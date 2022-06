Vuosi on 1938 ja Itävalta liitetty natsi-Saksaan. 82-vuotias Sigmund Freud on kuolemansairas.

Freud on varmistanut maineensa vuosisadan tärkeimpänä ajattelijana psykologian perusteita muuttaneilla teorioillaan.

Psykoanalyysi ja sen löydökset ovat intellektuaalinen skandaali. Emme ole itsemme herroja, vaan meitä liikuttavat syvältä lapsuudesta kumpuavat tiedostamattomat seksuaaliset vietit.

Sigmund Freud

Freud on joutunut natsien silmätikuksi vuosia aikaisemmin. Hänen kirjojaan on poltettu roviolla niiden seksuaaliseen sisältöön ja Freudin juutalaisuuteen vedoten. Natsipropagandassa psykoanalyysi on leimattu ”juutalaiseksi tieteeksi”.

”Mitä edistystä: keskiajalla roviolle olisin joutunut minä, mutta nyt pelkkä kirjojeni polttaminen riittää”, Freud sanoi kuivasti.

1930-luvun alkuvuosina Freud ei ole suhtautunut fasismiin kovin vakavasti. Hän ei osannut pelätä natseja – ennen kuin oli liian myöhäistä.

Nyt, maaliskuussa 1938, Freudin tyttären Anna Freudin joutuminen Gestapon kuulusteltavaksi on kuitenkin lopullinen herätys. Sigmund on itsepäisesti pysynyt rakkaassa Wienissään, vaikka juutalaisviha on kiihtynyt ympärillä. Nyt hän pakenee viimein voimia, joiden uhkaa hän ei vieläkään tunnu täysin käsittävän.

Sigmund Freud järjestää yhteyksiensä kautta poistumisviisumit vaimonsa ja Anna-tyttärensä lisäksi kuudelle ihmiselle perheineen, joihin kuuluvat hänen yksityislääkärinsä ja kodinhoitajansa. Myös Freudin chow chow -rotuinen koira, Lun, pääsee Lontooseen.

Sigmund Freudin työhuone Lontoossa.

Pitkään tuskallisesta suusyövästä kärsinyt Sigmund Freud kuolee Lontoossa syyskuussa 1939 morfiinipistokseen. Eutanasia.

Taakse Manner-Eurooppaan jäävät neljä hänen siskoaan: Rosa, Mitzi, Pauline ja Adolfina. Myöhemmin he kaikki saavat surmansa keskitysleireillä.

Olisiko Sigmund voinut pelastaa siskonsa?

Eräässä kirjeessään Sigmund Freud kutsui Esther Adolfina Freudia, lempinimeltään Dolfi, neljästä lyhyen aikavälin sisällä syntyneistä siskoistaan ”lempeimmäksi ja parhaaksi”. Hän oli Sigmundia kuusi vuotta nuorempi.

Adolfinan elämästä tiedetään hyvin vähän, ja sekin toisen käden lähteitten kuten kirjeiden kautta. Tässä tiivistelmä:

Hän varttui Wienissä muun sisaruskatraansa kanssa. Hän ei mennyt koskaan naimisiin. Hän huolehti äidistään Amaliasta tämän kuolemaan asti. Hän joutui Theresienstadtin keskitysleirille. Hän eli 80-vuotiaaksi.

Siinä se.

Maailman kuuluisimman psykologin sisko on lähes täysin kadonnut historiasta.

Freudien perhepotretti. Adolfina Freud nojaa sohvan käsinojaan, nuori lääkäri Sigmund Freud on kolmas vasemmalta.

Adolfinasta kertoo fiktion keinoin Goce Smilevskin (s. 1975) romaani Freudin sisar, joka ilmestyy syyskuussa suomeksi Siltalan kustantamana. Smilevski vierailee tänä viikonloppuna pidettävässä Lahden kansainvälisessä kirjailijakokouksessa.

Smilevskin 1600-luvulla eläneestä filosofi Baruch Spinozasta kertova ”seittiromaani” Keskustelu Spinozan kanssa ilmestyi Kari Klemelän käännöksenä vuonna 2012. Se oli ensimmäinen pohjoismakedonialaiselta kirjailijalta suomennettu teos, Tero Valkosen kääntämä Freudin sisar on toinen.

”On toki kunnia olla tässä asemassa, mutta toivon kyllä, että myös muita makedonialaisia kirjailijoita suomennettaisiin”, Smilevski kertoo hotellinsa ravintolassa Helsingissä.

