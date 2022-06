Festivaaliviikonlopun huiput löytyivät raskaasti vyöryvästä progesta ja afrosuomalaisesta naisenergiasta.

Sideways-festivaalin perusidea kävi selväksi jo lippuluukulla.

Yleensä festivaalille työhön tulevalle median edustajalle annetaan joku poikkeustunnus, kuten eri värinen ranneke, joskus lisäksi vielä kaulassa roikotettava laminoitu lappu.

Helsingin jäähallin lippukassalta sain saman rannekkeen kuin kaikki lippunsa ostaneet.

Festivaalin verkkosivuilla asia väännettiin varmuuden vuoksi rautalangasta.

”Sidewaysissa jokainen festivaalivieras on samanarvoinen. Festivaalilla ei ole myynnissä VIP-lippuja, eikä rahalla voi ostaa parempaa festivaalikokemusta.”

Sunnuntaina aamuyöstä päättynyt Sideways ei ollut kesän ensimmäinen suuri festivaali. Se oli kuitenkin pitkän koronatauon jälkeen ensimmäinen suuri festivaali, jossa pääsylipun ostaja oli tiennyt päätyvänsä samaan rajattuun tilaan erilaisesta musiikista pitävien ihmisten kanssa.

Sideways on pysynyt omalla konseptillaan hengissä jo vuosia, vaikka tapahtuma piti siirtää aikoinaan Tukkutorilta Helsingin jäähalliin ja hallin parkkipaikalle.

Tänä vuonna Sidewaysin ohjelman pystyi jakamaan karkeasti kahtia.

Oli paljon keski-ikäisten musiikkifanien mieltymyksiin sopivaa, kitarayhtyeiden soittamaa ja retrohenkistä rockia ja toisella puolella nuoremman sukupolven tekemää ja suosimaa musiikkia, jonka juuret ovat elektronisessa tanssimusiikissa ja hiphopissa.

Nuorempien ihmisten musiikkimieltymykset eivät kuitenkaan ole enää niin genresidonnaisia kuin ennen, ja se on Sidewaysin ohjelman suunnittelussa ymmärretty.

Itseään kitaralla säestävien folklaulajien pahin vyöry laantui jo muutama vuosi sitten, mutta päälavalle perjantaina kiivennyt brittilaulaja Passenger, oikealta nimeltään Michael Rosenberg, osoitti, että Ed Sheeran ei ole ainoa artisti, joka on saanut suurta suosiota ilman yhtyettä tai kannettavaa tietokonetta.

Sheeraniin verrattuna Passengerin suosio on toki ollut pienempää, sillä Passengerilla on vain yksi kappale, Let Her Go, joka on saanut Spotifyssä yli miljardi kuuntelua, ja senkin julkaisusta on kulunut kymmenen vuotta. Tässä mittakaavassa Passengeria voisi nimittää yhden hitin ihmeeksi, minkä artisti otti itse esiin välispiikeissään.

Muutenkin laulajan esitys oli lähempänä stand up -komediaa kuin vakavamielistä uusfolkkia. Passengerin esiintymisessä kuului ja näkyi vuosien aikana kehittynyt viihdyttäjän ammattitaito, eikä hienojen kappaleiden puutetta jaksanut yleisön puolella miettiä niin pitkään.

Auringonpaisteessa soittaneen Ryley Walkerin kevyesti Grateful Dead -henkinen americana olisi sopinut hyvin ensimmäisten 1970-luvun alun Ruisrockien ohjelmistoon. Walker esiintyi mutkattomasti ja kehui muun muassa suomalaisen hanaveden laatua, mutta viikonlopun aikana kävi ilmi, että jumittavaa hippirockia ei kannata aina hakea Yhdysvalloista asti, koska lähituotanto on laadultaan ylivoimaista.

Lauantaina sen osoitti ensin Circle, joka on keikkaillut viime aikoina brittiläisen Richard Dawsonin kanssa. Viime syksynä Dawson ja Circle julkaisivat myös Henki-albumin, joka oli vuoden hienoimpia kotimaisia rocklevyjä, ja Circlen omassa runsaassa tuotannossakin terävintä kärkeä.

Porilainen Circle-yhtye on löytänyt brittiläisestä Richard Dawsonista hengenheimolaisen ja oivan solistin.

