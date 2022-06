Kirjallisuuslehti Parnasso julkaisi tuoreimmassa numerossaan kirjoituksen, jossa käsitellään DDR-nostalgiaa taiteessa ja ruoditaan vahvasti kirjailija Meri Valkaman viime syksynä ilmestynyttä esikoisromaania Sinun, Margot (WSOY, 2021).

Laajassa kirjoituksessa suomentaja ja kirjailija Jukka Mallinen väitti, että Valkaman isä olisi kuollut. Valkama otti asiaan kantaa perjantaina Facebookissa. Hän luettelee useita asiavirheitä Mallisen tekstistä.

Niistä käsittämättömin on Valkaman mukaan väite hänen isänsä kuolemasta. Parnasson mukaan “Iisalo kuoli sittemmin yksinäistyneenä pikkukaupungissa Itä-Uudellamaalla. Itä-Berliinin ja reaalisosialismin kanssa hän kävi tiettävästi jaakobinpainia loppuun asti.”

”Käsittämättömin tämä osuus on siksi, että isäni ei ole kuollut", Valkama kirjoittaa. "Hän elää, eikä todellakaan ’yksinäistyneenä’ vaan on naimisissa, viiden lapsen isä ja elää aivan tavallista elämää tavanomaisine sosiaalisine suhteineen. Myöskään jaakobinpainista en ole nähnyt merkkejä, vaikka sekä kirjani että muun yhteisen kiinnostuksemme tiimoilla olemme DDR:stä ja reaalisosialismista keskustelleet yhteensä varmasti kymmeniä tunteja.”

Valkama ihmettelee, miten lehteen päätyy tieto, joka ”olisi ollut tarkistettavissa yhdellä puhelinsoitolla”.

”Faktojen oikeellisuus on kaiken journalismin a ja o ja näin on siksi, että väärät väittämät ja valheet voivat tuhota kokonaisia elämiä ja työuria. Tässä jutussa pielessä on suurin osa tosina väitetyistä asioista. Se on vastuutonta ja amatöörimäistä ja vastoin kaikkea sitä, mitä voi pitää laadukkaana journalismina.”

Parnasso julkaisi asiasta myöhemmin lyhyen oikaisun.

Jukka Mallinen kertoo HS:lle pahoitelleensa virhettä Valkaman isälle. Hänen mukaansa anteeksipyyntö tullaan julkaisemaan myöhemmin myös Parnassossa.

Muulla tavoin Mallinen ei halua asiaa kommentoida.

Myös Parnasson vastaava tuottaja Karo Hämäläinen on asiasta pahoillaan. Hän sanoo käyneensä Valkaman kanssa sähköpostivaihtoa aiheesta ja pyytäneensä siinä anteeksi virhettä. Hämäläisen mukaan Mallisen teksti ei tosin ole arvio vaan teesikirjoitus, mutta myöntää, että siihen pätevät samat oikean tiedon vaatimukset kuin muuhunkin sisältöön.

"Meidän prosessissa on tapahtunut hirveä virhe. Itselleni ei tullut mieleenkään, että Mallisen kaltainen kokenut kirjoittaja voisi sekoittaa romaanin tapahtumat tositapahtumiin ja väittää elävää ihmistä kuolleeksi. En osannut epäillä sitä yhtään. Se oli sokea piste", Hämäläinen sanoo.

Vastaavan tuottajan mukaan Mallisen tekstin luki ennen painamista kaksi henkilöä: hän itse ja editoiva toimittaja.

Karo Hämäläinen on Otava-konserniin kuuluvan Parnasson vastaava tuottaja.

Kirjallisuuslehden kannalta virhe osuu suomalaisittain ikävän merkittävään teokseen, sillä Sinun, Margot on saanut kauttaaltaan kiittäviä arvioita.

Teos sai myös Helsingin Sanomien esikoispalkinnon viime vuonna. Palkintoraadin mukaan se on ”äärimmäisen kypsä ja hallittu suuri teos, joka kuljettaa limittäin kahta aikatasoa ja lukuisia teemoja aina Euroopan historiasta lähisuhteiden ongelmiin sekä ideologioiden muutoksen vaikutuksesta yksilön elämään”.

