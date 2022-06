Jurassic World: Dominion on sarjan kuudes dinosauruselokuva eikä se ole kovin hyvä. Elokuvasarjan päätöksenä se on silti merkittävä.

Jurassic World: Dominion, ohjaus Colin Trevorrow, käsikirjoitus Emily Carmichael ja Colin Trevorrow. 147 min. K12. ★★

Kun joskus sadan vuoden päästä arvioidaan aikaamme, voi hyvin olla että aikamme hengen parhaiten kiteyttävinä elokuvina pidetään Jurassic Park -sarjaa. Tietysti sillä varauksella, että sadan vuoden päästä ilmastotuhon jälkeen enää mietitään menneitä elokuvia.

Vuonna 1993 ilmestynyt Jurassic Park on tieteiskuvitelma teemapuistosta, jossa dinosaurukset on herätetty eloon meripihkassa säilyneestä verestä otetusta dna:sta. Kaikki tietysti menee pieleen, dinosaurukset pääsevät vapaiksi ja ihmisille käy huonosti.

Se on monessa mielessä tyyppiesimerkki aikamme suosituimmista viihde-elokuvista. Tieteistoimintaelokuva, jolla on paljon huonoja jatko-osia, jotka ovat tuottaneet miljardeja dollareita. On hirviöitä ja räjähdyksiä, lapsellisesti kuvattuja ihmisiä, jännää toimintaa, kehnoja käsikirjoituksia ja kevytfilosofista pohdintaa. Jurassic Park jää elokuvahistoriaan erityisesti siksi, että se toi tietokonetehosteet elokuviin ja aloitti uuden aikakauden.

Nyt Jurassic World: Dominion päättää lähes 30 vuotta sitten alkaneen kuuden elokuvan sarjan. Elokuvan alkupuolella dinosauruksia salakuvataan karjatilalla Nevadassa samalla tavalla kuin eläinoikeusliike kuvaa maatiloja. Dinonpentu vapautetaan kuin turkiskettu Pohjanmaalla.

Miten tähän on tultu ensimmäisestä elokuvasta, jossa rakennettiin maailman siisteintä safaripuistoa Costa Rican edustalla olevalle saarelle, mutta päädytään juoksemaan pakoon Tyrannosaurus Rexiä?

Jurassic-sarjassa on aina ollut vahva juonne luonnon puolustamisesta. Sen lisäksi Hollywoodin, kuten muun yhteiskunnan, suhtautuminen luontoon on muuttunut 30 vuodessa. Ympäristökatastrofin todellisuus tekee Jurassic Parkin dinosaurus-tieteisfantasiasta meidän tarinamme. Se on sukupuuttosatu, moraliteetti luontosuhteemme vääristyneisyydestä ja tieteen ylimielisyyden vaaroista. Se saarnaa luonnon suuruutta, ihmisen pienuutta ja ahneutta sekä kietoo kaiken toimintaan ja perhedraamaan. Tämä on suurin syy, miksi Jurassic-sarja huonoudestaan huolimatta kiteyttää jotain olennaista ajastamme ja miksi sitä voidaan pitää oireellisena vielä sukupolvien päästäkin. Ehkä Jurassic Parkeja joskus katsotaan ja kysytään: mitä ihmettä ne oikein ajattelivat?

Dominion yhdistää vuosina 1993–2001 ilmestyneiden Jurassic Park -elokuvien tiedekolmikon, paleobotanisti Ellie Sattlerin (Laura Dern), paleontologi Alan Grantin (Sam Neill) ja rockstara-kaaosteoreetikko Ian Malcomin (Jeff Goldblum) sekä vuodesta 2015 alkaneiden Jurassic World -elokuvien eläintenkouluttaja Owen Gradyn (Chris Pratt) ja puistonjohtaja Claire Dearingin (Bryce Dallas Howard).