Goce Smilevski

Smilevski kiinnostui Baruch Spinozan jälkeen Freudista. Hän kiinnitti lukemissaan Sigmund Freudin elämäkerroissa huomiota siihen nopeasti ohitettuun tietoon, ettei Freud hankkinut poistumispasseja siskoilleen, jotka myöhemmin kuolivat holokaustissa.

Seuraavaksi hänen mieleensä jäi hiljaisuus Adolfina Freudin ympärillä.

”Halusin kirjoittaa hänen elämästään: millaista oli olla naimaton nainen 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alkuvuosikymmeninä”, Smilevski kertoo.

”Tunsin Adolfinassa menneisyydestä kaikuvan äänen, joka haluaa tulla kuulluksi.”

Koska Adolfinasta tiedetään niin vähän, on Smilevskin romaanissa esiintyvä henkilö ajatuksineen ja elämäntapahtumineen käytännössä kokonaan fiktiota. Todellisen elämäkerran aukkoisuus, joka koskee myös Spinozaa, antaa Smilevskin mukaan kirjailijalle vapauden käyttää mielikuvitustaan.

Hän vertaa työtään muotokuvamaalariin, joka pyrkii tavoittamaan mallinsa näköisyyden seuraamatta tarkkoja ääriviivoja, tai arkeologiin, joka luo historiallisen rekonstruktion rajallisten löydösten pohjalta.

”En voi väittää, että kirjassa kuuluu todellisen Adolfina Freudin ääni, vaikka toivonkin, että se voisi kuulua. Minulle Adolfinasta tuli kaikkien unohdettujen ihmiskohtaloiden metafora”, kertoo Smilevski.

Smilevski teki kirjaansa varten runsaasti taustatutkimusta. Hänen lukemistoonsa kuului elämäkertojen, kirjeiden ja psykoanalyyttisen kirjallisuuden lisäksi lukuisia historiallisia teoksia, erityisesti naisten elämää käsitteleviä. Taustatyö ja kirjoitusprosessi venähtivät yli seitsemään vuoteen.

Smilevskin romaani käsittelee kuvittelemansa Adolfinan kautta perifreudilaisia teemoja kuten sitä, miten lapsuuden tapahtumat vaikuttavat myöhempään elämään.

Romaanissa Adolfinan äidistä, Amalia Freudista, jää ahdistava ja autoritaarinen kuva. Hän kertoo useaan otteeseen tyttärelleen: ”Kunpa et olisi koskaan syntynyt.”

Kuvauksella on todellinen perusta. Sigmundin pojan Martin Freudin elämäkerrassa on lyhyt maininta hänen tätinsä Adolfinan kaltoin kohtelusta ja siitä, ettei hänen perheensä tuntunut arvostavan häntä.

Sigmund sen sijaan oli äitinsä suosikki. Hän kutsui Sigmundia aina ”minun kultaiseksi Siggieksini”.

Smilevskin mukaan Sigmund Freud ei koskaan saanut selvitettyä omaa äitisuhdettaan. Äiti jäi käsittelemättömäksi traumaksi, halun ja vihan kohteeksi, jolta hän sai rauhaa vasta äidin kuoltua.

Freudien äiti Amalie (kesk.) poseeraa Adolfinan (vas.) ja Marie Freudin kanssa.

”Freudin kipeä äitisuhde näkyy myös suoraan hänen muotoilemassaan oidipuskompleksissa”, sanoo Smilevski.

Romaanin kiinnostavimpia osioita ovat Sigmundin ja Adolfinan kohtaamiset. Lapsina läheisten mutta erilleen ajautuneiden aikuisten sisarusten välillä on käsinkosketeltavaa melankoliaa, jonka Smilevski tavoittaa vaikuttavasti.

”Kasvoin yli kahdensadan lapsen orpokodissa, jossa äitini oli töissä, joten saatoin jo lapsena seurata, kuinka erilaiset sisarussuhteet toimivat. Ammensin näistä kokemuksistani, kun hahmotin Sigmundin ja Adolfinan suhdetta”, hän kertoo.

Romaanissa on muidenkin eurooppalaiskuuluisuuksien siskoja. Kirjailija Franz Kafkan sisaren Ottla Kafkan Adolfina tapaa junassa keskitysleirille, kun taas maalari Gustav Klimtin voimakasluonteinen sisar Klara Klimt on teoksen tärkein hahmo Freudin perheen ulkopuolella.

Smilevskin fiktion keinoin kuvaama Klara Klimt päätyy hoitamaan neljäätoista veljensä eri naisille siittämää Gustav-nimistä lasta.

