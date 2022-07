Mies näkee nuoren, hoikan naisen seksikkäissä vaatteissa ja kiihottuu heti. Sanoja ei vaihdeta, vaatteet vain jotenkin katoavat yltä. Yhdyntään edetään saman tien, ja se tapahtuu rajusti pöydällä, seinää vasten tai sängyssä. Nainen saa orgasmin. Kamera nuolee naisen vartaloa ja näyttää hänen kasvonsa, jotka vääntyvät nautinnosta hillityn himokkaasti.

Kyseessä ei ole kohtaus mistään tietystä elokuvasta. Samalla se on kohtaus lukemattomista eri elokuvista.

Kun Tytöt tytöt tytöt -elokuvan (Citizen Jane Productions, 2022) käsikirjoittajilta, Ilona Ahdilta ja Daniela Hakuliselta kysyy, mitä paljon puhuttu ”mieskatse” elokuvassa tarkoittaa, he antavat yllä olevan esimerkin seksikohtauksesta.

Kamera siis kuvaa asioita, joita mahdollinen mieskatsoja tai mieshenkilöhahmo näkee tai haluaisi nähdä. Se keskittyy niihin yksityiskohtiin, joihin mieskatsojan ajatellaan keskittyvän ja näyttää naisen kohteena – miehen halun, vallan, kaltoinkohtelun tai hyväksynnän muotoilemana olentona. Katsojan on tarkoitus samastua mieheen.

”Ikinä ei ole näytetty James Bondin naamaa, kun hän saa orgasmin”, Hakulinen toteaa.

Yhdessä Ahdin kanssa he päättivät jo kymmenen vuotta sitten lähteä uudistamaan tapaa, jolla nuoria naisia ja heidän seksuaalisuuttaan elokuvissa – ja samalla elämässä – katsotaan.

Daniela Hakulisen ja Ilona Ahdin kirjoitusprosessissa käytetään ensin pitkä aika keskusteluun ja muistojen jakamiseen.

Lukemattomia elokuvia on kuvattu ja ohjattu elokuvatutkija Laura Mulveyn 1970-luvulla muotoileman mieskatse-käsitteen keinoin, koska mieshahmon kautta ajatellaan käsiteltävän yleispätevää ihmisyyttä. Nainen päähenkilönä taas on aina ensin nainen, sitten vasta ihminen. Johan sen sanoi Aristoteleskin: nainen on vähemmän mies, puolikas ihminen.

Tyttö, eli nuori nainen, taas on perinteisesti ollut vielä vähemmän. Jopa tyttöyttä käsittelevissä teinielokuvissa tytön tarinaksi jää yleensä löytää ihana poika – ehkä uuden pukeutumistyylin rohkaisemana – ja siten kasvaa ihmisenä.

Miksi ketään haukuttaisiin tytöksi, ellei tyttöyteen liitettäisi lähinnä negatiivisia ominaisuuksia? Pinnallisuutta, arkuutta, tyhmyyttä, kypsymättömyyttä.

Ahti ja Hakulinen katsoivat yhdessä lukemattomia tyttöyttä käsitteleviä teinielokuvia valmistautuessaan yhteisen elokuvan käsikirjoittamiseen. Esimerkkinä genren tyypillisistä piirteistä käy She’s all that (1999), jossa ”ruma” tyttö stailataan niin, että tämä herättää komean pojan kiinnostuksen.

”Eli otetaan rumentavat silmälasit pois”, Ahti selventää.

Ahti ja Hakulinen haluavat muuttaa tuttua tarinaa. Jo Tytöt tytöt tytöt -elokuvan nimi kertoo, että sana valloitetaan nyt takaisin. Tyttöys ei ole yhteiskunnallisesti merkityksetöntä.

Eleonoora Kauhanen (Rönkkö), Linnea Leino (Emma) ja Aamu Milonoff (Mimmi) Alli Haapasalon ohjaamassa elokuvassa Tytöt tytöt tytöt.

Alli Haapasalon ohjaama elokuva sai Suomen ensi-iltansa huhtikuussa 2022 ja on sen jälkeen noussut ilmiöksi ympäri maailmaa. Se voitti Sundance-festivaalin yleisöpalkinnon ensimmäisenä festivaalin kilpasarjaan valittuna suomalaisena pitkänä elokuvana sekä useita muita palkintoja Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Äskettäin Indiewire-lehti listasi elokuvan yhdeksi ennakkosuosikeistaan tulevien Oscareiden kansainvälisen elokuvan kategoriassa.

