Saamelaisten tarinoista ammentava suomalaispeli on saanut runsaasti huomiota maailmalla – oli vaikea valinta tehdä peli oman kulttuurin traumoista, sanoo käsikirjoittaja

Kokonaan pohjoissaamen kielellä ääninäytelty Skábma: Snowfall on herättänyt kansainvälistä arvostusta, mutta jäänyt Suomessa vähälle huomiolle.

Nuori saamelaispoika Áilu etsii poroa, joka karkasi hänen vahtivuorollaan. Jahti vie hänet vanhaan, suureen luolaan. Yhtäkkiä kaukaisuudessa räjähtää ja poika putoaa luolan uumeniin.

Sieltä hän löytää lumotun rummun Goavddiksen. Kun Áilu tarttuu siihen, tyhjästä ilmestynyt menneisyyden henki kertoo, että Áilun on omaksuttava entisten ajan parantajien Noaidien voimat pelastaakseen kotinsa, jota uhkaa salaperäinen, leviävä pimeys. Hän oppii keskustelemaan henkien kanssa ja muovaamaan maailmaa sekä ymmärtämään kansansa menneisyyden salat.

Tällainen on uusi videopeli Skábma: Snowfall. Se pohjaa juonensa saamelaisiin tarinoihin, kulttuuriin ja mytologiaan. Se on ensimmäinen suuri videopelijulkaisu, joka on kehitetty saamelaisjohtoisesti ja ääninäytelty kokonaisuudessaan pohjoissaamen kielellä.

Pelin on kehittänyt tamperelainen Red Stage Entertainment. Skábma, joka tarkoittaa suomeksi kaamosta, on heidän ensimmäinen täyspitkä projektinsa. Pieni studio loi pelin pienellä budjetilla noin kahdeksan hengen tiimissä.

”Henkilökohtaisesti kirjoittajana ei ollut helppo valinta ottaa oman kulttuurin traumoja ja historiaa ja lähteä kirjoittamaan niistä peliä. Se oli haastava ja pitkä prosessi”, sanoo käsikirjoittaja Marjaana Auranen, saamelaiselta nimeltään Eira-Teresá Joret Mariánná.

”On paljon asioita, jotka täytyy ottaa huomioon ja joita täytyy kunnioittaa. Vaikka olen itse saamelainen, on olemassa paljon asioita, joita en tiedä ja jotka olen oppinut matkan varrella.”

Erityisen haastavaa pelin tekeminen oli jo siitä tuotannollisesta syystä, ettei saman luokan saamelaisaiheisia pelejä yksinkertaisesti ole olemassa. Kaikki oli siis luotava itse.

”On vain muutama saamelaisia käsittelevä peli. Ja me ollaan tehty niistä puolet”, sanoo Skábman ohjaaja Sahin Cengiz.

Auranen sai innoitusta käsikirjoitukseen omista ja sukulaisiltaan kuulemista kokemuksista.

Vaikka Skábma ammentaa saamelaisten kulttuurista ja tarinoista, sen juoni on kehittäjien omasta kynästä. Kehitysprosessissa tehtiin paljon yhteistyötä muun muassa saamelaisten taiteilijoiden kanssa, ja sitä kautta koko tekijäporukka oppi paljon.

On muistettava, että saamelaiset ovat monimuotoinen kansa, joka asuttaa laajaa aluetta neljän valtion eli Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän rajojen sisällä. Saamelaisten tai Saamenmaan kulttuuri ei siis ole mikään monoliitti.

Skábmassa on käytetty erilaisia kertomuksia eri puolilta Saamenmaata. Samoista tarinoista löytyy lukuisia versioita, joten oli luontevampaa ottaa paloja sieltä täältä ja muodostaa niistä alkuperäinen, kokonainen tarina.

”Skábman juoni on yhtä lailla saamelainen tarina kuin vanhat kertomukset”, Cengiz sanoo.

Haaste oli oikeanlaisen tulokulman löytäminen. Vaikka Auraselle olikin tärkeää tuoda esiin saamelaisten kulttuuria, hän ei halunnut pelistä saarnaavaa oppituntia.