Hämäläinen kertoo itse lukeneensa Valkaman romaanin. Hän ei pidä sitä autofiktiona vaan fiktiivisenä romaanina.

”Toki kirjailija on käyttänyt siinä hyväksi omia henkilökohtaisia kokemuksia, mutta missäpä kirjassa niin ei olisi”, hän sanoo.

Meri Valkama (s. 1980) on viettänyt lapsuudessaan vuosia Itä-Berliinissä ja opiskellut aikuisena politiikan tutkimusta ja journalismia Berliinin Freie Universität -yliopistossa, jossa hän teki tutkimusta DDR:ssä työskennelleistä toimittajista.

HS:n haastattelussa hän on kertonut eläneensä Itä-Berliinissä lapsuutensa onnellisimmat vuodet, mutta muurin murtumisen jälkeen yhteiskunnallinen kuva Itä-Saksasta muuttui yhdessä yössä vitivalkoisesta pikimustaksi.

”Yhtäkkiä lapsuuteni turvallinen kotimaa näyttäytyi yhteiskunnallisesti suorastaan rikollisena ympäristönä”, Valkama luonnehtii.

Facebook-viestissään Valkama esittelee Mallisen tekstistä myös muita mielestään ongelmallisia kohtia. Valkaman mielestä esimerkiksi hänen vasemmistolaisuutensa rinnastaminen putinismiin on tarkoitushakuista ja törkeää. Kirjailija sanoo, että romaanissa DDR:stä esitetyt positiiviset puolet perustuvat tutkimuksiin.

”Se, että maa oli konkurssikypsä, on oma asiansa”, Valkama kirjoittaa.

”DDR oli malliesimerkki siitä, että yhteiskunnassa moni asia voi toimia vaikka valtion talous olisi kuinka heikolla pohjalla. Sen sanominen ääneen ei tarkoita, etteikö samassa yhteiskunnassa olisi ollut muita suuria ongelmia ja epäkohtia. Tämä oli koko kirjoitusprosessini aikana kaiken läpäisevä ajatus – niin kauan kuin DDR:stä puhutaan vain Stasin tai matkustusvapauden rajoittamisen kautta, tarina ei ole tosi eikä se ole kokonainen.”

”On pakko kysyä: onko Mallinen ylipäänsä lukenut kirjaani?”

Hämäläinen myöntää, että koko Parnassossa julkaistu teksti muuttuu osin ongelmalliseksi virheellisen todellisuusajatuksen takia. Hän kuitenkin puolustaa Mallisen oikeutta mielipiteeseensä.

”Itse tulkitsin tekstin pääpointiksi oli kritisoida sitä nostalgiaa, mitä romaanissa ehkä on. Ja ymmärrän, että Jukka Mallisen elämänkokemuksella varustettu ihminen näkee siinä tuohtumuksen aihetta”, Hämäläinen sanoo.

”Eli kovaa saa kirjoittaa, mutta faktojen pitää olla paikallaan. Nyt ei ollut.”

Jukka Mallinen on tehnyt aikoinaan uran idänkaupan parissa. Lisäksi hän on suomentanut, kirjoittanut esseitä, johtanut Suomen instituuttia Pietarissa ja toiminut Pen-klubin puheenjohtajana. HS:n haastattelussa hän kuvasi Venäjän nykytilaa surulliseksi.

”Venäjän valistunut älymystö on surullisessa tilassa ja nykykirjallisuus on seisahtunut. Monet kirjailijat, taiteilijat ja elokuvantekijät ovat lähteneet maasta. Kiinnostavin venäläinen kirjallisuus syntyy nyt Tallinnassa, Riiassa, Berliinissä, Tel Avivissa ja New Yorkissa”, Mallinen sanoi 2020.

Hämäläinen pahoittelee tapahtunutta myös lukijoille.

”Ilman muuta pyydän anteeksi. Se ei täytä Parnasson jutuille asetettuja kriteereitä, ja se on virheellisellä tiedolla aiheuttanut kärsimystä kirjailijalle ja hänen läheisilleen. Hävettää helvetisti. Tämä oli surkea epäonnistuminen.”