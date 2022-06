Reykan tapaus on antaa synkän kuvan Etelä-Afrikasta ja päähenkilönsä kautta erityisesti naisten elintilasta. Sarja on keskimääräistä monitasoisempi ja tuotannoltaan laadukas.

Rikosviihde avaa usein näkökulmia vieraisiin maihin, vaikka aiheet ovatkin pohjimmiltaan karmeita. Nyt on tarjolla sarja niinkin kaukaa kuin Etelä-Afrikasta.

Reykan tapaus on keskimääräistä monitasoisempi ja tuotannoltaan laadukaskin, ja siksi se on löytänyt tiensä kansainvälisille markkinoille. Voi olla, että kahdeksanosainen sarja jopa kertoo jotakin Etelä-Afrikan todellisuudesta ja postkolonialismin jättämistä jäljistä.

Päähenkilö Reyka (Kim Engelbrecht) on pahasti traumatisoitunut nelikymppinen nainen, ja sarja painottuu vähintään yhtä paljon hänen elämänsä kuin rikoksenkin setvimiseen. Apartheidin väistyessä vuonna 1994 Reyka siepattiin yksinhuoltajaäidiltään, ja hän katosi monen vuoden ajaksi.

Sieppaaja oli valkoinen mies, joka jäi sittemmin kiinni ja istuu nyt vankilassa. Sarjan kuluessa selviää tarkemmin, millainen suhde sieppaajan ja Reykan välillä oli, mutta Reyka potee vahvasti Tukholma-syndroomaa eli hän kiintyi isällisenä esiintyneeseen sieppaajaansa.

Reyka on aikuistunut Britanniassa, mutta on nyt palannut Etelä-Afrikkaan tyttärensä ja äitinsä kanssa. Hän työskentelee rikosprofiloijana.

Reyka Gama (Kim Engelbrecht) on lahjakas työssään, mutta liikkuu koko ajan riskirajoilla. Hän reagoi arvaamattomasti ja hänellä on omat mysteerinsä.

Alkuasetelmasta voi heti päätellä, että Reyka on lupaava hahmo, joka reagoi arvaamattomasti ja jolla on omat mysteerinsä. Sanomattakin on selvää, että hän on lahjakas työssään mutta liikkuu koko ajan riskirajoilla. Myös lähimmillä kollegoilla on taipumusta sooloiluun.

Reykan äidille alkaa valjeta, että syy paluulle on sittenkin tyttären hinku päästä tapaamaan sieppaajaansa. Samaan aikaan sokeriruokopellon uumenista alkaa löytyä naisten ruumiita. Tästä avautuu Uhrilampaat-elokuvaa muistuttava juonikuvio, kun Reyka tajuaa saavansa sieppaajaltaan arvokkaita vinkkejä sarjamurhaajan metsästyksessä.

Se ei ole sarjan parasta antia, eikä muutenkaan se, että jahdataan sarjamurhaajaa. Näitä on nähty liikaa. Muuten psykologiset jännitteet ovat vakuuttavia, ja lahjakas päänäyttelijä Kim Engelbrecht hallitsee ailahtelevan hahmonsa mielenliikkeitä.

Sarja antaa synkän kuvan Etelä-Afrikasta ja Reykan kautta erityisesti naisten elintilasta. Hän saa kuulla loukkauksia sekä sukupuolensa että ”toffeenvärisen” ihonsa takia. Poliisin työhön kuuluu tasapainoilu yhteisön ikiaikaisten sääntöjen ja yhteiskunnan lakien välillä.

Reykan tapauksen vaikutteet tulevat selvästi Euroopasta ja tarkemmin sanottuna Pohjoismaista, nordic noirista. Aurinko ei paljon paista, eikä iloon ole aihetta. Sopiva termi olisikin varmaan african noir.

Reykan sieppaajan roolissa nähdään tunnettu brittinäyttelijä Iain Glen.

