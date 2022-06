Britannian poliisi on aiemmin nostanut yhteensä neljä syytettä Oscar-palkittua näyttelijää Kevin Spaceya vastaan.

Näyttelijä Kevin Spaceyn on määrä astua oikeuden eteen torstaina Lontoon Westminsterissä. Spacey kuvattuna tammikuussa 2019.

YhdysvaltalaiSen näyttelijän Kevin Spaceyn on määrä astua oikeuden eteen torstaina Lontoon Westminsterissä.

Spaceya vastaan nostettiin toukokuussa yhteensä neljä syytettä koskien seksuaali­rikos­epäilyjä. Syytteiden mukaan 62-vuotiaan Spaceyn epäillään hyväksi­käyttäneen seksuaalisesti kolmea miestä. Lisäksi yksi syytteistä koskee houkuttelemista tahdonvastaiseen sukupuoli­yhteyteen.

Britannian poliisi kertoi maanantaina, että syytteet Spaceya vastaan on nostettu nyt virallisesti. Uutistoimisto AFP:n mukaan epäillyt tapahtumat sijoittuvat vuosien 2003–2013 välille.

Lue lisää: Näyttelijä Kevin Spaceylle useita syytteitä seksuaalirikoksista Britanniassa

Uutistoimistojen mukaan Spacey on aiemmin sanonut olevansa pettynyt syytteisiin, mutta hän on ilmoittanut olevansa valmis saapumaan oikeuden eteen puolustamaan itseään. Reutersin mukaan Spacey on sanonut olevansa luottavainen, että oikeus todistaa hänen syyttömyytensä.

Spacey on viime aikoina pysytellyt poissa julkisuudesta sen jälkeen, kun syytökset seksuaalisesta ahdistelusta tulivat julki vuonna 2017.