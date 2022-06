23 vuodessa ehtii tapahtua paljon, varsinkin popmusiikissa. Moni hitti ehtii unohtua, samoin niiden esittäjät. Vuonna 1999 maailman suurimpia tanssimusiikkihittejä oli Molokon Sing it Back, ja sen lauloi Róisín Murphy.

Hän ei suinkaan ole unohtunut. Torstaina hän esiintyy Helsingissä Sideways-festivaalin avauspäivän pääesiintyjänä.

Murphyn ja Mark Brydonin muodostama Moloko lopetti toimintansa vuonna 2004, mutta Murphyn sooloura on ollut vahva ja nousujohteinen. Syksyllä 2020 ilmestynyt Róisín Machine oli hänen viides albuminsa ja samalla uran toistaiseksi paras.

Róisín Machine vahvisti myös Murphyn aseman irlantilaisena diskodiivana. Hän on samaan aikaan loistelias ja maanläheinen, dramaattinen ja hauska.

Pitkän koronakauden jälkeen Murphy on päässyt esittämään kappaleita vihdoin myös yleisön edessä, mutta kovin pitkään Róisín Machinen tahtiin ei lantiota vatkata, sillä tauon aikana Murphy teki verkossa julkaistujen hilpeiden kotivideoesitysten lisäksi jo seuraavan levyn.

”Se on aivan toisenlainen kuin Róisín Machine”, Murphy sanoo. Puhelimesta kuuluu vähän käheä ja irlantilaisittain soiva ääni.

”Róisín Machinessa on jollain tavalla nostalginen ilmapiiri, kun taas uusi levy on paljon enemmän tämän hetken musiikkia.”

Niin, se n-sana. Oliko tässä tapauksessa kyse diskonostalgiasta?

”Nostalgia on paska sana”, Murphy huokaa.

”Minusta siinä on kyse menneen ajan sielun löytämisestä. Että mistä tämä musiikki on tullut: homoilta, mustilta, latinoilta. Me olemme jatkaneet sen etsimistä ja menneet syvemmälle.”

Murphy muistuttaa, että Róisín Machinen vanhin kappale Simulation tehtiin jo yli kymmenen vuotta sitten. Hän sanoo, että siihen aikaan modernia elektronista tanssimusiikkia alettiin arvioida historiallisesta näkökulmasta, koska varhaisesta teknosta ja housesta oli kulunut jo riittävän kauan.

”Ihmiset sanovat aina, että se on diskolevy, mutta minulle se on Sheffield-levy, siinä on ehdottomuutta ja fokusta, jota sheffieldiläisessä elektronisessa musiikissa on paljon.”

Sheffield ei ehkä tavalliselle popmusiikin kuluttajalle kuulosta yhtä tärkeältä brittiläisen popmusiikin keskukselta kuin Lontoo, Manchester tai Liverpool. Helsingin kokoinen teollisuuskaupunki on kuitenkin antanut maailmalle hämmästyttävän määrän omintakeisia ja maineeseen nousseita artisteja ja yhtyeitä.

Rockin puolelta Sheffieldistä ovat tulleet muiden muassa Pulp, Arctic Monkeys, Def Leppard ja Joe Cocker, ja elektronisen popmusiikin puolella nimiä vasta riittääkin: The Human League, Heaven 17, Cabaret Voltaire ABC ja LFO. Sekä tietysti Moloko.

”Se on ainutlaatuinen kaupunki”, Murphy sanoo. ”Asuin siellä aikoinaan monta vuotta ja siellä myös aloin tehdä musiikkia.”

Muutama vuosi sitten Murphy palasi tilapäisesti Sheffieldiin, mutta se oli amerikkalaisen artistin ansiota. Murphy oli puhunut ympäri alun perin Baltimoresta kotoisin olevan Maurice Fultonin tuottajakseen.

Fulton oli jo 1980-luvun lopussa mukana tekemässä Ultra Natén ja Crystal Watersin house-hittejä. Sittemmin Fulton siirtyi Eurooppaan ja asettui Sheffieldiin. Hänellä on myös yhteys Suomeen, sillä 2000-luvun alussa hän oli mukana Jimi Tenorin yhtyeessä.

”Ajoin joka viikko junalla Sheffieldiin pariksi päiväksi ja se oli minulle paluuta menneisyyteen. Kiipesin ullakolle Mauricen studioon ja istuin lattialla, koska siellä ei ollut tuoleja”, Murphy muistelee.

”Katselin enkä ymmärtänyt, mitä silmieni edessä tapahtui, sillä hän rakensi rytmin tyhjästä hetkessä. 20 minuutissa se kuulosti jo kokonaiselta yhtyeeltä.”