Vasemmalta lukien Ian Malcolm (Jeff Goldblum), Alan Grant (Sam Neill), Ellie Sattler (Laura Dern), Claire Dearing (Bryce Dallas Howard), Owen Grady (Chris Pratt), Maisie Lockwood (Isabella Sermon) ja pilotti Kayla Watts (DeWanda Wise) kohtaavat dinosauruksen Jurassic World: Dominion -elokuvassa.

Käyntiin lähtee kaksi juonta. Ellie ja Allan hakevat dna:ta pelastaakseen maailman sirkkalaumojen vitsaukselta, jonka yhteys dinosauruksiin on aika ohut.

Owen ja Claire taas yrittävät estää pahiksia saamasta dna:ta dinosauruksen poikasesta ja edellisessä Kaatunut valtakunta -elokuvassa esitellystä kloonatusta Maisie-tytöstä (Isabella Sermon).

Kaikkien suunta on kohti dinosaurusten uutta turvapaikkaa pohjois-Italiassa, lähellä Gardajärveä. Siellä on elokuvan pahiksen Lewis Dodgsonin (Campbell Scott) päämaja. Hän on billgatesmainen Bond-roisto, turboversio Elon Muskista – pähkähullu teknomiljardööri, joka kuvittelee olevansa maailman pelastaja.

Ihmissuhdedraamaa tarjoavat Ellie ja Allan, ja Jurassic Parkiin aina kuulunutta perheenyhdistämisdraamaa Owenin ja Clairen yritys pelastaa ottotyttärensä Maisie, identtiteettikriisistä kärsivä teiniklooni.

Jurassic Parkin dna:ssa on aina ollut Frankensteinia, King Kongia ja Godzillaa. Uusimmassa on myös James Bondia ja Indiana Jonesia, kun dinosaurukset ajavat takaa Maltan turistimaisemissa ja hyperloopilla ajetaan meripihkaluolaan, jossa odottaa tietysti dinosauruksia.

Owen Grady (Chris Pratt) ajaa pakoon allosaurukselta ja carnotaurukselta Maltalla.

Colin Trevorrowin ohjaama Dominion on kehno päätös sarjalle. Elokuvan vahvuus ovat alkupuolen upeat kuvat dinosaurusten ja ihmisten rinnakkaiselosta. Niitä olisi voinut katsella vaikka kaksi tuntia. Aikaa vietetään paljon periamerikkalaisessa maisemassa. Owen on hevosen selässä lassoa heiluttava dinosauruscowboy – koska tietysti hän on. Dominionin suurin virhe on, että se ei lopulta sittenkään luota tarpeeksi sen suurimpaan vahvuuteen eli dinosauruksiin.

Sarjan alku oli vahva. Steven Spielberg ohjasi ensimmäisen Jurassic Parkin ja myös ensimmäisen jatko-osan. Molemmat perustuvat Michael Crichtonin romaaneille. Spielberg sanoo halunneensa tehdä elokuvan dinosaurusfaneille. Niille jotka haluavat nähdä dinosauruksen elävänä ja selvitä siitä hengissä.

Steven Spielberg ohjasi kaksi ensimmäistä Jurassic Park -elokuvaa, jotka ilmestyivät vuosina 1993 ja 1997.

Jurassic Parkin tärkeimmässä kohtauksessa koko ikänsä dinosaurusten luita tutkineet paleontologit Ellie Sattler ja Alan Grant näkevät ensimmäistä kertaa elävän dinosauruksen. Näyttelijöiden Dernin ja Neillin esittämä hämmästys, pelonsekainen kunnioitus ja silkka ilo esihistoriallisen ajan yli ulottuvan elämän ihmeen edessä osuu paljolti yhteen sen ilon kanssa, jota elokuvakatsojat kokevat nähdessään tietokoneella eläväksi taiotun dinosauruksen.

