Yksi aina valvoo -romaanissa salaperäinen huippuvakooja ottaa yhteyttä hotelli Tornin yöportieeriin. Teoksesta tulee mieleen kaksi aiempaa elokuvaa ja yksi romaani: Woody Allenin Zelig, Robert Zemeckisin Forrest Gump sekä Jonas Jonassonin romaani Satavuotias, joka karkasi ikkunasta ja katosi.

Televisiosta tuttu toimittaja on kirjoittanut esikoisteoksensa.

Romaani

Juha Roiha: Yksi aina valvoo. Tammi. 303 s.

Juha Roiha (s. 1955) on tuttu tv-toimittaja muun muassa Puoli seitsemän -ohjelman Juhat luonnossa- ja muista inserteistä. Nyt hän on kirjoittanut esikoisromaaninsa, joka on sekä kiinnostava että hieman hämmentävä.

Lähtöasetelma on herkullinen. Valvontakomission lähdettyä Helsingin hotelli Tornista 1940-luvun lopulla Tornin salaisessa huoneessa on majaillut osin itsensä Stalinin kouluttama venäläinen huippuvakooja K. Vuosikymmenien mittaan K on salakuvannut ja -kuunnellut, juonitellut ja järjestellyt maailman asioita kenenkään, ei aina edes Moskovan, tietämättä.

Nyt K on yli yhdeksänkymmenen ja tuntee aikansa olevan lopussa.

Hän alkaa lähetellä paperiliuskoina eräänlaisia muistelmiaan hotelli Tornin yöportieerille Matille, joka on aivan hämmennyksissään. Kuka tai mikä on tämä mies, joka tietää Matista kaiken, väittää asuvansa hotellissa huoneessa, josta ei tiedetä, ja kertoo organisoineensa hotelliin muun muassa Elviksen salaisen keikan? Ja miksi hän paljastaa salaisuuksiaan juuri Matille?

Pian Matti ei enää ole varma, onko salaperäinen mies hänen oman nyrjähtäneen mielikuvituksensa tuote. Onneksi työtoveri Ritvasta tulee sekä rakastettu että järjen ääni.

Yksi aina valvoo -romaanista tulee mieleen kaksi aiempaa elokuvaa ja yksi romaani: Woody Allenin Zelig, Robert Zemeckisin Forrest Gump ja Jonas Jonassonin romaani Satavuotias, joka karkasi ikkunasta ja katosi, josta siitäkin on tehty elokuva. Kaikissa niissä tarinan fiktiivinen päähenkilö on yhdistetty todellisiin historian hahmoihin.

Kirja alkaa veijariromaanin tapaan. K:n tarinat siitä, kuinka hän järjesti Che Guevaran ja John Lennonin tapaamisen hotelli Tornissa, rakasteli niin Marilyn Monroen kuin Jayne Mansfieldin kanssa ja hommasi Elviksen salakeikaille hotelliin ovat sekä humoristisia että kunnon veijaritarinan tapaan uskottavuutta venyttäviä.

Tarinan suomalaisia todellisia hahmoja ovat muun muassa presidentti Urho Kekkonen, marsalkka Mannerheim, kommunistinen sisäministeri Yrjö Leino ja musiikkituottaja TT Oksala.

Kukaan heistä ei ymmärrettävistä syistä ilmaannu protestoimaan tapaa, jolla heitä on kirjassa kuvattu.

Veijariromaanien ongelma on se, että ne ovat usein yhden vitsin tarinoita, ja kun tuota vitsiä toistetaan yhä uudestaan, se ohenee lopulta olemattomiin. Mutta kun Roihan vitsi uhkaa haihtua ilmaan, hän ottaa tarinassa aivan uuden vaihteen. Yksi aina valvoo muuttuukin melko vakavahenkiseksi tieteistarinaksi.

Saumakohta ei ihan repsota, mutta melkein. Kirjan fantasiamainen lopetusjakso tuntuu yritykseltä päästä kunnialla tarinan päätökseen vaihtamalla tyylilajia, kun veijaritarinan keinot on käytetty loppuun.

K:n ja Matin tarinan lomaan Roiha sijoittaa kertomuksen salaperäisestä kirvesmies-Villestä ja tämän perhe- ja yrityspuuhista, mutta ainakaan minulle tämä sivupolku ei oikein auennut.

Yksi aina valvoo on viihdyttävä, vaikkakaan ei ehkä kaikilta osin täysin tyydyttävä esikoinen. Etenkin veijaritarinan osuus olisi kaivannut hieman lisää karsimista. Ja Ville-jaksot ovat muun kokonaisuuden kannalta aika tarpeettomia.

Helsingin Sanomien palkinto vuoden parhaalle esikoisteokselle jaetaan marraskuussa.