”Siksi lähdimme tekemään Skábmaa samalla tavalla kuin mitä tahansa muuta projektia. Pelikokemus sekä tarina edellä ja kulttuuri luontevasti siinä ohessa.”

He tyrmäävät sellaiset vastaan tulleet kommentit, joissa ihmiset kokevat, etteivät saisi pelata Skábmaa, koska eivät ole saamelaisia.

”Vaikka Skábma käsitteleekin tärkeitä kysymyksiä, on se silti viihdyttävä peli, jonka kautta näitä erilaisia juttuja on siisti kokea.”

Skábma: Snowfall sijoittuu kauniiseen pohjoiseen maisemaan ja avaa saamelaisten ihmisten historiaa.

Skábma julkaistiin tämän vuoden huhtikuussa ja se on kerännyt paljon huomiota myös kansainvälisesti. Esimerkiksi yhdysvaltalaislehti Wired kirjoitti siitä pitkän, ylistävän artikkelin. Monet kriitikot ovat kutsuneet Skábmaa tärkeäksi askeleeksi alkuperäiskansojen itse-edustuksessa videopelien maailmassa.

Suomen mediassa peliä ei ole vielä juuri huomioitu. Tämä hämmentää pelin kehittäjiä. Skábma on kuitenkin ensimmäinen laatuaan ja erittäin merkittävä teos esimerkiksi pohjoissaamea puhuville nuorille.

”Suomessa ei ehkä ihan uskalleta puhua saamelaisiin liittyvistä asioista”, sanoo Helsingin yliopiston vieraileva tutkija Outi Laiti, joka on tutkinut nimenomaan videopelejä ja alkuperäiskansoja.

Laitin mukaan saamelaisten mediatila on Suomessa kapea ja ahdas. Yle Sápmi tuottaa saamenkielistä sisältöä, mutta suomalaiset valtamediat eivät juuri puhu saamelaisiin liittyvistä aiheista. Eivät ainakaan kovin monipuolisesti.

”Jotenkin mediassa ei oikein oteta huomioon mitään iloisia asioita”, Laiti pohtii.

Uutiskynnyksen ylittävät lähinnä negatiiviset asiat, mikä vaikuttaa osaltaan myös tapaan, jolla saamelaiset Suomessa nähdään.

Saamelaisia asuu Suomessa noin kymmenentuhatta. Vaikka heidän asemaansa suomalaisessa yhteiskunnassa on pyritty viime aikoina viemään parempaan suuntaan, on se edelleen monin tavoin heikolla pohjalla.

Sekä Skábman kehittäjät että Laiti ovat sitä mieltä, että digitaalinen aika tarjoaa etunojassa mahdollisuuksia alkuperäiskansojen kulttuurin säilyttämiseen ja kehittämiseen.

”On hienoa, että alkuperäiskansojen jäsenet ottavat nämä itseilmaisun keinot omaan käyttöönsä”, Laiti sanoo.

Erityisesti nuorten keskuudessa videopelit ovat tärkeä tapa tuoda esille kulttuuria samaistuttavalla tavalla.

”Jotkin vanhat tavat puhua kulttuurista eivät välttämättä enää kiinnosta nuorempia sukupolvia samalla tavalla. Joten jos vaikka jotain kieltä haluaa ylläpitää, niin pelit ovat siihen hieno tapa”, Auranen sanoo.

Elävälle ja hengittävälle kulttuurille monenlainen mediasisältö on tärkeää. Näin kulttuuria viedään eteenpäin ja se muuttuu tekijöidensä näköiseksi.

”Olen optimistinen, että tällaisia mediasisältöjä tuotetaan myös jatkossa yhä enemmän. Ne ovat työkaluja tässä ajassa ja on itsestämme kiinni miten niitä käytämme”, Laiti sanoo.

Skábma: Snowfall on saatavilla PC:lle Steamissa ja Epic Games -kaupassa.