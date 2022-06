Jeff Beck ja laulusolistina toiminut Johnny Depp heittivät hyvän puistokeikan.

Jeff Beck ja Johnny Depp Helsinki Blues Festivalilla Kaisaniemen puistossa 19. kesäkuuta.

Brittiläiset kitaristilegendat Eric Clapton ja Jeff Beck esiintyivät sattumoisin Suomessa samalla viikolla. Miehet ovat hyviä ystävyksiä, vaikkakin kitaristeina hyvin erilaisia. Claptonin The Yardbirds -yhtyeessä 1960-luvulla korvannut Beck on koko uransa ajan ollut hyvin eklektinen muusikko, joka on välillä pitänyt pitkiäkin taukoja esiintymisten ja levyjen välillä, kun taas Claptonista on tullut yleisön suosikki soundiaan taitavasti kaupallistamalla.

Beckin merkitys uranuurtajana on kuitenkin Claptonia suurempi. Hän oli ensimmäisiä särökitaraa ja erilaisia efektejä soittoonsa tuoneita kitaristeja ja myös metallimusiikin pioneereja. Toisten muusikoiden ja kriitikoiden arvostusta Beck on saanut, mutta kaupallinen menestys on jäänyt vähemmälle.

Jeff Beck ei ole näyttänyt olleen kiinnostunut muusikonuran tästä puolesta, eikä liioin johdonmukaisesta musiikillisesta linjasta. Hän on soittanut milloin mitäkin, bluesia, rockia, poppia ja fuusiojazzia, joten suuren yleisön on ollut vähän vaikea saada hänen vaihtuvista tyyleistään kiinni.

Clapton on konsertoinut Suomessa usein, mutta Beck aiemmin vain kahdesti: 1971 Ruisrockissa ja 2010 Pori Jazzeilla.

Kaisaniemen puistossa Jeff Beck, 77, osoitti olevansa yhä se kitaristien kitaristi, jona hänet on yli 50 vuotta tunnettu. Konsertti potkaistiin käyntiin albumilla There & Back (1980) julkaistulla kappaleella Star Cycle, joka oli hurja fuusiojazzin ja protometallin yhdistelmä.

Sama ilotulitus jatkui Mahavishnu Orchestran kappaleella You Know You Know ja Billy Cobhamin Stratuksella kunnes siirryttiin hieman tyynemmille vesille balladinomaisella Nadialla.

Ja toki Jeff Beck teki kunniaa rockjuurilleen soittamalla rockin kaanoniin kuuluvan Link Wray -klassikon Rumble.

Vahvaa tukea Jeff Beck sai bändiltään. Basisti Rhonda Smith on aiemmin soittanut muun muassa Princen ja Justin Timberlaken kanssa.

Vahvaa tukea Beck sai taustabändiltään, etenkin rumpali Anika Nillesiltä ja basisti Rhonda Smithiltä, joka on aiemmin soittanut muun muassa Princen ja Justin Timberlaken kanssa. Kosketinsoittaja Robert Adam Stevenson jäi kaikessa vyörytyksessä hieman taka-alalle.

Beck itse ei tunnu vuosien mittaan menettäneen mitään soittonsa väkevyydestä ja ilmiömäisestä taituruudesta, joka ei ole lainkaan showbisnestä, vaan tiukkaa soitantaa ilman turhia eleitä.

Jeff Beck ei ole kappaleillaan itse pahemmin laulanut, mikä lienee myös vaikuttanut hieman laskevasti hänen suosioonsa. Beck on mieluummin luottanut muihin vokalisteihin, aikoinaan Rod Stewartiin ja viime vuosina muun muassa hienoon irlantilaislaulajaan Imelda Mayhin.

Nyt hänen vokalistinaan ja komppikitaristinaan on näyttelijä Johnny Depp, joka, toisin kuin monet musiikin kanssa harrastelevat elokuvatähdet, oli muusikko jo ennen kuin ryhtyi näyttelijäksi.

Depp ei tosin laulanut ennen kuin vasta musikaalielokuvassa Sweeney Todd – Fleet Streetin paholaisparturi (2007).

Johnny Depp sai yleisön mukaansa.

Depp hoiti vokaaliosuudet kunnialla ja tunteella muun muassa sellaisissa cover-kappaleissa kuin Marvin Gayen What’s Going On ja John Lennonin Isolation. Deppin kitaristintaidoista keikka ei kertonut paljonkaan, sillä luonnollisesti soolohommat hoiti maestro Beck itse. Depp pysytteli vokalistina ja taustatukena.

Beckin ja Deppin yhteistyö on tuottanut myös jo ennen korona-aikoja äänitetyn albumin 18, josta on julkaistu muutama single, esimerkiksi nyt kuultu This Is A Song for Miss Hedy Lamarr. Beckin mukaan albumin pitäisi ilmestyä 15. heinäkuuta.

Ainoa miinus tulee konsertin mitasta. Se kesti vain hieman yli tunnin. Encorena kuultiin Beatles-sävelmä A Day in the Life juuri ennen kuin Kaisaniemen puiston valtasi hetkeksi sadekuuro.