Circle on kypsynyt vuosikymmenten kuluessa hämmästyttävän sävykkääksi yhtyeeksi, mutta se ei ole kadottanut mihinkään sitä brutaalia voimaa, jolla se nousi esiin 1990-luvun puolivälissä. Dawsonissa yhtye on löytänyt tasavertaisen ja samassa hengessä musiikkia tekevän solistikumppanin.

Vaikka musiikissa kuuluvat vanhat innoituksen lähteet, Dawsonilla 1970-luvun brittiläinen folkproge ja Circlellä saksalainen krautrock ja vanha metalli, niin niistä jalostettu oma sointi on ainutlaatuista ja huolella sekä ymmärryksellä muotoiltua.

Jäähallin pimeydessä tässä auttoi myös oivallinen miksaus. Parhaimmillaan äänikuvassa soi samaan aikaan neljä sähkökitaraa, jotka kaikki saattoi erottaa toisistaan, vaikka alla pauhasi rumpujen, basson ja kosketinsoittimen massa.

Circlen perään ulkona päälavalla hieman samaa teemaa jatkoi ruotsalainen Dungen, sekin jo parikymmenen vuoden kokemuksella. Jos Circlen poljento on valkoista ja vahvasti eurooppalaista, niin Dungenin psykedeelisessä rockissa on mukana mustan musiikin groovea, ja kitaristi Reine Fisken otteiden kautta myös vähän Jimi Hendrixiä. Sidewaysissa kuullut uudet kappaleet osoittivat, että myös Dungen on pysynyt luomisvoimaisena, eikä se ole juuttunut nostalgiseen luuppiin.

Reine Fisken kitaransoitto on olennainen osa Dungenin sointia.

Entä sitten se nuoremman sukupolven musiikki?

Ainakin Sidewaysissa kävi ilmi, että Suomessa on aito, oman maan oloista syntynyt afrosuomalainen hiphop-kulttuuri, ja sen kärkeen on noussut Yeboyah. Aiemmin hänet on tunnettu osana D.R.E.A.M.G.I.R.L.S.-kollektiivia, mutta viime vuonna ilmestynyt ensimmäinen sooloalbumi Perhosefekti osoitti, että Yeboyah pärjää hyvin omillaankin.

Sama oma ilme ja vahva näkemys tuli läpi myös yleisön edessä. Yeboyah ei eristäydy teksteissään rap-perinteen mukaisten fraasien ja kliseiden taakse vaan kertoo selvästi ja yksiselitteisesti maailmasta ei-valkoisen suomalaisen naisen näkökulmasta.

Vaikka Yeboyah on räppääjä, niin hänen musiikissaan on myös paljon r&b:tä. Väkevimmillään se on esikoislevyn päätöskappaleessa Musta tyttö magiaa, joka on gospelkuoroineen ehkä hienointa r&b:tä, mitä Suomessa on tehty. Kuoron kanssa se kajahti lauantaina myös Sidewaysissa.

Tai kajahti oikeastaan jo edellisenä iltana Rosa Costen keikalla, ilman kuoroa tosin. Syystäkin, sillä Coste on kappaleen levytetyssä versiossa toisena solistina.

Jos Yeboyah edustaa kotimaisen hiphopin urbaania laitaa, niin rovaniemeläinen Rosa Coste tuo mukaan pienemmän kaupungin äänen. Ja huumorin, jota ei liian usein räpkeikoilla pääse kuulemaan.

Notkeaa pohjoisen murretta puhuva Coste on valloittava esiintyjä. Vaikka hän ei ole teknisesti vielä lähelläkään valmista, niin hänessä on harvinaista esiintymisen iloa ja luontaista karismaa. Totisten ja muotoseikkojen kanssa painiskelevien äijäräppärien maailmassa sellainen on raikasta kuin lähdevesi helteellä.

Vesala päätti Sidewaysin päälavan ohjelman myöhään lauantai-iltana.

Lauantai-iltana puolenyön maissa Helsingin keskustassa koettiin myös harvinainen raskaan sarjan kohtaaminen, kun samaan aikaan Olympiastadionilla soitti Haloo Helsinki! ja vain noin 200 metrin päässä Sidewaysin päälavalla viimeisenä esiintyjänä lauloi Paula Vesala.

Nykyajan tapahtumasuunnittelun hyvää laatua kuvaa se, että ainakaan Vesalan keikalle stadionilta ei kuulunut mitään.