Tekijät ovat vastaanottaneet katsojilta kiitoksia, itkuja ja elämäntarinoita etenkin Pohjois- ja Etelä-Amerikassa mutta myös Aasiassa ja Euroopassa, ennen kaikkea seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin keskittyvillä elokuvafestivaaleilla. Moni on kokenut samastuvansa elokuvan henkilöhahmoihin ensimmäistä kertaa koskaan.

Käsikirjoittaja Ilona Ahti.

Elokuva kertoo kolmesta teini-ikäisestä tytöstä, Mimmistä (Aamu Milonoff), Emmasta (Linnea Leino) ja Rönköstä (Eleonoora Kauhanen) kolmena perjantai-iltana. Ystävyys, seksuaalisuus ja teini-iän vapauden tunne kietoutuvat toisiinsa. Mimmin ja Emman välille syntyy romanttinen suhde, Rönkkö taas pohtii, kiinnostaako häntä seksi lopulta ollenkaan.

Rönkkö on siis ehkä aseksuaali, eli seksistä kiinnostumaton henkilö tai demi­seksuaali, eli vain hyvin läheisessä ja kokonais­valtaisessa ihmissuhteessa seksistä kiinnostuva henkilö. Asia jää auki. Rönkkö saa olla pohdinnoissaan keskeneräinen elokuvan loppuun asti.

Etenkin Rönkön hahmo on kirvoittanut katsojissa helpottunutta itkua ja riemua. Elokuvan loppupuolen kohtaus, jossa Rönkkö ei aloitakaan suhdetta ihanan, kiltin ja huomaavaisen Jarmon (Mikko Kauppila) kanssa on koettu erityisen vallankumoukselliseksi.

”Näköjään se on vielä tänä päivänä radikaalia”, Ahti huokaa. ”Perinteisissä kasvutarinoissa on aina se yksi ihana poika, jota nuori naispäähenkilö tarvitsee. Ihanan pojan kanssa päädytään yhteen, ja se ratkaisee kaikki ongelmat! Meille on opetettu, että jos poika ei kohtele huonosti, hänet pitää palkita siitä suhteella.”

Hakulinen komppaa. ”Jarmo on tavallinen, kiva ihminen. Mutta teinielokuvan maailmassa on erityisen hienoa, jos poika ei ole ihan douchebag [kusipää].”

” ”Onkohan yhtään miesten kirjoittamaa ja ohjaamaa elokuvaa sanottu pieneksi elokuvahelmeksi?”

Ideasta rahoitukseen kului tyttöelokuvan kohdalla kymmenen vuotta. Sitä pidettiin neuvotteluissa pienenä, feministisenä elokuvaprojektina, ei yleisinhimillisenä draamana tai kunnianhimoisena taide-elokuvana. Siitä ei odotettu kansainvälistä menestystä. Se, että Rönkkö ei elokuvan lopussa löydä elämänsä rakkautta tai muutu radikaalisti ihmisenä, koettiin erityisen hankalaksi.

Keskusteluissa toistui kysymys siitä, mikä Rönkön ongelma on – ja miten se ratkaistaan.

"Itse ajattelen, että elokuva on ylistyslaulu nuoruuden keskeneräisyydelle”, Ahti sanoo. ”Sille, ettei omaa identiteettiä tarvitse heti lukita, vaan saa etsiä. Lopun ratkaisu on se, ettei ratkaisua ole, ja Rönkkö hyväksyy sen.”

Koska elokuva kertoo teini-ikäisistä tytöistä, rahoituskeskusteluissa toistui sana ”pieni”. Kyseessä oli aina pieni tarina, pieni elokuva. Käsikirjoittajista se tuntuu vähättelyltä.

”Mitä se edes tarkoittaa? Mitä sillä halutaan sanoa?” Ahti puuskahtaa.

”Niin usein sanotaan, että tällainen elokuva on pieni elokuvahelmi”, Hakulinen jatkaa. ”Pikkuinen helmi! Onkohan yhtään miesten kirjoittamaa ja ohjaamaa elokuvaa sanottu pieneksi elokuvahelmeksi?”

Kaikki alkoi kymmenen vuotta sitten nykyisen Aalto-yliopiston elokuvataiteen laitoksen hississä. Ahti ja Hakulinen olivat molemmat elokuva- ja tv-käsikirjoittamisen opiskelijoita. He osallistuivat yhteiskäsikirjoittamisen kurssille ja pohtivat muiden kurssilaisten kanssa hississä aiheita, joista olisi kiinnostavaa kirjoittaa.

