Oslon filharmonikkojen ja Orchestre de Paris’n ylikapellimestari siirtyy Amsterdamin Concertgebouw-orkesterin johtoon.

Klaus Mäkelä on Concertgebouw-orkesterin seuraava ylikapellimestari.

Kapellimestari Klaus Mäkelä (s. 1996) on nimitetty Amsterdamin Concertgebouw-orkesterin johtoon. Odotettu uutinen kuultiin orkesterin tiedotustilaisuudessa Amsterdamissa perjantaina aamupäivällä, ja tiedotustilaisuuden jälkeen HS sai Mäkelältä oman puhelinhaastattelun.

”Johdin Concertgebouw-orkesteria ensimmäisen kerran pandemian aikana ja vaikka orkesteri soitti turvavälein, sen lämmin ja hienostunut sointi teki heti unohtumattoman vaikutuksen”, Klaus Mäkelä kertoo HS:lle puhelimitse.

”Halusimme oppia toisistamme lisää, ja aina jos oli vapaa viikko, katsoimme voidaanko tehdä jotain yhdessä.”

Mäkelä aloittaa nyt elokuussa orkesterin taiteellisena partnerina ja viiden vuoden kuluttua elokuussa 2027 orkesterin ylikapellimestarina.

Pesti on erittäin arvostettu, sillä Concertgebouw-orkesteri on ajoittain noussut kansainvälisissä kriitikkoäänestyksissä jopa ”maailman parhaaksi” ohi Wienin ja Berliinin filharmonikkojen.

Orkesterin aikaisempia ylikapellimestareita ovat olleet esimerkiksi Bernard Haitink, Riccardo Chailly ja Maris Jansons.

Orkesteri joutui vaikeuksiin Daniele Gattin ylikapellimestarikaudella. Gatti joutui #metoo-syytösten kohteeksi ja erotettiin, mutta hän pystyi myös puolustautumaan ja painostamaan orkesteria väitetysti laittomasta erottamisesta.

Orkesteri ja kapellimestari sopivat riitansa 2019 toisiaan kunnioittavalla lehdistötiedotteella, mutta pestiä ei palautettu.

Mäkelä on vain 26-vuotiaana jo kahden keskeisen eurooppalaisen orkesterin eli Oslon filharmonikkojen ja Orchestre de Paris’n ylikapellimestari sekä Turun musiikkijuhlien taiteellinen johtaja. Turun-kausi päättyy tänä kesänä.

Tämä herättää myös kysymyksiä. Oslon kaudesta tulee vähintään seitsemän ja Pariisin kaudesta vähintään kuuden vuoden mittainen, mikä ei sinänsä ole vähän.

Mutta Oslo ja Pariisi saattavat nyt näyttää vain välietapeilta ainutlaatuisen nopeasti etenevällä uralla, eivät pysyvämmän sitoutumisen paikoilta.

”Siksi olikin tärkeää, että ryhdyn ylikapellimestariksi vasta elokuussa 2027, vaikka Concertgebouw on ollut jo joitakin vuosia ilman ylikapellimestaria ja olisi ollut valmis nopeampaan ratkaisuun”, Mäkelä kertoo.

Oslon nykykausi loppuisi 2027, samoin Pariisin kausi ja jatkokausi ainakin toisen kanssa on yhä mahdollinen. Concertgebouw-kausi kestää ainakin vuoteen 2032 eli ensin viisi vuotta taiteellisena partnerina ja sitten viisi vuotta ylikapellimestarina.

Kaksi orkesteria on ylikapellimestarille normaalia, mutta kolmen orkesterin ylikapellimestarius epänormaalia. Voiko Mäkelä edes teoriassa pitää mahdollisena, että hän pitäisi kaikki kolme orkesteria?

”Sellaista on liian varhaista spekuloida. Se on selvää, että lähivuodet omistaudun täysillä Oslolle ja Pariisille. Samalla Concertgebouw-yhteistyö syvenee kohti ylikapellimestariutta. Vierailuille muiden orkestereiden kanssa jää hyvin vähän aikaa.”

Käytännössä tämä tarkoittaa, että Mäkelä johtaa Pariisissa noin 12 viikkoa vuodessa, Oslossa 8–10 viikkoa vuodessa ja Amsterdamissa jo ensi kaudella viisi eri konserttiohjelmaa.

