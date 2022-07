Lyhytproosaa julkaistaan Suomessa liian vähän, mutta Mikko Granroth debytoi novelleilla, joissa on häiriintynyt tunnelma

Kielelliseltä tasoltaan Granrothin teos on vaihteleva, mutta silti huikean kiinnostava.

Novellit

Mikko Granroth: Mustat juuret. Siltala. 211 s.

Kun kirjallisuusjulkisuus sinnittelee hengissä palkintojen, äänikirjahöpinän ja julkkisten Instagram-tarinoiden voimalla, olisi sikäli hauskaa, että Finlandia-kelvottomalle lyhytproosalle olisi olemassa myös oma palkinto, kuten niin ikään palkitsemiskelvottoman runouden kohdalla on toimittu. Siinä on tietysti nykyisellä lyhytproosan julkaisufrekvenssillä se riski, että jokainen tuore kotimainen lyhytproosateos saa palkinnon.

Kun Harry Salmenniemi julkaisi tänä vuonna novellien sijaan runoutta, kotimaisen lyhytproosan määrä laski edellisvuoteen nähden todennäköisesti kymmeniä prosentteja.

Lyhytproosa on upea laji. Miksi emme kirjoita ja lue sitä enemmän? Jättävätkö kirjailijat ja kustantamot novellit taka-alalle, koska niille saatava huomio tulee olemaan liki poikkeuksetta pienempi kuin romaanin kohdalla?

Niin tai näin, tamperelainen kirjoittaja ja filosofian maisteri Mikko Granroth on päättänyt debytoida novelleilla. Hyvä Mikko!

Musta väri on kirjan keskeinen teema ja symboli ei-identiteettipoliittisessa tarkoituksessa. Mustien juurten huumori on mustaa kauttaaltaan, jonka myötä novelleja leimaa häiriintynyt tunnelma. Myös orastava tuho, valon katoaminen Norjan mustaan öljyyn tai sen puutteeseen, väijyy tekstien taustalla.

Avausnovellissa Huopakangas valokuvaaja tuskailee, kun kaupunkilaiset kadottavat joka kerta hymynsä sillä hetkellä, kun kuvaaja painuu mustan huopakankaansa alle ottamaan kuvaa.

Valokuvaaja kadottaa asiakkaansa ja istuu studiossa katsomassa itseään peilistä: ”Hän pohti, millaisen kuvan saisi, jos riistäisi kuvattavan lempiesineen. Sellaisenko kuvan hän halusi?”

Hyvän novellin jälkeen olo on täysi ja pää täynnä kysymyksiä, vaikka teksti olisi vain muutaman sivun mittainen. Huopakangas on juuri tällainen.

Novellin muoto mahdollistaa fragmentin, jossa yksittäisillä valinnoilla on suurempi merkitys kuin tasaisesti eteenpäin puksuttavassa romaaniproosassa. Novelli on parhaimmillaan rajaamisen taidetta, kykyä jättää paljon tarinan ulkopuolelle. Näin esimerkiksi Juha Seppälä on tehnyt novelleistaan aikaa ja kulutusta kestäviä.

Mustat juuret menettää tehoja sen pisimmissä teksteissä, joissa annetaan lukijalle enemmän kuin on tarkoituksenmukaista.

Pidän Granrothin mielikuvituksellisuudesta ja assosiaatiokyvystä, mutta hyvä lause unohtuu turhan usein levottoman ryöpytyksen ja ideoiden runsauden alle, mikä ei tunnu tarkoitukselliselta. Jää tunne, että viimeistelyn malttia on puuttunut ja Granrothin lause ei ole vielä ihan valmis, ja se on esikoiskirjailijalle tietysti täysin ok.

Granroth varioi kieltä arkisen ja lyyrisen välillä. Monin paikoin lyyrinen kieli ehdottaa ikään kuin fragmenttia, mutta novellit ovat liian tukossa antaakseen kielelle tilaa hengittää. Ajatus fragmentista valuu kuin hiekka sormien välistä.

Punainen – tai tässä tapauksessa musta, heh – lanka säilyy kautta linjan, vaikka kymmenen novellia käsittävän kokoelman aiheet vaihtelevat black metalista influensserikulttuuriin. Viimeksi mainittua käsittelee kirjan pisin teksti, *saatu, jossa vitsiä väännetään turhan rautalangasta, kun vähempikin riittäisi.

Kirjan päättävässä Rengastus-novellissa mielikuvitus ja lause ovat jälleen balanssissa. Hahmo nimeltään ”Mies öljy”, lintujen rengastaja, luennoi itseään nuoremmille:

”Minä yritän antaa kaikille mahdollisuuden elää täällä. Nämä eivät vaan yhtään kunnioita sitä yritystä. Nämä syövät kaiken mikä eteen sattuu. Siksi se oikeus täytyy ottaa niiltä pois.”

Mustat juuret on kielellisesti tasoltaan vaihteleva, mutta huikean kiinnostava. Jokainen teksti onnistuu saavuttamaan tunteen dystopiasta. Moni asia on mennyt pahasti pieleen, ja ongelmien juuret ovat sekä syvällä ihmisessä itsessään että sen ulkopuolella.

Mustissa juurissa ovat äänessä konventionaalisilta teiltä omaan todellisuuteensa kadonneet häröilijät. Granrothin tyyli on ilmeistä sukua Salmenniemen ja Jaakko Yli-Juonikkaan kaltaisille tekijöille, joiden kertojat suhtautuvat häiriintyneeseen todellisuuteen kuin aamupuuroon: siinä se taas on, päivästä toiseen.

Granrothin kertojat ovat aina edes etäisesti osa jotain yhteisöä tai perhettä, ja kertojan sielu tuodaan sitä kautta esiin. Kertojat ovat kuitenkin aina ulkopuolisia, ja tämä estää heitä suhtautumasta erityisen lämpimästi siihen yhteisöön, johon kuuluvat.

Juuret ovat irrallaan ja palaneet karrelle, jos ovat koskaan paikallaan olleetkaan.

Helsingin Sanomien palkinto vuoden parhaalle esikoisteokselle jaetaan marraskuussa.