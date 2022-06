Kuvataiteella vahvasti profiloitunut Mänttä sai uuden gallerian kaupungin keskustaan.

Galleria Halmetoja on avannut rinnakkaisen toimipisteen Mänttään. Veikko Halmetojan Galleria Halmetoja on toiminut Helsingissä vuodesta 2020.

”Mänttä on Helsingin rinnalla Suomen kuvataiteen pääkaupunki. Alusta asti oli selvää, että jos avaamme toisen tilan niin se tulee olemaan Mäntässä”, galleristi Halmetoja kertoo tiedotteessa.

Mäntästä on tullut Suomen tärkeimpiä kuvataidepaikkakuntia Serlachius-museoiden sekä Mäntän kuvataideviikkojen ansiosta. Serlachius-museo Göstassa ovat parhaillaan esillä muun muassa Rachel Kneebonen ja Clare Woodsin näyttelyt. Mäntän kuvataideviikot kuratoi tänä vuonna Markus Kåhre.

Galleria Halmetojan Helsingin tiloissa on parhaillaan esillä Aulikki Oksasen näyttely, joka sai innostuneen vastaanoton kriitikko Kaj Kalinilta.

Oksasen näyttelyä ei kuitenkaan nähdä Mäntässä, sillä Galleria Halmetoja ei aio kierrättää näyttelyitä Helsingin ja Mäntän välillä vaan tilat toimivat rinnakkain, ja kummallekin muodostuu oma profiili.

Mäntän toimipisteen ensimmäinen näyttely on Tuula Lehtisen Behind Curtains II. Esillä on uusia maalauksia näyttelyn nimeä kantavasta teossarjasta. Lehtinen on tehnyt myös mosaiikkiteoksen Serlachius-museoiden uuteen taidesaunaan, joka avautuu tämän viikon lauantaina 18. kesäkuuta.

Lehtisen gallerianäyttely on avoinna elokuun loppuun asti joka päivä juhannusta lukuun ottamatta.

Mäntän galleriatila on kooltaan noin 80 neliötä ja sijaitsee keskustassa Kauppakadulla. Näyttelygallerian lisäksi Mäntässä on pieni myyntivalikoima. Mukana on teoksia muun muassa Jasmin Anoschkinilta, Emmi Kalliolta ja Ville Rädyltä.