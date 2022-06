Putinin hyökkäys Ukrainaan havahdutti tarkastelemaan neuvostosäveltäjiä uusin korvin – mistä he olivat kotoisin?

Neljän tähden albumit esittelevät kaksi säveltäjäkohtaloa Neuvostoliitosta.

Klassinen/albumi

Šaporin: Complete Piano Music. Kirill Kozlovski. Toccata Classics. ★★★★

Weinberg: Jousikvartetot vol. 1 & 2. Arcadia-kvartetti. Chandos 2 cd. ★★★★

Vladimir Putinin sota Ukrainassa muutti Euroopan turvallisuusympäristöä. Tämä diplomatian kielellä lausuttu asiaintila on laukaissut yllättäviä kerrannaisvaikutuksia ja uudelleenarviointeja. Yksi sellainen on: keitä olivat neuvostosäveltäjät, mikä oli heidän kotimaansa ja kulttuuripiirinsä?

Puoli vuosisataa sitten Moskovassa etsin levymyymälästä muita neuvostosäveltäjiä kuin Šostakovitšia, Prokofjevia tai Hatšaturjania. Markkinatalouden komennosta ja asiakkaan miellyttämisestä vapautettu myyjä ei pitänyt kiirettä. Kolautti yrmeänä tiskille Juri Šaporinin sinfoniakantaatin Taistelu Venäjänmaasta ja Moisei Vainbergin balettimusiikin Taistelu isänmaasta. Ostin, en uskaltanut vaivata uusilla pyynnöillä.

Kotiin palattua taistelevat teokset osoittautuivat ammattitaitoisiksi ja komeiksi, paatoksessaan vaikuttaviksi.

Hämmästys oli melkoinen kuultuani Valko-Venäjällä syntyneen suomalaispianistin Kirill Kozlovskin uutuuslevyn, jolla on kaikki Šaporinin (1887–1966) pianoteokset. Varsinkin kaksi pianosonaattia yllättävät hienovireisyydellään ja monikerroksisuudellaan. Ensimmäisen sonaatin (1924) hitaassa osassa skrjabinmaiset kudelmat köynnöstyvät esiin tavattoman herkästi, kuin improvisaatiossa.

Toiselle pianosonaatille (1926) on vaikea löytää vertailukohtaa. Kantaesittäjän Maria Judinan mukaan se on tolkuttoman vaikea ja epäpianistinen, hyvin leningradilainen, kuin fantasiakatkelma Venäjän kohtaloa itkevästä sinfoniasta, jota ei ole. Nopea, tasolta toiselle hyppivä säveltoisto läpäisee laajat sointuotteet kaikissa osissa, jotka muuttavat kurssiaan kaiken aikaa. Hälytyssignaalilla alkava finaali on samanlainen nopea pyyhkäisy kuin Chopinin 3. sonaatissa.

Pitkään kypsytelty Balladi op. 28 on jyhkeä, Bachista muistuttava passacaglia.

Šaporin syntyi pohjoisen Ukrainan Hluhivissä. Kiovassa ja Leningradissa saadun musiikkikoulutuksen jälkeen Šaporin toimi teattereissa, kunnes sai Moskovan konservatoriosta opetusviran.

Teatteri- ja elokuvamusiikki vei suuren osan ajasta, ja varsinainen opusluettelo jäi suppeaksi. Myöhemmissä teoksissa sosialistisen realismin paine kasvoi. Stalinin suoran vainon Šaporin vältti.

Toisin oli Vainbergin laita. Puolan juutalainen – syntyjään Mojsze Wajnberg ja parhaiten tunnettu nimellä Mieczysław Weinberg (1919–96) – pakeni Neuvostoliittoon kadotettuaan vanhempansa ja sisarensa keskitysleireille.

Vuonna 1948 Weinbergin teoksia joutui pannaan, ja vaimon isä, Latvian juutalainen teatteriohjaaja Solomon Mihoels murhattiin. ”Juutalaisesta porvarillisesta nationalismista” syytettynä Weinberg vangittiin 1953, mutta Stalinin kuolema pelasti.

Virallisesta rehabilitoinnista huolimatta Weinberg eli säikkynä loppuelämänsä, halusi vain säveltää, kirjoittaa nuotteja joka ikinen päivä. Niin syntyikin valtava tuotanto, muun muassa 22 sinfoniaa ja 17 jousikvartettoa.

Ystävyys Šostakovitšin kanssa oli tärkeä. Säveltäjät soittivat toisilleen uusia teoksiaan, ja vaikutteet kulkivat kumpaankin suuntaan. Jos on mieltynyt Šostakovitšin jousikvartettoihin, nuoremman Weinbergin kvartetoista voi löytää niitä muistuttavan, itsenäisen ja persoonallisesti sävyttyneen ilmapiirin.

