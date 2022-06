Helsingissä luennoiva huippufilosofi penää ihmisiltä nöyryyttä ennen kuin on liian myöhäistä: ”Muilla eläimillä on tietoa, johon emme ikinä pääse käsiksi”

Etiikasta ja yhteiskunnasta kirjoittanut tähtifilosofi Martha Nussbaum saapuu Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin 20-vuotisjuhlan vieraaksi. Hän luennoi Helsingissä niin sodasta kuin eläinten oikeuksistakin.

Filosofi Martha Nussbaumin mielestä sodan retoriikka ja eläinten oikeudet liittyvät yhteen. Muun muassa siksi hän puhuu molemmista vieraillessaan Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin 20-vuotisjuhlassa ja konferenssissa tällä viikolla.

”Meidät on kasvatettu näkemään ruumis mielen vastakohtana, pelkkänä ällöttävänä elämän perusedellytyksenä”, hän kirjoittaa sähköpostitse. Kasvokkaiseen tapaamiseen kiireinen Nussbaum ei suostu.

”Sitten määrittelemme toiset ihmisryhmät hyper-ruumiillisiksi, kutsumme heitä pelkiksi eläimiksi vain kieltääksemme sen tosiasian, että olemme eläimiä itse. Kirjani Hiding from humanity käsittelee juuri tätä.”

Nussbaumin mukaan toisen osapuolen epäinhimillistäminen on ikiaikainen ja maailmanlaajuinen ilmiö, oli kyseessä sitten rasismi, ikäsyrjintä tai eri sukupuolten ja seksuaalisuuksien syrjäyttäminen yhteiskunnassa.

”Yksi syy siihen, miksi kohtelemme muita eläimiä niin huonosti, on se, että halumme teeskennellä, ettemme itse ole eläimiä.”

Martha Nussbaum vierailee Suomessa aktiivisesti. Vuonna 2000 hänelle myönnettiin Suomessa akateemikon arvonimi. Helsingin Sanomien haastattelussa vuonna 2016 hän analysoi Donald Trumpin tuoretta vaalivoittoa ja brittien EU-kansanäänestystä tukahdutetun vihan ilmauksena.

Pitkän uransa aikana Nussbaum on kirjoittanut etiikasta ja poliittisesta filosofiasta, analysoinut antiikin yhteiskuntaa ja opettanut niin Harvardin kuin Brownin yliopistoissa. Hän on saanut työstään lukuisia tunnustuksia, viimeisimpänä Norjan hallituksen myöntämän kansainvälisen Holberg-palkinnon uraauurtavasta työstä filosofian ja lain parissa.

Nyt hän pahoittelee heikkoa wifi-yhteyttä. Tietokone ei Suomessa suostu kytkeytymään verkkoon, joten hän kirjoittaa vastauksensa haastattelukysymyksiin kännykällään. Vastaukset sinkoilevat sähköpostiin yksitellen, niissä on kiivas terä ja sanomisen halu.

”On elintärkeää puhua eläimistä juuri nyt”, hän kirjoittaa. ”Elämäntapamme ajaa valtavan määrän lajeja sukupuuttoon. Jos emme pysäytä kehitystä nyt, menetys on ihmiskunnalle peruuttamaton. Emme enää voi käyttää tekosyynä tiedon puutetta tai karkeita stereotypioita. Viimeiset kolmekymmentä vuotta on tehty mullistavaa tutkimusta lähestulkoon jokaisesta tunnetusta lajista. Meidän täytyy lakata elämästä etuoikeutetussa fiktiossa ihmisen ylivertaisuudesta.”

Martha Nussbaum sai oikeustieteen kunniatohtorin arvonimen Harvardin yliopistossa Massachusettsissa toukokuussa 2022.

Martha Nussbaum pitää Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin juhlakonfernssissa 16.–17.6. seminaarin eläinfilosofiasta ja etiikasta. Kollegiumin 20-vuotisjuhlan avaavassa tilaisuudessa keskiviikkona 15. kesäkuuta hän puhuu otsikolla "Music and the Costs of War: Britten's War Requiem, Bodies, and Reconciliation". Luento on katsottavissa myös suorana lähetyksenä tästä linkistä.

Helsingin yliopiston tutkijakollegium on kansainvälinen tutkijayhteisö, joka keskittyy eri tieteenalojen väliseen vuorovaikutukseen ja merkittävien tutkimushankkeiden kehittelyyn. Yli puolet kollegiumin tutkijoista on kotoisin ulkomailta. Lähes 70 Suomessa tällä hetkellä työskentelevää professoria on ollut urallaan Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin jäsen.

Kollegiumin johtajan, Tuomas Forsbergin mukaan kollegiumin toiminta on edesauttanut humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen kehitystä kansainvälisesti. Uudet tutkimussuuntaukset, kuten muistitutkimus, digitaaliset humanistiset tieteet ja lääketieteelliset humanistiset tieteet, ovat saaneet kollegiumista tuulta alleen. Kollegiumin tutkijat ovat myös saaneet myöhemmin rahoitusta tiedemaailman arvostetuimmista lähteistä.

Kun Martha Nussbaumilta kysyy, mitä voisimme oppia muilta eläimiltä, vastausviesti tulee yhtenä ryöppynä. Hän kertoo elefanteista ja linnuista, delfiineistä.

”Eräskin delfiini oli kaikuluotauksensa avulla havainnut kouluttajansa olevan raskaana ennen kuin kouluttaja itse tiesi siitä mitään! Linnut suunnistavat magneettikenttien avulla paremmin kuin ihminen koskaan.”

”Entä tiesitkö, että miekkavalaat ja ihmiset ovat ainoita tunnettuja nisäkkäitä, joiden naaraat elävät noin puolet elämästään vielä vaihdevuosien jälkeen?”

Nussbaum kertoo miekkavalaiden kulttuurista, jossa isoäitivalaat opettavat uusille poikasille sukupolvien mittaan kertynyttä tietoa. Hänestä se ei eroa tavasta, jolla hän itse kiertää opettamassa maailmalla.

”Ihan ensimmäiseksi meidän pitäisi oppia nöyryyttä. Muilla eläimillä on tietoa, johon emme ikinä pääse käsiksi.”

Martha Nussbaumin musiikkiin ja sotaan liittyvä puhe striimataan suorana keskiviikkona 15.6. kello 16.15 lähtien. Koko tilaisuus alkaa kello 14.15. Meta4-kvartetin esityksellä. Koko ohjelma ja striimi täällä.