Kuopio

Pessa eli Lorenzo Laakso, 18, pyytää saapumaan nopeasti sisään, ettei kissa vain livahda karkuun. Hän johdattaa rappusia pitkin alas, Jynkän asuinalueella sijaitsevan omakotitalon kellariin, missä saunan matalakattoinen pukuhuone on muutettu studiotilaksi.

Nuori artisti on hieman hämillään, sillä kello on 11, ja hän on vasta herännyt. Hän ottaa valtavia kulauksia kahvistaan, kunnes puhe alkaa kulkea.

Laakso on yksi kotimaisen räpin uusista nuorista lupauksista, jolta odotetaan paljon.

Laakso julkaisi debyyttialbuminsa Jazzijäbä omakustanteena helmikuussa 2021. Se herätti retrosoundillaan innostusta monissa vanhemmissa kollegoissa, kuten Elastisessa ja Palefacessa, jotka alkoivat hehkuttaa artistia somessa. Laakson jazz-vaikutteisessa rapissa kuului, että genren perusteokset oli kuunneltu.

Laakson musiikki erottui myös joukosta, sillä räpissä jazz-vaikutteet eivät ole olleet pitkään aikaan mikään kuumin trendi. Laakso tekee musiikissaan kaiken itse: kirjoittaa riimit ja tuottaa musiikin.

Liioittelua tai ei, Laakson mukaan sormet eivät riittäneet laskemaan, kuinka moni levy-yhtiö olisi ollut kiinnostunut ottamaan Laakson saman tien talliinsa omakustannelevyn myötä. Yksi niistä oli esimerkiksi Eevil Stöön perustama Katakombi Records. Voiton vei lopulta JVG:n perustama PME Records.

Ville Galle laittoi Laaksolle jo toisen singlen jälkeen Instagramissa viestiä ja ehdotti yhteistyötä. Lopullinen niitti neuvotteluille oli kuitenkin soitto omalta idolilta.

Viitisen vuotta sitten, yläasteikäisenä, Laakso kiinnostui kunnolla kotimaisesta räpistä ja artisteista kuten Gettomasa. ”Jokin innosti siinä, että räpättiin suomeksi. Se kuulosti hyvältä.”

Laakson sukupolvi voi jo olla tätä mieltä, toisin kuin aiemmat.

Silloin hän tuskin osasi kuvitella, että viisi vuotta myöhemmin Gettomasa soittelisi hänelle ja kosiskelisi artistiksi PME:lle. Nyt yhtiössä Laakson uran perään katsovat a&r:inä työskentelevät Gettomasa ja Paperi T.

Laakson molemmat vanhemmat ovat musiikinopettajia, joten uravalinta ei ole kovin kummoinen yllätys. Jo lapsena Laakso halusi leikkiä isänsä puhelimessa olevalla sovelluksella, jolla sai luotua erilaisia ääniä.

Tällä hetkellä Laakso viimeistelee tutkintoaan Kuopion konservatoriolla. Hänen pääsoittimiaan ovat trumpetti ja koskettimet.

Toukokuun lopussa hän julkaisi 365-nimisen ep:n, jossa hän on vienyt räppiään kohti viimeaikaisia kiinnostuksia. Ep:n soinnissa kuuluu vaikutteita modernista yhdysvaltalaisesta r’n’b:stä sekä neo soulista. Laakso kaipaisi kotimaiseen räppiin enemmän melodioita ja itsensä tyylisiä tekijöitä, jotka ottavat vaikutteita soulista.

Laakso keskittyy eniten siihen, että musiikki kuulostaa hyvältä. Biiseissä ei ole kummempaa sanomaa: ne kaihtavat synkkyyttä, ovat suorastaan kepeitä ja täynnä nuoren miehen optimismia.

”Olen mä myös miettinyt, että pitäisikö räpätä jotain kantaaottavaa. Olen itse aika etuoikeutettu tyyppi, mutta voisin varmaan silti puhua vähemmistöjen puolesta ja puolustaa heitä. Mutta sanoma ei voi olla mikään itseisarvo, sen pitää olla myös hyvää musaa.”

Hänen omassa kaveripiirissään ihmisoikeudet on yksi toistuva tärkeä puheenaihe.

Kuopiossa hänen mukaansa saatetaan helposti olla ahdasmielisiä ja pilkata eri vähemmistöjä. ”Kuopio on pieni paikka eikä täällä ole niin monikulttuurista porukkaa. Erilaisia ihmisiä ei välttämättä hyväksytä. Kaikenlaista huutelua ja homofobiaa on tullut todistettua.”

Valmistumisen jälkeen suunnitelmissa on vaihtaa maisemaa esimerkiksi Jyväskylään tai Helsinkiin ja kokeilla elättää itsensä muusikkona.

Oman musiikin tekemisen ja keikkailun ohella myös tuottaminen muille artisteille kiinnostaa.

”Konsalla opiskelu on auttanut ymmärtämään musiikkia, esimerkiksi jazzia, paremmin. On helpompi kikkailla ja hyödyntää jazzia musiikin teossa, kun tuntee teoriaa.”