John Williamsin kauniin tunnusmusiikin soidessa valtavan brachiosauruksen iho näyttää niin elävältä, että sitä haluaisi koskettaa ja todistaa itselleen, että dinosaurukset ovat olemassa. Tämä fantasian täyttymyksen tunne on Jurassic Park -sarjan ydin, johon se palaa toistuvasti uudelleen.

“Muistatko ensimmäisen kerran, kun näit dinosauruksen”, Claire sanoo Kaatunut valtakunta -elokuvassa. ”Ensimmäinen kerta on kuin… ihme. Niistä lukee kirjoissa, näkee luita museoissa, mutta sitä ei oikeasti usko todeksi. Ne ovat kuin myyttejä. Ja sitten näkee .. ensimmäisen elävänä.”

Jurassic Parkin omistaja John Hammond (Richard Attenborough, toinen vas.) esittelee Donald Gennarolle (Martin Ferrero ,vas.), Ian Malcolmille (Jeff Goldblum), Alan Grantille (Sam Neill) ja Ellie Sattlerille (Laura Dern) puiston dinosauruksia.

Moni on halunnut elää tätä fantasiaa. Jurassic Parkista tuli yllättäen valtava maailmanlaajuinen hitti. Se pysyi maailman tuottoisimpana elokuvana siihen asti kun Titanic ilmestyi. Elokuvasarja on tuottanut jo yli viisi miljardia dollaria.

Jurassic Park oli jo toinen Spielbergin tekemä elokuvan vallankumous. Hän aloitti isojen viihde-elokuvien aikakauden Tappajahailla 1975. Mutta Jurassic Parkin mullistus oli ehkä sitäkin suurempi. Se oli ensimmäinen elokuva, jossa käytettiin kunnolla tietokonetehosteita. Nyt ne ovat itsestäänselvyys.

Star Wars -legenda George Lucas näki ensimmäisiä Jurassic Parkin testikuvia. Hän on verrannut kokemusta hehkulampun tai puhelimen keksimiseen. Oli astuttu rajan yli, jonka jälkeen mikään ei olisi entisellään.

Alku oli pientä. Ensimmäinen Jurassic Park kestää kaksi tuntia. Dinosaurukset näkyvät ruudulla 15 minuutin ajan. Niistä yhdeksän minuuttia on tehty nukeilla ja vain kuusi minuuttia tietokoneella. Vaikka tietokonetehosteet ovat muuttuneet arkipäiväksi Hollywoodissa, niistä on myös tultu jo takaisinpäin. Dominionissa on käytetty enemmän nukkeja kuin yhdessäkään aiemmassa Jurassic Parkissa. Se dinopentu, joka Dominionin alussa pelastetaan karjatilalta, on nukke. Nukkemaisuus tuo olioon läsnäoloa ja todellisuutta sekä tietynlaista hellyttävyyttä, jota tietokonetehosteilla ei ehkä saisi aikaan.

Kysymys on illuusioista, niin elokuvassa kuin itse dinosauruspuistossa. Ensimmäisen Jurassic Parkin rakennuttaja oli miljonääri John Hammond (Richard Attenborough). Hän halusi rakentaa jotain, mikä ei ole illuusio, toisin kuin hänen nuoruutensa kirppusirkus. Jotain, minkä voi kokea ja tuntea. Mutta siinä vaiheessa kaikki on jo pilalla. Ellie Sattler sanoo puiston olleen myös illuusio, hallinnan illuusio.

Jos koko Jurassic-elokuvasarja pitäisi tiivistää yhteen aiheeseen, se olisi hallinta. Siksi kuuden elokuvan sarjan päätösosan nimi on Dominion, hallinta. Elokuvissa käydään useita keskusteluja siitä, voiko tilannetta hallita ja voiko luontoa hallita.

Kaiken tiivistää Ian Malcolm, joka lausuu elokuvan avainlauseen, “Emme hallitse luontoa, olemme sen alamaisia.”