Murphy ja Fulton julkaisivat yhdessä neljä ep-levyä, joilla yhdistyy Fultonin omintakeinen groove ja Murphyn sielukas laulu.

Ja laulu on kiistatta se, jolla Róisín Murphy erottuu muista ja jolla hän puhaltaa sielun synteettiseen äänimaisemaan.

Murphy on syntynyt Irlannissa, ja hänen lapsuudessaan musiikki oli aina läsnä. Murphyn setä oli innokas jazzharrastaja, jolla oli suuri levykokoelma, ja toinen setä oli jazzmuusikko.

”Äitini ja mummoni pyysivät häntä antamaan minulle tunteja, koska heidän mielestään minulla oli ihana ääni”, Murphy kertoo. ”Setäni tiesi, ettei minulla ole kurinalaisuutta, joten hän ei viitsinyt ryhtyä siihen, mutta hänen ansiostaan pääsin katsomaan keikkoja.”

Murphyillä todella harrastettiin musiikkia, sillä isä lauloi mielellään Frank Sinatran ja Nat King Colen klassikoita, ja äidillä oli levykokoelma, jossa oli Beatlesia ja Rolling Stonesia, mutta myös Shirley Basseyta.

Autossa kuunneltiin kasetilta Abbaa. Ja perhepiirissä laulettiin usein.

”Kuulin siis kasvaessani koko ajan todella paljon erilaista laulua, mahdollisesti yhtä paljon kuin puhetta. Mutta ei sillä tavalla että istutaan yhdessä ja joku soittaa viululla perinteisiä irlantilaisia kappaleita, niin kuin ihmiset usein kuvittelevat irlantilaisten tekevän.”

Jo nuorena Róisín Murphy tajusi, että laulamalla myös kerrotaan tarinoita.

”Sitä minä nyt teen. Minun hommaani on melodia, sanat, laulaminen ja äänenkäyttö.”

Vaikka Murphyn tunnetuimmat kappaleet ovat tanssimusiikin hittejä, niin hänen tuotannossaan on myös hitaampia tempoja ja vaihtelevia tunnelmia.

Puhtaaseen tanssi- ja klubimusiikkiin hän on jo ottanut etäisyyttä, vaikka kertookin nauttineensa hiljattain klubivierailusta Glasgow’ssa, jossa paikallinen dj soitti uutta house-musiikkia.

Murphyä viehätti suurilta festivaalilavoilta poikkeava tyyli, jossa dj soitti napakkaa ja tasaista neljäsosabiittiä, eikä rakentanut massiivisia nostatuksia tai esiintynyt suurieleisesti tähden tavoin.

”Jos joku olisi sanonut minulle, että lähde klubille, siellä on hyvää pudasta tanssibiittiä olisin varmaan sanonut ei, koska olen jo oikeastaan jättänyt sellaisen. Mutta nyt dj tiesi mitä oli tekemässä, ja hän todella piti siitä musiikista.”

Murphy on joskus sanonut, että musiikkia tehdessä kannattaa vaihtaa työkumppaneita, koska yhtyeessä on aina jumissa samojen ihmisten kanssa.

Hän on myös toiminut ohjeensa mukaan. Myöhemmin tänä vuonna ilmestyvän levyn on tuottanut saksalainen Dj Koze eli Stefan Kozalla, joka aloitti uransa hiphop-dj:nä.

Sideways-keikalla uutta musiikkia ei vielä kuulla. Vaikka Murphy antaa ymmärtää, että diskovaihe alkaa olla takanapäin, niin tämän kevään keikkojen ohjelmistossa on ollut Róisín Machinen materiaalin lomassa myös Molokon vanhoja hittejä.

Murphyn luonnehdinnan mukaan Róisín Machinen ja tulevan levyn ero on yhtä suuri kuin Molokon viimeisen albumin ja hänen ensimmäisen soololevynsä välillä.

”Nautin siitä, kun löydän verkosta musiikkia, joka on hävittänyt raja-aidat. Hiphopin tekijät tekevät house-musiikkia ja päinvastoin. Ja musiikki voi tulla Afrikasta, Brasiliasta, Skandinaviasta tai Saksasta, ja siinä kuuluu kaikkialta tulleet vaikutteet”, Murphy sanoo.

”Minusta nyt eletään musiikin kulta-aikaa.”

Róisín Murphy esiintyy Helsingin jäähallin ympäristössä järjestettävän Sidewaysin päälavalla torstaina 16. kesäkuuta kello 21.45.