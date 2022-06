Viime helmikuun lopussa, kun valtaosa suomalaisista pakkautui uutisruutujen ääreen seuraamaan Ukraina-uutisointia, näyttelijä-muusikot Sonja Kuittinen ja Fanni Noroila sulkeutuivat kuudeksi viikoksi äänitysstudioon ja alkoivat eläytyä vuosituhannen vaihteen ikonisen pop-yhtyeen sielunelämään.

Lopputulosta päästään kuuntelemaan kesäkuun 30. päivä, kun Yle Areenassa julkaistaan kuunnelmasarja Mä haluun olla Nylon – tarina Jonnan ja Erinin ystävyydestä.

Sarja on jatkoa Yle Areenan suosituille kuunnelmasarjoille, joiden aiheita ovat olleet suomalaiset laulajat ja lauluntekijät, kuten muun muassa Gösta Sundqvist, Armi Aavikko ja Dingo.

Sarjassa Kuittinen ja Noroila ovat mukavuusalueellaan, sillä 1990-luvun alussa syntyneinä molemmat kasvoivat Nylon Beatin tahdissa.

”Olimme nauhoitusten aikana ihan Nylon Beat -kuplassa ja kuuntelimme tauoilla vain heidän biisejään”, muistelee Kuittinen.

Noroila ja Kuittinen pitävät Nylon Beat -kuunnelman tekoa unelmatyönä.

Noroila ei edes muista, milloin hän olisi tietoisesti kuullut yhtyettä ensimmäisen kerran.

”Minulle Nylon Beat on ollut aina olemassa. Se oli ysärillä niin näkyvä ja heidän biisinsä soivat joka puolella. Hankimme kaikki levyt, ja huoneeni seinällä oli bändin julisteita”, Noroila kertoo.

Kuittinen pitää kuunnelman tekoa unelmatyönä.

”Kun ohjaaja Jarno Kuosa soitti ja tarjosi meille rooleja, olimme innoissamme. Oli ihana päästä näyttelemään pitkästä aikaa Fannin kanssa ja vieläpä Nylon Beatia, jota oli fanittanut pienenä.”

Nylon Beat syntyi aikana, kun Suomi oli alkanut jättää taakseen sitkeän 1990-alun laman. Yhtye osallistui vuonna 1995 Vicious Circle -nimisenä MTV3:n Kiitorata-ohjelmaan, jossa etsittiin nuoria kykyjä.

Duosta kiinnostuivat musiikkituottajat Risto Asikainen ja Ilkka Vainio, jotka alkoivat nikkaroida bändille biisejä. Yhtye löi itsensä läpi singleillä Teflon love ja Rakastuin mä looseriin keväällä 1995.

Musiikkipuristit pitivät yhtyettä aluksi yhtenä rahastusprojektina muiden joukossa, mutta karismaattisten Jonna Kososen ja Erin Koiviston persoonat mursivat vähitellen vastarinnan.

Nylon Beat eli Erin Koivisto ja Jonna Kosola poseeraavat tamagochin kanssa elokuussa 1997.

Peruskohderyhmänsä eli teiniyleisön ulkopuolella Nylon Beat alkoi soida aluksi homobaareissa, ja Rumba-lehden vakiomateriaaliksi muodostuivat hyväntahtoiset Jonna ja Erin -vitsit.

Läpimurto mainstreamiin tapahtui albumilla Valehtelija (1999), jonka levynjulkaisukonsertin yleisössä hytkyivät sulassa sovussa niin juuri ja juuri täysi-ikäiset tyttöfanit kuin ikääntyneemmät rock-poliisit.

Tositapahtumien pohjalta dramatisoitu Mä haluun olla Nylon -fiktiosarja kertoo 20 jaksossa kahden itähelsinkiläisen tytön matkasta valtakunnalliseen tähteyteen.

Mikä on näyttelijöiden mielestä kuunnelman punainen lanka?

”Se on kahden hienon tyypin, bändin ja ystävyyden tarina”, sanoo Kuittinen.

”He kasvavat ja alkavat löytää oman itsensä. Lopulta he valitsevat ystävyyden bändin sijasta, koska kaikista tärkeintä on se, että he pysyvät toistensa elämässä.”

Noroila siteeraa Vestan kappaletta Ei yksin tarvii uskaltaa ja jatkaa: ”Jonna ja Erin tukeutuvat toisiinsa ja pääsevät yhdessä kaiken maailman vaikeiden asioiden läpi.”

Nylon Beat Linnan juhlissa vuonna 2001.

Kuittinen ja Noroila korostavat, että he eivät imitoi sarjassa Jonnaa ja Eriniä.

”Teimme oman versiomme ja tulkintamme heistä. Halusimme keskittyä ennen kaikkea heidän keskinäiseen dynamiikkaansa ja henkiseen yhteyteensä”, summaa Kuittinen.