Ongelmat Jurassic-sarjassa syntyvät ihmisen ahneudesta ja ylimielisyydestä, halusta käyttää dinosauruksia omiin tarkoituksiin. Hyvä Jurassic Park -tarina käsittelee aina kysymystä, mitä haluamme dinosauruksista.

Miksi ne kiinnostavat meitä niin paljon? Yksi vastaus lienee dinosaurusten kaikkein ilmiselvimmässä piirteessä. Ne ovat samaan aikaan vietteleviä ja pelottavia. Ne muistuttavat meitä luonnon suuruudesta ja omasta pienuudestamme. Luonnon valtavan voiman ja mittakaavan äärellä syntyneitä tuntoja, pelonsekaista ihailua ja ihmetystä filosofi Immanuel Kant kutsui ylevän kokemukseksi.

Ajatus dinosauruksen ihon koskettamisesta tuntuu lähes uskonnolliselta, siltä kuin koskettaisi todeksi tullutta myyttiä. Olemme yhteydessä suurempaan, elämään. Kuten Malcolm sanoo, ”life finds a way”. Elämä löytää keinon.

Dinosaurukset ovat jäänne menneisyydestä, joka ei suostu pysymään menneisyydessä. Kuten kirjailija William Faulkner sanoi, menneisyys ei ole koskaan kuollut, se ei ole edes menneisyyttä.

Ekokatastrofin aikana, meidän aikanamme, dinosaurusten joukkotuho on jotain, minkä mielellämme unohtaisimme, sillä se muistuttaa meitä siitä, että myös me voimme kuolla sukupuuttoon. Jos kerran näin mahtavat olennot katosivat kokonaan, miten me muka voisimme selvitä?

Tieteen avulla, olisi helppo vastaus.

Dinosaurukset palauttaa elämään perinnöllisyystiede, genetiikka. Geenit ovat elämän koodi, joita muuttamalla yritämme hallita luontoa ja pelastaa itsemme. Koska tiede voi herättää dinosaurukset henkiin, ehkä tiede voi pelastaa myös meidät. Mutta jos Jurassic-sarja on jotain, se on Frankensteinin tapainen tarina siitä, miten tieteen väärinkäyttö ajaa meidät tuhoon. Siksi Jurassic-elokuvien dinosaurukset ovat kuin kohtalon välineitä. Ne tappavat ahneet ihmiset, jotka ansaitsevat kuolla.

Samaan aikaan genetiikan kautta niistä tulee myös keino tuntea itsemme paremmin ja lopulta korjata meissä oleva vika.

Kaaosteoreetikko Malcolm puhuu ensimmäisessä ja edelleen viimeisimmässä elokuvassa genetiikan vaaroista. Dominionissa genetiikka ei enää koske niinkään dinosauruksia vaan maataloutta ja ihmisiä.

Jurassic World: Dominionin uusi hahmo, pilotti Kayla Watts (DeWanda Wise) ja Owen Grady (Chris Pratt) käyvät taisteluun nälkäisen dinosauruksen kanssa.

Jurassic Parkin suosio herätti valtavan kiinnostuksen muinaisen dna:n tutkimusta kohtaan. Paleontologi ja tieteen historioitsija Elizabeth Jones kirjoittaa juuri ilmestyneessä teoksessaan Ancient DNA: The Making of a Celebrity Science siitä, miten Jurassic Parkin seurauksena tieteenalaan kohdistettiin ylimitoitettuja odotuksia.

Ensimmäisen Jurassic Parkin takana oli ajatus dinosaurusten kloonaamisen mahdollisuudesta. Jo elokuvan ilmestymisen aikaan tiedeyhteisö totesi prosessin olevan hyvin epätodennäköinen. Ongelma on paljastunut suuremmaksi. Dna säilyy enintään muutaman miljoonaa vuotta. Dinosaurukset katosivat maapallolta 66 miljoonaa vuotta sitten. Dinosauruspuisto on vain unelma, mutta kuten kaikki unelmat, se paljastaa meistä enemmän kuin tosiasiat.

