”Mun mielestä julkkis-sana on loukkaava”, sanoo Jussi Vuori, taiteilijanimeltään Jussi69

Jussi Vuori tunnetaan mediapersoonana, mutta hänelle itselleen merkitystä on vain musiikilla.

”En keksi yhtään asiaa, joka harmittaisi”, Jussi Vuori kuvailee elämäänsä. Vuori kuvattiin omistamassaan The Riff -rockbaarissa Helsingin Punavuoressa.

”Jussi Vuori on sellainen innokkaasti ja avoimesti kaikkeen julkisuuteen suhtautuva mies, että voisi sanoa jokaisen bändin tarvitsevan yhden sellaisen ihmisen”, levy-yhtiöpomo Epe Helenius kuvailee viime vuonna ilmestyneessä elämäkerrassaan.

Heleniuksen sanaan voi luottaa.

Jussi Vuori on valloittava persoona. Tavatessa hän tervehtii iloisesti, kyselee kuulumisia ja arvuuttelee, saisiko toimittajalle olla jotakin juotavaa – hän tarjoaa, totta kai.

Suuri yleisö tuntee hänet paremmin nimellä Jussi69.

Vuori on soittanut rumpuja helsinkiläisessä The 69 Eyes -yhtyeessä kolmenkymmenen vuoden ajan. Bändistä on kasvanut vuosikymmenien aikana kansainvälistä suosiota nauttiva kulttiyhtye ja omaleimainen tavaramerkkinsä.

Niin on tapahtunut myös Vuorelle.

”Jussi69 on brändi”, hän myöntää itsekin.

ULKONÄkÖ vaikuttaa olevan tärkeä osa brändiä. Jussi69 on pikimustassa piikkikampauksessaan ja treenatussa ylävartalossaan samalla tavalla tunnistettava ja sarjakuvamainen hahmo kuin omat nuoruudenidolinsa Michael Monroe, Alice Cooper, Prince tai David Bowie.

Useasti hän on myös tip top.

Haastatteluun Vuori saapuu Miamista ostamassaan lierihatussa, Japanista hankkimassaan nahkatakissa ja Liisa Sauson suunnittelemissa designkäsineissä. Kasvonsa hän on käynyt puuteroimassa luottomeikkaajallaan.

Onko tärkeää näyttää hyvältä?

Vuori räjähtää nauramaan.

”Sä et nyt usko tätä, mutta ei se ole”, hän sanoo.

”En mä kelaa ulos mennessäni, miltä mä näytän. Enkä mä koe, että mä olisin hyvän näköinen. En mä nouse aamuisin ja mene peilin eteen katsomaan, että olenpas vitun komea. Sanotaan vaikka niin, että jos jään tämän haastattelun jälkeen auton alle ja multa menee naama paskaksi, niin ei mun elämä siihen murene. Ei se ulkonäkö niin tärkeää ole.”

Aihe on hänelle hämmentävä ja epämiellyttävä.

”Se on työkalu. Kun mennään duuniin, niin työasun pitää olla kunnossa. En ole niinkään kiinnostunut siitä, onko mulla meikit kohdallaan, mutta silloin kun pitää olla kuvauskunnossa, soitan luottotyypilleni ja hän hoitaa homman.”

KAIKKEIN tärkeintä hänelle on musiikki. Vuori kuvailee musiikkia suurimmaksi intohimokseen ja sanoo kokevansa musiikin lähes uskonnollisena kokemuksena.

Hän muistelee lapsuusvuosiaan Espoossa, Pohjois-Tapiolassa ja ensikosketuksiaan rockmusiikin maailmaan: kuinka jännittävältä tuntui selailla isoveljien vinyylilevykokoelmia tai oppia soittamaan rummuilla ensimmäisen kerran jonkin hienon jutun.

”Tuli vähän sellainen tunne, että nyt tiedän Batmanin oikean henkilöllisyyden. Että nyt minä kuulun tähän jengiin, tähän salaseuraan”, Vuori kertoo.

”Musta tuntuu siltä samalta edelleen.”

Miksi halusit rocktähdeksi?

”En halunnut rocktähdeksi. Olen halunnut soittaa musaa, koska se liikuttaa mua. Se on ollut minulle salaista oppia ja tietoa, jossa ei voi olla koskaan valmis. Musiikin tekeminen on minulle täydellisen kappaleen metsästämistä. Se on tietysti mahdotonta, mutta samalla hyvin kiehtovaa.”

ROCKMUUSIKON ammattinsa ohessa Vuori tekee paljon muutakin. Hän vetää omaa radio-ohjelmaa Radio Rockissa, heittää dj-keikkoja ympäri maailmaa ja pyörittää suosittua The Riff -rockbaaria Helsingin keskustassa.

Hän sanoo, ettei pohdi omaa työidentiteettiään kovinkaan paljon. Hän toteaa työskentelevänsä viihdealalla, pääosin rockmusiikin parissa. Jos pitäisi valita, sanoisi hän olevansa rumpali – ehkä vähän taiteilijakin.

Monipuolisuudella on myös kääntöpuolensa. Vuorta on vaikea sulloa yhteen kategoriaan, ja siksi moni mieltää hänet siellä sun täällä häärääväksi mediapersoonaksi ja ammattijulkkikseksi.

”Mun mielestä julkkis-sana on loukkaava”, Vuori tuhahtaa.

Miksi?

”Ajattele, kuinka monta työtuntia vaikka joku maailman arvostetuin näyttelijä on tehnyt uransa eteen, ja sitten sitä kutsutaan julkkikseksi. Minulle julkkikset ovat sitä jengiä, jotka menevät television reality-seikkailuihin ja ovat päättäneet päästä julkisuuteen hinnalla, millä hyvänsä. Mielestäni minulla on takataskussa vähän muutakin kuin pari tv-ohjelmaa.”

UUTTERA työtahti on tuottanut myös maallista hyvää. Kun Vuorelta kysyy rahasta, hän vastaa, että pystyy elämään itselleen sopivaa elämää. Materiaa hän ei koe tarvitsevansa mutta voi halutessaan lähteä vaikka Indonesiaan kuukauden juoksulomalle, jos siltä tuntuu.

Hän painottaa, ettei ole koskaan mitannut elämänlaatuaan pankkitilin saldon perusteella. Menestyminen tarkoittaa Vuorelle ennen kaikkea sitä, että saa herätä aamuisin terveenä ja todeta, että suhde jälkikasvuun on kunnossa.

Vuorella on parikymppinen tytär Rosa-Maria.

”Olen omasta mielestäni onnistunut isänä. Tyttärelläni menee todella hyvin, hänellä on kaikki asiat järjestyksessä, ja mulla on maailman parhaat välit hänen kanssaan”, Vuori huokaa.

”Ollaan läheisempiä kuin koskaan.”