”On ollut ihmeellistä päästä käymään kattavasti tuota aikaa läpi. Samalla on saanut ihastella, kuinka Jonna ja Erin ovat olleet hyvällä tavalla röyhkeitä omia itsejään.”

Haastattelussa Noroila jatkaa siitä lauseesta mihin Kuittinen lopettaa – ja päinvastoin. Se onnistuu, koska kaksikolla on pitkä tausta ystävinä ja kollegoina.

Kuittinen ja Noroila tutustuivat teatterikorkeakoulussa vuonna 2011. He olivat samaan aikaan vaihdossa Tukholman Dramatiska Högskolanissa ja ohjasivat yhteisen lopputyön Anja-eno vuonna 2016.

Heidän näkyvin yhteistyönsä hedelmä on kuitenkin vuonna 2013 perustettu feministinen räp-duo Sofa. Tällä hetkellä työn alla on yhtyeen toinen albumi, joka näkee mahdollisesti päivänvalon ensi vuonna. Mahdollisesti.

”Meillä ei ole kilpajuoksua aikaa vastaan. Sofa on yhteinen rakkausprojektimme, jota olemme tehneet kymmenen vuotta. Haluamme pitää Sofan mahdollisimman monimuotoisena ja -kulmaisena, jotta se voi yllättää meidätkin”, sanoo Kuittinen.

Ei siis ole olennaista kysyä, ovatko Kuittinen ja Noroila näyttelijöitä vai muusikoita.

”Kummatkin työt menevät jaksoittaisesti ja rinta rinnan. Teemme molempia intohimoisesti ja kunnianhimoisesti”, sanoo Noroila.

Nylon Beatin jäähyväiskonsertti oli ravintola Maestrossa 31. joulukuuta 2003.

Pitkä ystävyys ja yhteinen muusikkotausta auttoivat heitä solahtamaan nopeasti Nylon Beatin rooleihin aina syvimpään päätyyn asti.

”Kuunnelman moni takahuonetilanne oli tuttu omasta elämästä”, sanoo Noroila.

”Ja se yhdessä tekeminen!” sanoo Kuittinen.

Kuunnelmasarjan ajankuva on Noroilan mielestä kepeämpi ja hauskempi versio siitä, minkälainen 1990-luku todella oli. Fokus on pikemmin vahvoissa nuorissa naisissa kuin viihdemaailman myllerryksessä.

”Tyypit ottavat oman tilansa ja päättävät mitä tekevät ja haluavat”, sanoo Kuittinen.

Tämä tosin tapahtuu vaikeuksien kautta: sarjassa Jonna ja Erin kohtaavat tukkukaupalla tytöttelyä ja vähättelyä, kuten tapahtui todellisuudessa.

”Vaikka vuosikymmeniä on kulunut, tarinasta tunnistaa yhä naisille tuttuja tilanteita, joissa pitää jatkuvasti todistella omaa pätevyyttään”, sanoo Noroila

”On tärkeätä, että Nylon Beatin kokema vähättely tuodaan näkyväksi ja sitä katsotaan nimenomaan Jonnan ja Erinin näkökulmasta – ei ulkopuolelta”, jatkaa Kuittinen.

Fanni Noroila näyttelee Jonna Kososta ja Sonja Kuittinen Erin Koivistoa.

Ajankuvaa on sekin, että sarjan muutamat musiikki- ja tapahtuma-alan mieshahmot ovat 2020-luvun näkökulmasta kiusallisen sovinistisia toopeja.

”Jotkut tarinan kohtauksista näyttäytyvät nyt aivan älyttöminä. Onneksi maailma on mennyt eteenpäin, ja voimme purkaa vinoutuneita rakenteita”, sanoo Noroila.

Kuuden viikon äänitysten aikana Kuittinen ja Noroila eivät kyllästyneet aiheeseensa. Päinvastoin, suhde varhaisnuoruuden idoleihin vain syveni.

”Ihailuni ja ymmärrykseni heitä kohtaan kasvoi”, sanoo Kuittinen.

”Tähän saakka olen tarkastellut Jonnaa ja Eriniä lapsen katseella, koska yhtye on liittynyt niin tiukasti varhaisnuoruuteeni. Nyt näen heidät vertaisinani, ja koko Nylon Beat -ilmiöön on kasvanut laajempi perspektiivi”, Noroila kertoo.

Molemmista Jonnan ja Erinin tärkein perintö on esikuvallisuus.

”He raivasivat tietä omaehtoiselle tekemiselle. Heidän feminiiniytensä ja tyttömäisyytenä oli voimaa ja pirskahtelevaa energiaa”, sanoo Noroila.

”Nylon Beat näytti, että itseään ei tarvitse pienennellä. Saa kuplia menemään sellaisena kuin on”, Kuittinen summaa.

Mä haluun olla Nylon – tarina Jonnan ja Erinin ystävyydestä Yle Areenassa 30. kesäkuuta alkaen.