”Tämä on ihanteellista, sillä omien orkesterien kanssa voin suunnitella omat ohjelmani. Vierailijakapellimestarilla on usein vähemmän valinnanvaraa. En myöskään tee täsmälleen samaa ohjelmistoa kaikkien orkesterien kanssa. Jokaiselle tulee oma profiilinsa.”

Oslossa Mäkelä aloitti Sibeliuksen sinfonioiden levytyksellä ja vei ne konserttisarjana myös Hampurin Elbphilharmonieen ja Wienin Konzerthausiin eli kaupunkeihin, joissa Sibelius-tarjonta ei aina ole ollut suurinta.

”Oslon orkesteri on väkivahva tummasointinen kollektiivi. Siellä hoidan omat työni ja olen neuvonantajana kollektiiville kaikessa muussa”, hän kertoo.

”Pariisissa on music director -tyyliin enemmän hallintovastuutakin. Orchestre de Paris on uskomattoman herkkä reagoimaan ja heille en puhu harjoituksissa oikein mitään, kun kaikki toteutuu näyttämällä. He soittavat vaikeimmatkin modernit teokset tuosta vain ja teemme paljon esimerkiksi ranskalaista musiikkia ja Igor Stravinskya.”

Concertgebouw-profiili selviää yhteistyön syventyessä.

”Nyt elokuussa johdan esimerkiksi Kaija Saariahon Orionin ja Mahlerin kuudennen sinfonian ja viemme ne myös Kölniin ja Berliinin Philharmonie-saliin.”

Mäkelän huippulahjakkuus huomattiin jo ennen kahtakymmentä ikävuotta, mutta viime vuosina hän tuntuu nousseen taas uudelle, huikealle tasolle. Mitä tapahtui?

”Kiitos, jokainen orkestereilta saatu työtilaisuus avaa tietysti uusia asioita itsessä ja tarjoaa kehittymisen mahdollisuuksia.”

Mäkelää yritetään saada myös Yhdysvaltoihin. Hänet on mainittu jopa ykkösehdokkaana Riccardo Mutin seuraajapelissä Chicagon sinfoniaorkesterissa sekä yhdeksi kärkiehdokkaista New Yorkin filharmonikkojen johtoon häkellyttävän nopeasti nousevalla uralla.

”Johdan siellä seuraavaksi Chicagossa ja Clevelandissa ja teen debyyttini New Yorkin filharmonikkojen kanssa.”

Olisi kuitenkin ihme, jos tässä tarjousruuhkassa Mäkelä suostuisi vielä yhteen huippupestiin tällä vuosikymmenellä.

Mäkelä purskahtaa nauramaan.

”Sanotaanko, että en tässä vaiheessa etsi vielä yhden orkesterin ylikapellimestarin töitä.”

Kaikkiaan tämä tarkoittaa, että maailmalla vuosikymmeniä päivitelty suomalainen kapellimestari-ihme on ilmiönä voimakkaampi kuin koskaan.

Suomalaisia ylikapellimestareita on tällä hetkellä esimerkiksi Lontoossa (Oramo ja Rouvali, Pariisissa (Mäkelä ja Franck) ja Etelä-Korean Soulissa kaksi kappalein (Vänskä, Inkinen).

Lisäksi pestejä on San Franciscosta (Salonen) esimerkiksi Tokioon (Inkinen), Göteborgiin (Rouvali), Islantiin (Ollikainen) ja vielä hetken myös Minnesotaan (Vänskä).

Uutta sukupolveakin on nousemassa, sillä Tarmo Peltokoski, 22, nimitettiin äskettäin Latvian kansallisen sinfoniaorkesterin johtoon ja sitä ennen Deutsche Kammerphilharmonie Bremenin päävierailijaksi.

Päivitys 10.6. kello 14.30: Juttua laajennettu Mäkelän haastattelulla ja muiden suomalaisten ylikapellimestareiden pesteillä. Klo 16.20. korjattiin Mäkelän Orchestre de Paris -nykykauden kestoa: se alkoi vuotta aikaisemmin kuin orkesteri ensiksi ilmoitti, mutta päättyy vuonna 2027. 11.6. klo 11.05. poistettu Bernard Haitinkin etunimestä ylimääräinen h-kirjain.