Suurmiehet langettavat raskaita varjoja läheistensä ylle.

Vuonna 2010 Smilevski palkittiin Freudin sisaresta EU:n kirjallisuuspalkinnolla, ja se on käännetty yli kahdellekymmenelle kielelle. Romaania on kuitenkin myös arvosteltu.

Kirjailija Joyce Carol Oates harmitteli arvostelussaan Freudin sisaren synkeää vääjäämättömyyden vaikutelmaa, joka muistuttaa häntä Grimmin saduista. Oatesin mielestä Adolfina on päähenkilönä turhauttavan passiivinen, eikä hän herää sivuilla henkiin ilman veljeään.

Ranskalainen Freud-historioitsija ja psykoanalyytikko Elisabeth Roudinesco puolestaan moitti Smilevskiä Freudin mustamaalaamisesta ja asiavirheistä. Roudinescon mukaan Smilevski piirtää Sigmund Freudista kuvan perverssinä ja ahneena naisvihaajana. Roudinesco myös mainitsee, ettei Adolfinan kuolinleirillä ollut kaasukammiota, kuten romaanissa.

Arvosteluista on lähemmäs kymmenen vuotta, mutta Smilevski kuulostaa edelleen turhautuneelta niistä puhuessaan. Erityisesti Ranskassa Freud-myytti on vahvassa asemassa, eikä hänen teokseensa suhtauduttu sikäläisissä psykoanalyyttisissä piireissä lämpimästi.

Asiavirhesyytteiltä hän puolustautuu vetoamalla taiteellisiin ratkaisuihin. Runsaasta lähdemateriaalista huolimatta Freudin sisar on romaani, ei historiallinen tutkimus.

”Ja mikäli kokee kirjan liian synkäksi, niin lukija voi puolestani kirjoittaa komedian samasta aihepiiristä”, Smilevski sanoo.

Jos haluaa häntä käsittelevän romaanin sijaan hyökätä Sigmund Freudia itseään vastaan, ei lyömäaseita tarvitse etsiä kauan.

Neurologiksi opiskellut Freud oli kehno lääkäri, jonka kokaiinihuuruinen yhteistyö täydeksi puoskariksi todetun lääkäri Wilhelm Fliessin kanssa oli johtaa eräässä tapauksessa naisen kuolemaan turhan kirurgisen toimenpiteen takia.

Freud painosti potilaitaan rahallisiin lahjoituksiin ja juoruili heistä toisille. Perustamaansa psykoanalyyttista järjestöä hän johti kuin kulttia, jossa hänellä oli aina viimeinen sana.

Kuuluisa sohva, jolla Freudin potilaat makasivat analyysin aikana.

Kaikki analyytikot paitsi Freud itse ovat käyneet läpi psykoanalyyttisen prosessin. Hän hoiti sen ”itseanalyysillä”, jonka tuloksena syntyi vuonna 1899 hänen pääteoksensa Unien tulkinta.

Kun Freudin seuraajakseen valitsema ja myöhemmin kieltämä Carl Gustav Jung yritti tökkiä häntä avautumaan unistaan, Freud kieltäytyi:

”Voisin kertoa sinulle lisää, mutta sitten menettäisin auktoriteettini.”

Aviomiehenä ja isänä Sigmund oli tyrannimainen konservatiivi, joka vaati vaimoltaan Martha Freudilta kuuliaisuutta, palvelua ja hänen usein ailahtelevien mielialojensa sietämistä.

Martha ei miehensä harjoittamasta tieteestä perustanut. Hän piti psykoanalyysia lähinnä älyllisenä pornografiana.

Jung, tunnettu sarjapettäjä itsekin, vihjasi, että Freud oli salasuhteessa kälynsä Minna Bernaysin kanssa. Yhdysvaltalainen emeritusprofessori ja Freud-kriitikko Frederick Crews epäilee kirjassaan Freud: The Making of an Illusion, että Freud olisi jopa maksanut Minnalle abortista.

Tyttärensä Annan Sigmund otti analyysin kohteeksi ja paukutti psykoanalyysiä hänen päähänsä lapsesta lähtien. Isä osoitti suhteetonta kiinnostusta tyttärensä sukupuolielämään ja käytti Annan analyyseistä saamaansa materiaalia kirjoituksissaan.

Martha Bernays, Anna Freud ja Sigmund Freud.

Annasta tuli tärkeä psykoanalyytikko, isänsä perinnön vaalija sekä Yhdysvalloissa valtavirraksi muodostuneen ja esimerkiksi ranskalaisanalyytikko Jacques Lacanin kritisoiman egopsykologian edelläkävijä.

