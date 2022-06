Savoyssa selvisi sekin, miksi Hauta-ahon säveltämä Kadenza on kontrabassokilpailujen vakiokappale, kirjoittaa Katri Kallionpää.

Yksitoista kontrabassoa Savoy-teatterin esiintymislavalla. Ainakin. Mitään tämän kaltaista en ole ennen nähnyt.

Mutta nyt oltiinkin kontrabasisti Teppo Hauta-ahon muistokonsertissa.

Teppo Hauta-aho kuvattiin hänen 80-vuotispäivänsä kunniaksi toukokuussa 2021.

Ennen konserttia luulin tuntevani viime marraskuussa kuolleen Hauta-ahon. Tiesin, että hänen olevaan poikkeuksellinen muusikko, sillä hän oli ansioitunut niin klassisen musiikin kuin jazzin alalla.

Konsertissa ymmärsin, että en ollut tiennyt hänestä juuri mitään.

” Lopulta Hauta-aho lupasi tulla mukaan ”vähän häiritsemään”.

Yli kolmen tunnin mittaisessa sessiossa esiintyi yli kolmekymmentä muusikkoa ja yksi tanssija, suuri osa heistä Hauta-ahon henkilökohtaisia soittokavereita ja ystäviä. Juttuja riitti. Opin paljon uutta.

Esimerkiksi sen, että Hauta-aholla oli mustaan vivahtava huumorintaju. Puhelimeenkin hän vastasi: Kalmisto.

Että konserttimatkoillaan hän saattoi kuljettaa kollegaansa vaikka potkukelkalla, kuten pianisti Meri Louhosta Rovaniemellä vuosia sitten.

Hauta-ahon kontrabassolle, Otolle, sen sijaan varattiin lentokoneessakin oma paikka.

Monista tarinoista kävi ilmi, että Hauta-aho oli äärimmäisen vaatimaton mies.

Kun esimerkiksi vapaan jazzin legenda, pianisti Cecil Taylor, halusi Hauta-ahon yhtyeeseensä, tätä piti suostutella pitkään. Lopulta Hauta-aho lupasi tulla mukaan ”vähän häiritsemään”.

” ”Hiljainen seurailija, mutta tarvittaessa kokoava voima.”

”Teppo oli sellainen hiljainen seurailija, mutta tarvittaessa kokoava voima”, kiteytti rumpali Reiska Laine.

Vuonna 1941 syntyneen Hauta-ahon ura oli merkillinen.

Kontrabasisti hänestä tuli ilmeisesti siksi, että hän työskenteli sähkömiehenä.

Tarinan mukaan Vantaan Korsossa naapuriin muuttanut saksofonisti Seppo Paroni Paakkunainen pyysi Hauta-ahoa basistiksi yhtyeeseensä, koska arveli, että sähkömiehellä on hommaan riittävän vahvat sormet. Muutaman vuoden kuluttua Hauta-aho opiskelikin jo Sibelius-Akatemiassa.

Hänen opettajansa Oiva Nummelin patisti oppilaansa Helsingin kaupunginorkesterin koesoittoon.

Ja niin Hauta-ahosta tuli kaupunginorkesterin kontrabasisti vuosiksi 1965–1972. Sen jälkeen hän jatkoi soittamista Kansallisoopperan orkesterissa 1975–1999.

Jazzia hän ei kuitenkaan jättänyt.

Kun Hauta-ahon Tuohi-kvartetti osallistui Montreux’n jazzfestivaalien yhtyekilpailuun vuonna 1971, yhtye voitti sen.

Mutta mitä muistokonsertti opetti Hauta-ahon musiikista?

Sen, että Hauta-aho oli käsittämättömän monipuolinen säveltäjä.

Vapaa improvisointi oli hänen ominta aluettaan, mutta hän sävelsi myös ”uskomattoman vaikeita” kappaleita, kuten kappaleen 4-3-5 Montreux’n vuoden 1968 festivaaleille. ”Saankohan sen vielä 54 vuoden jälkeen menemään, Reiska Laine ihmetteli. Kyllä hän sai, aivan erinomaisesti yhdessä pianisti Eero Ojasen, saksofonisti Mikko Innasen ja basisti Antti Lötjösen kanssa.

Hauta-aho sävelsi myös ”helppoja” kappaleita, kuten 16 kontrabassolle sävelletty minimalistisen herkkä Arietta. Muistokonsertissa sen esitti 12 kontrabasistin Arietta Ensemble. Kappale oli harjoiteltu samana päivänä.

Ensemble lähtee kuulemma kiertueelle heti kun se löytää riittävän ison keikkabussin.

” ”Tulkitseminen edellyttää soittajalta vahvaa karismaa.”

Hauta-ahon Kadenza kuuluu monen kontrabassokilpailun kilpailukappaleisiin.

Hauta-aho oli kotonaan myös jazzlaulelmien parissa. Hän esiintyi duona laulaja Carita Holmströmin kanssa. Konsertissa Holmström lauloi Heikki Sarmannon säveltämän Kesäyön, jonka Holmström ja Hauta-aho esittivät yhdessä muun muassa Hauta-ahon 70-vuotisjuhlakonsertissa kymmenisen vuotta sitten.

Savoyssa selvisi sekin, miksi Hauta-ahon säveltämä Kadenza on kontrabassokilpailujen vakiokappale.

Siksi, että sen tulkitseminen edellyttää soittajalta vahvaa karismaa ja genrerajat ylittävää universaalia muusikkoutta. Juuri sellaista vuonna 1999 syntynyt Kaapo Kangas osoitti ehkä konsertin mieleenpainuvimmalla soolollaan.

Tärkein oppi konsertista oli kuitenkin tämä: Hauta-ahon musiikki ei ole vain hänen musiikkiaan. Se on jokaisen soittajansa musiikkia, sillä se on omiaan tuomaan esille sen, mikä hänessä on omaperäisintä ja parasta.

Ja kun näin käy, Hauta-ahon musiikista tulee myös kuulijan musiikkia.

lopuksi opin vielä yhden asian: Vaikka Hauta-ahon kappaleet ovat erilaisia, niitä yhdistää usein saman kaltainen loppu: Ne päättyvät seesteisyyteen ja rauhaan, haipuvat ikään kuin ikuiseen valoon.

Tykkää Jazzkeittiöstä Facebookissa.

Lue kaikki blogipostaukset täältä.