Käsikirjoittaja Daniela Hakulinen.

Kun molemmat mainitsivat tytöt ja teini­elokuvan, heistä tuli työpari.

Mimmin ja Emman hahmojen tarina oli kehkeytynyt Hakulisen päässä, Ahti toi mukaan Rönkön. Aluksi piti kirjoittaa tv-sarja, mutta pian muoto vaihtui elokuvaksi. Lähes kymmenen vuotta he kirjoittivat ja muokkasivat, kävivät neuvotteluja ja pettyivät. Elokuvasäätiön tuotanto­tukipäätös oli edessä siintävä ihmeellinen tavoite, joka tuntui aina karkaavan kauemmas.

”Jos olisin käsikirjoittanut tätä yksin, olisin varmasti luovuttanut”, Ahti sanoo. ”Mutta aina joku meistä jaksoi uskoa ja kannusti muita. Joko minä, Daniela tai Alli.”

Hakulinen kertoo ystävästään, joka väitteli äskettäin tohtoriksi ja päivitteli väitöstilanteen ahdistavuutta. Ystävää kuunnellessaan Hakulinen tajusi oman työnsä olevan samanlaista päivittäin – pitkällisen työn asettamista alttiiksi arvioille ja tiukoille kysymyksille.

Rahoittajien mielestä tarinassa ei ollut tarpeeksi jännitettä tai suuria käänteitä. Tyttöjen maailma ja kasvaminen, heidän ihmissuhteensa, ei ollut tarpeeksi.

”Paras oli se, kun jossain ehdotettiin, että mitäs jos nää perustaisivat bändin”, Hakulinen nauraa. ”Että sitten niillä olisi edes jotain! Jokin tehtävä tai merkitys.”

Kukaan ei odottanut elokuvasta ilmiötä edes silloin, kun se lopulta päätettiin rahoittaa. Pienestä elokuvasta tuli kuitenkin kansainvälinen tapaus, jota pidettiin positiivisesti radikaalina.

” ”Paras oli se, kun jossain ehdotettiin, että mitäs jos nää perustaisivat bändin.”

Ahti kertoo ammentaneensa Rönkköön paljon omasta teini-iästään. Silloin seksuaalisuuteen suhtauduttiin vielä jyrkemmin ja normatiivisemmin. Ei puhuttu seksuaalisuuden eri variaatioista.

”Ajateltiin, että jos vaan höyläät, niin kaikki ongelmat ratkeaa sillä. Että sä et vaan höylää tarpeeksi. Mulle on sanottu niin.”

Osa katsojista on toivonut, että Rönkkö olisi elokuvassa selvemmin demi- tai aseksuaalinen, mutta Ahdille keskeneräisyyden juhliminen oli elokuvassa vielä tärkeämpää. Hän halusi rakentaa Rönkön hahmon niin, että tämä saisi turvassa tutkia seksuaalisuuttaan ilman julistamisen pakkoa. Molemmista käsikirjoittajista on ahdistava ajatus, että olonsa voisi tuntea hyväksi ja normaaliksi vasta lukitsemalla identiteettinsä esimerkiksi vain hetero- tai homoseksuaaliseksi. Osalle identiteetin vakiinnuttaminen tuo turvaa ja riemua, osalle ei.

Ahti ja Hakulinen ovat kirjoittaneet yhdessä vuodesta 2012.

Jos käytössä olisivat rajattomat ajalliset ja taloudelliset resurssit, mitä Ahti ja Hakulinen tekisivät alallaan seuraavaksi?

Käsikirjoittajat kääntyvät katsomaan toisiaan. Molempien kasvoille syttyy lämmin mutta vallankumouksellinen virne.

”Olen sillä tavalla hyvässä paikassa, että vaikka mulla olisi kaikki maailman resurssit ja tuotantotuet käytössä, haluaisin silti tehdä töitä Ilonan kanssa”, Hakulinen toteaa.

Ahti nyökkäilee kiivaasti. ”Siis ihan uskomatonta, mutta me tehtäisiin ihan tätä samaa juttua!”

Työn alla on jo uusi yhteinen käsikirjoitus. Siinä on keskiössä tyttären ja isän välinen suhde.

”Ja oli resursseja tai ei, me tehdään se joka tapauksessa.”

Tytöt tytöt tytöt, Citizen Jane Productions, 2022, ohj. Alli Haapasalo. Elokuvaa esitetään vielä Tennispalatsissa, Helsingissä (Finnkino).