Yhdysvalloissa vaikutti myös Sigmund Freudin sisaren Anna Freudin poika Edward Bernays, joka sovelsi enonsa oppeja mainontaan ja propagandaan valtavalla menestyksellä. Smilevski nimeää hänet ”valeuutisten isäksi”.

Sigmund Freud inhosi Yhdysvaltoja ja kutsui koko valtiota ”valtavaksi virheeksi”.

Freudin ajatuksia on kritisoitu jokaisesta mahdollisesta näkökulmasta. Niissä on nähty naisvihaa, homofobiaa, transfobiaa, vanhentuneita käsityksiä mielenterveysongelmista ja taantumuksellisten perhearvojen ylläpitämistä.

Oidipuskompleksi, peniskateus, kastraation pelko... psykoanalyysi käsitteineen pyörii sukuelinten ja seksin ympärillä tavalla, joka ei ole kaikkien mieleen. C. G. Jung irtautui Freudin opeista juuri seksuaalisuuden kohdalla.

”Käytän romaanissani Adolfinan hahmoa kyseenalaistamaan freudilaista peniskateuden käsitettä”, sanoo Smilevski.

”En vain ymmärrä, miksi naisen perusolemuksen pitäisi pohjautua peniskateuteen, kuten Freud väittää, eikä vaikkapa onneen, suruun, kunnianhimoon, tai mihin tahansa muuhun asiaan.”

Epämieluisten arvojen edistämisen lisäksi psykoanalyysi on tuomittu tieteenä sinänsä. Sitä pidetään yleisesti pseudotieteenä. Filosofi Karl Popperin mukaan psykoanalyysia voi käyttää selittämään mitä tahansa havainnoitavaa käytöstä, joten se ei täytä falsifioitavan tieteen vaatimuksia.

Psykologisissa artikkeleissa Freudia ei ole juuri siteerattu vuosikymmeniin. Neuro- ja kognitiotieteeseen luottaville nykypsykologeille puhe tiedostamattomasta haiskahtaa viktoriaaniselta satuilulta.

Smilevski viittaa haastattelun aikana kirjallisuustutkija Harold Bloomiin, jonka mukaan psykoanalyysi ei ole Freudin väitteistä huolimatta tiedettä. Se on šamanismia.

Vai miksi muuksi pitäisi kutsua hoitomuotoa, jossa potilaan maatessa selällään tämän menneisyys manataan jälleen eläväksi, jotta sielu voisi parantua siitä?

Pitää muistaa, että psykoanalyysi ei ole, eikä koskaan ole ollut, monoliitti. Psykoanalyysia on tulkittu uudestaan ja modernisoitu koko sen olemassaolon ajan.

Teksteissään Freud kirjoittaa aikansa tieteentekijäksi avoimesti epäonnistumisistaan ja kokemistaan epäilyksen tunteista. Vaikka Freud saattoi verrata itseään Darwiniin ja Kopernikukseen, hän purki myös mielensä muuttumisen paperille ja osoitti usein hätkähdyttävää itsekriittisyyttä.

1800-lukulaisista asenteistaan huolimatta Freud edesauttoi modernin seksuaalisuuskäsityksen kehitystä. Seksi on asia, josta voi ja pitää puhua. Myös naisilla on yhtäläinen oikeus kertoa kokemuksistaan, eikä vain hävetä niitä.

Psykoanalyysin vaikutusta kulttuuriin ei voi myöskään kiistää. Freud avasi taiteilijoille reitin tiedostamattomien halujen ja pelkojen käsittelemiseen. Moderni taide Salvador Dalísta Alfred Hitchcockiin ja David Lynchiin näyttäisi kovin erilaiselta ilman Freudia.

Palataan vielä aikaisempaan kysymykseen, josta Freudin sisar sai alkunsa.

Olisiko Sigmund voinut pelastaa siskonsa?

Kyllä, sanoo Smilevski. Mutta Freud ei tehnyt sitä. Smilevski ei tiedä miksi, eikä edes yritä esittää suoraa vastausta.

”Freud ei nähdäkseni ollut paha ihminen, vaan mies, joka usein epäonnistui eettisesti vahvojen päämääriensä tavoittamisessa”, Smilevski pohtii.

”Hän saattoi olla nero ja profeetta, kuten itsekin uskon, mutta hänessä on myös pimeyttä ja kompleksisuutta, joka jää myytin varjoon.”

Lahden kansainvälinen kirjailijakokous jatkuu vielä lauantaina.