissä se ei aina onnistu. Kohtaukset eivät avaudu tai ne eivät solju eteenpäin. Ajatus katkeilee. Eniten ongelmia on Nyqvistin kanssa, koska hänen toimintansa ja motiivinsa hukkuvat lukuisissa mutkissa.

Nygvistin (Antti Tuomas Heikkinen) vaimoa näyttelee Sonja Kuittinen.

Alun jälkeen alkaa kuitenkin sujua, ja esimerkiksi Nyqvistin ja vaimon (Sonja Kuittinen) suhde kehittyy mainiosti. Myös Minna Suurosen hahmo on kirjoitettu hyvin, ja hän toimii kiinnekohtana, kun tapahtumat eskaloituvat.

Loppukohtauksissa ovat palaset kohdillaan. Viimeiset kuvat Imatralla – ja Ahvenanmaalla – ovat kylmääviä.

Pysäyttäkää Nyqvist TV1 klo 21.05 ja Yle Areena (16)