Ruotsalaisdokumentti kertaa rikkauksista haaveilleen Olof Gustafsson tarinan. Lopulta hän tapasi pahamaineisen Pablo Escobarin veljen, joka antoi ruotsalaisen pyrkyrin johdettavaksi Escobar Inc -yhtiön.

Jo lukiossa Olof Gustafsson perusti neljä yritystä ja halusi miljardööriksi – dollareissa eikä missään kruunuissa. Carl Fridsjön ja Joel Silberstein Hontin henkilökuvassa Olof Inc (Ruotsi 2021) hän kertoo avoimesti saavutuksistaan.

Tie rikkauksiin on ollut mutkikas. Välilä Gustafsson päätyi pennittömänä Los Angelesiin. Siellä hän myös vaurastui pikavippibisneksellä asuntomarkkinoilla. Ilmeisesti toiminta perustui epätoivoisten asiakkaiden jymäyttämiseen.

Amerikassa Gustafsson tapasi Medellinin huumekartellin pahamaineisen perustajan Pablo Escobarin (1949–1993) Roberto-veljen, joka antoi ruotsalaisen pyrkyrin johdettavaksi Escobar Inc -yhtiön vuonna 2014.

Ilmeisesti yhtiön tarkoitus on tuotteistaa Pablo Escobarin nimi. Se on yrittänyt myydä Escobar-puhelimia ja Gustafsson kehuu, että vireillä on Escobar-tietokonepeli. Joidenkin tietojen mukaan valikoimissa on ollut myös Escobar-liekinheittimiä. Huijaussyytöksiä on sadellut.

Kuuluisuus on ilmeisesti pääomaa, vaikka olisi Escobarin pahamaineisuutta.

Gustafssonia moraalikysymykset eivät paina. Vain rahalla on merkitystä ja ahneus on hyve. Hän rehentelee auliisti ja vuolaasti teoillaan ja rahoillaan, joista osa alkaa vaikuttaa sepitteeltä.

Gustafsson ei vaikuta kovin terävältä. Sen sijaan hän on häikäilemätön. Hyypiötä katsoo kuin jotain eksoottista otusta, joka on löytynyt kylmästä niljaisesta onkalosta.

Olof Inc, Fem klo 20.00.