Matkustaja-oopperan konserttiesitys Moskovassa 2004 ja näyttämöproduktio Bregenzissä 2010 olivat lähtölaukaus Weinbergin löytämiselle. Yksin levyjä on sittemmin tehty toista sataa. Suomen orkesterien ohjelmistossa Weinberg on yhä harvinaisuus.

Romanialaisen Arcadia-kvartetin kokonaislevytyksen kaksi ensimmäistä osaa sisältävät alkupään kvartettoja. Kuumottava kromaattisuus, nostalginen unennäkö, motorinen rytmi, raivokas pakkotahtisuus, etniset viittaukset, kevyt melankolia, pitkien monologien paljaus ja pakeneva hallusinatorisuus toteutuvat huolitellusti.

Jos kaipaa viiltävämpää, neuvostotyylisesti lohduttomampaa tulkintaa, vaihtoehtona on puolalainen Sleesia-kvartetti, jonka kokonaislevytys (CD Accord) on kahta kvartettoa vaille valmis.

Kriitikon valinnat: Parasta todellisuuspakoa ja kroatialainen löytö

Klassinen/albumi

Saint-Saëns: Pianokonsertot 1 & 2 ym. A. Kantorow, Tapiola Sinfonietta, J.-J. Kantorow. BIS 2 cd. ★★★★

Tähän maailmanaikaan Camille Saint-Saënsin pianolle ja orkesterille säveltämät teokset ovat parasta todellisuuspakoa. Romanttiset melodiat liitävät kevyesti ja iloisesti. Vauhdissaan musiikki saattaa kiihtyä ja kuumeta melkoisesti, mutta säilyttää aina kirkkautensa. 1800-luvun lopulla muotiin tullut orientalismi viihdyttää. Nuoren Alexandre Kantorowin notkeaa, vauhdikasta ja säihkyvää soittoa ei voi olla ihailematta. Voi kuulla, kuinka sähäkästi Jean-Jacques Kantorowin johtama Tapiola Sinfonietta osallistuu ilonpitoon, vaikka onkin äänityksessä jäänyt hivenen liiaksi taka-alalle.

Elektroninen/albumi

Defunensemble: Hyperrealistic Songs. Alba. ★★★★

Pidätkö hälymusiikista? Ei se mitään. Levyn avauskappale Hikari Kiyaman Death Metal Rock with Headbang joko laukaisee päänsäryn tai saa hysteerisen hilpeälle tuulelle. Virtuoosinen defunensemble yhdistää soittimia live-elektroniikkaan tai valmiiseen audioraitaan. Brutaalia slapstickia on Sami Klemolan Peak, kun taas Asta Hyvärisen Improbable, Christian Winther Christensenin nimikappale ja Perttu Haapasen Doll Garden tunkeutuvat äänen sisään varovaisemmin. Akustiset soittimet soivat aivan pinnassa, satunnaiset kolmisoinnut huvittavat, ennakoimattomat rytmit naksahtelevat neulanterävästi.

Klassinen/albumi

Pejačević: Pianokonsertto, Sinfonia. Donohoe, BBC:n sinfoniaorkesteri, Oramo. Chandos. ★★★★

Ylellisessä ja sivistyneessä ympäristössä kasvanut kroatialainen Dora Pejačević irrottautui aatelisjuuristaan, matkusteli ja opiskeli laajasti sekä sävelsi lyhyen elämänsä (1885–1923) aikana mittavan tuotannon, joka on 2000-luvulla löydetty uudestaan. Yksilöllisyyttä vielä etsivä pianokonsertto (1913) on romanttisen vuolas ja virtuoosinen. Rohkeammin ja omintakeisemmin soi tumma ja dramaattinen fis-molli-sinfonia (1917). Tyyni hidas osa ja ilakoiva scherzo luovat kontrastia jännitteisten ääriosien välissä. Vaikka Sakari Oramon ja BBC:n sinfoniaorkesterin väkevä esitys ei ole ensimmäinen levytys teoksesta, sitä voi silti pitää löytönä.

Klassinen/albumi

Sibelius: Sinfonia nro 7, Kuningas Kristian II, Pelléas ja Mélisande. RSO, Collon. Ondine. ★★★★★

Hannu Linnun johdolla RSO levytti 1900-luvun moderneja merkkiteoksia. Orkesterin ensimmäinen ulkomaalainen ylikapellimestari Nicholas Collon lyö pöytään Sibelius-kortin. Mikäpä siinä, jos laatu on näin korkea. Uutta seitsemännen sinfonian levytystä ei olisi tarvittu, mutta näyttämömusiikit Kuningas Kristian II sekä Pelléas ja Mélisande ovat melodioiden ja atmosfäärien herkkupöytä, jota ei voi vastustaa. Collon noudattaa partituurin kirjainta erittäin tarkasti ja luontevasti. Kun taajaan esiintyvä ohje on poco (vähän), sinfonia saa tavanomaista poutaisemman ilmeen. RSO tarjoaa sooloissaan aisteja hivelevän herkkuvalikoiman.