Aina elää lapsenmielinen toive saada dinosaurukset takaisin. Dominion-elokuvassa toivotaan, että lapsemme saisivat elää maailmassa, jossa on dinosauruksia. Se on jotenkin parempi kuin maailma, jossa niitä ei ole. Se on maailma, jossa myytit ovat totta, ihmeen tuntu ja ylevän kokemus ovat läsnä.

Olemme kuitenkin joutuneet myöntämään tappiomme. Dinosauruksia ei kai koskaan saada herätettyä uudelleen eloon.

Sen sijaan niistä tehdään kuvitteellisia luontodokumentteja. BBC:n Walking with Dinosaurs ilmestyi 1999. Se oli minuuttikohtaiselta hinnaltaan siihen asti maailman kallein dokumenttituotanto ja valtava menestys. Apple julkaisi hiljattain uuden dinosauruksista kertovan “luontodokumentin” Prehistoric Planet. Sarjan juontaa legendaarinen David Attenborough. Hänen isoveljensä Richard Attenborough esitti Jurassic Parkin perustajaa John Hammondia.

Kun Michael Crichton kirjoitti yli neljäkymmentä vuotta sitten Jurassic Park -romaania, hän mietti, miksi dinosaurukset tuotaisiin takaisin. Se olisi älyttömän kallista. Kuka sen maksaisi?

Crichton tajusi, että se onnistuisi vain viihteen vuoksi. Dinosauruksista olisi tehtävä huvipuisto.

Sellainen nähdään vuonna 2015 ilmestyneessä Jurassic Worldissa, joka käynnisti toisen, nyt päättyvän, Jurassic-trilogian. Oli tuottajana toimineen Spielbergin idea tehdä elokuvaan toimiva dinopuisto. Valtavia lavasteita rakennettiin oikeasti ja puisto näyttää paikalta, jossa olisi kiva käydä. Elokuvan alku on kuvattu puistossa vierailevan lapsen näkökulmasta. Syntyy tunne hallinnasta.

Kun tuttu teema soi ja kaikki dinosaurukset ovat puistossa, maailma on hyvin. Se muistuttaa sitä tunnetta, kun istuu auton takapenkillä ja isi ja äiti ovat etupenkillä. On ilta, ulkona on pimeää ja valot heijastuvat pehmeästi ikkunaan. Pimeys on sopivan jännittävää, koska se on ulkopuolella, ja sisällä on lämmintä ja turvallista ja juuri ostettu karkkipussi pitää kaiken ikävän loitolla.

Ihmiskunta istuu takapenkillä, kaivaten jotain, joka ottaisi vastuun ja antaisi meille kollektiivisen karkkipussin.

Jurassic Parkin tapaiset elokuvat pitävät meidät penkissämme, pitävät meidät unelmissamme ja antavat luvan kuvitella kaiken olevan lopulta hyvin. Tästä näkökulmasta katsottuna ne ovat viheliäisiä elokuvia. Ekokatastrofin keskellä lajien selviytymisestä on tehty meluisaa toimintaa, joka saa meidät pakenemaan todellisuudelta elokuvateatterin pimeyteen, jossa suurin ongelma on muiden karkkipussien rapina.

Takapenkin utopia on alusta asti vale ja me katsojat tiedämme sen. Se näytetään aina Jurassic Park -elokuvien alussa. Se on samantapaista itsehuijausta kuin se, miten elämme tässä maailmassamme nyt. Me tiedämme, että hallitsemattomat voimat ovat liikkeellä. Elämäntapamme perusta on turvaton ja luontoa tuhoava, mutta haluamme silti sen jatkuvan, kuin jännittävän elokuvan.

Siksi Jurassic Park on aikamme elokuvasarja.

Tuottajat Frank Marshall ja Patrick Crowley. Näyttelijät Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Jeff Goldblum, Sam Neill, DeWanda Wise, Isabella Sermon.