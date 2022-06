Osmo Vänskän jäähyväiskonsertit 19 vuoden jälkeen Minnesotan orkesterin musiikillisena johtajana saivat laajan mediahuomion The New York Timesia ja The Wall Street Journalia myöten. Ylistystä saa myös helmikuussa kuolleen Jaakko Kuusiston sinfonian kantaesitys osana jäähyväiskonsertteja.

The New York Timesin mukaan Vänskän kaudella kriitikoille on ollut tavanomaista mainita Minnesotan orkesteri maailman parhaiden joukossa. Vänskän ja orkesterin Beethoven-levytykset ovat kriitikon mukaan ehkä tämän vuosisadan parhaita, Sibelius-levytykset ylistettyjä ja Mahler-levytykset epätasaisempia, mutta parhaimmillaan, kuten kymmenennessä sinfoniassa, markkinoiden vaikuttavimpia.

Vänskän kautta ylistetään myös ohjelmiston monipuolistamisesta ja etnisten vähemmistöjen huomioimisesta sekä rohkeista projekteista, kuten kiertueista Kuubaan ja Etelä-Afrikkaan, joita myös HS seurasi.

Kirjoitus jatkuu Osmo Vänskän kaudelta poimittujen HS-videonäytteiden jälkeen.

Kauden vastoinkäymisistä pahin oli pitkäaikainen lakko ja työsulku. Se sai Vänskän väliaikaisesti eroamaan vuonna 2013. Lopulta sopu syntyi, toimitusjohtaja vaihtui ja Vänskän ehdotuksesta muusikot otettiin suurempaan rooliin päätöksenteossa.

Ongelmia on toki ollut myös sen jälkeen. Budjettivaje nousi jo ennen pandemiaa noin kahdeksaan miljoonaan euroon ja ensimmäisenä pandemiasyksynä muusikot suostuivat 25 prosentin ja Vänskä 35 prosentin väliaikaiseen palkanalennukseen. Mutta taiteessa onnistuttiin loistavasti ja The New York Times kutsuu kautta ”triumfiksi”.

Vänskän seuraajaehdokkaiksi lehti nimeää suomalaisista Dima Slobodenioukin ja Dalia Stasevskan ja muista kapellimestareista esimerkiksi Donald Runniclesin ja Pablo Heras-Casadon.

Koska Vänskä lopettaa vuodenvaihteessa myös Soulin filharmonikoissa, arvostettu orkesterinrakentaja on periaatteessa vapaa ottamaan uuden projektin. Hän jää ainakin toistaiseksi asumaan Minneapolisiin ja jatkaa orkesterin kunniakapellimestarina.

Jaakko Kuusisto ja luonnos sinfonian aluksi. Säveltäjä ehti tehdä sinfonian molempien osien alkupuolet täysin valmiiksi orkesteripartituuriksi ennen kuolemaansa.

Hyvin paljon lisäylistyksiä Vänskälle satelee odotetusti Minnesotan mediasta, kuten Minneapolis Star Tribunen laajoista juttupaketeista. Myös Jaakko Kuusiston sinfonia huomioidaan.

Star Tribunen arvostelun mukaan sinfonia on vahva teos, jossa tunnelmat vaihtelevat synkeästä alusta ja iloa kuvaavan teeman tuomasta vastapainosta hellittämättömiin lyömäsoitinosuuksiin. Erityiskiitosta saa niin Jaakko Kuusiston orkesterinkäsittely kuin Pekka Kuusiston täydennystyö ja idea sinfonian lopuksi: merimerkkien ja majakoiden inspiroimat sointifragmentit saattavat Jaakko Kuusiston sielun hänen rakastamalleen merelle hyvin koskettavasti.

The New York Times puolestaan kutsuu sinfoniaa suorastaan ”pelottavaksi pohdinnaksi kuolevaisuudesta”.

Kuusiston sinfonian kantaesityksen sisältävä konsertti, jossa kuultiin myös Vänskän ja Pekka Kuusiston koskettavat puheet (noin kohdasta 1 tunti ja 53 minuuttia alkaen), oli vielä aikaisemmin maanantaina saatavissa videotallenteena ilmaiseksi tämän linkin takaa. Sama linkki kertoo nyt, että konserttitallenne on siirretty maksulliselle tilauspuolelle.

Korjaus 13. kesäkuuta klo 20.56: Muokattu maininnat konserttitallenteen ilmaisuudesta sen jälkeen, kun orkesteri siirsi maanantaina tallenteen maksulliselle tilauspuolelle.

Osmo Vänskä ja Minnesota Orchestra orkesterin kotisalissa Minneapolisissa.

