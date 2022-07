Eniten pikkutytön elämän iloa uhkaa väistämättömästi kuluva aika.

Tuula Mäkelä: Rappuset. Suuri Kurpitsa. 68 s.

Tuula Mäkelän esikoissarjakuvateos Rappuset kertoo yhdestä kesäpäivästä pikkutytön näkökulmasta, mutta laajenee melkein vaivihkaa raamejaan suuremmaksi ja viisaammaksi pohdinnaksi ajasta ja iäisyydestä.

Tytön lisäksi tarinassa on vain hänen isänsä. Kummankaan nimeä ei mainita. Ympäristöäkään ei määritellä kovin tarkkaan. Se korostaa kerronnan lapsenomaisuutta. Tytölle on selvää, missä ollaan, ja kuulijahan – tai lukija – on siinä läsnä.

Pihamaalla on puutarhakeinu, johon isä nukahtaa, ja aitta, jonka tavaroita tyttö käy tutkimassa isän nukkuessa. Kun isä herää, he korjaavat aitan rappusten risan portaan. Samalla isä opettaa käytännön taitoja ja kärsivällisyyttä ja tyttö laulaa Katri Helenan Lui-kappaletta.

Välillä lapsen mieli poukkoilee muistoissa ja mietteissä. Kertojanääni on kirjoitettu koulusta tutulla vanhalla kaunokirjoituksella. Siitä ja muutamista viitteistä päätellen ollaan ehkä 1970-luvulla.

Mietteissä ja puuhissa risteilevät hirvien metsään pudottamat sarvet, aitan alle hylätyt rikkinäiset tavarat ja sähköjohtoihin törmännyt kuollut kurki. Ne heijastelevat, kuinka aika vaatii luopumaan asioista. Ne myös enteilevät poikkeuksellisen runollista loppua, suurta luopumista ja tuskaa.

Rappuset on esikoisteokseksi varma ja omaperäinen sarjakuvateos. Mäkelä (s. 1979) julkaisee sen melko myöhäisellä iällä. Valmista otetta selittänee hänen ammattinsa. Mäkelä opettaa graafista suunnittelua.

Rosoisissa piirroksissa voi veikkailla sukulaissieluisuutta Kalervo Palsan sarjakuviin. Palsa muistetaan räävittömänä raastajana, mutta hänen runollisimmat juttunsa eivät ole hirveän kaukana myöskään Rappusten tunnelmasta.

Poikkeuksellisinta Rappusissa on Mäkelän tapa kertoa kuvilla. Usein hän jättää sivut jakamatta ruutuihin. Sen sijaan eri hetkiä edustavat piirrokset liikkuvat sivun raameissa perspektiivissä kuin yhdessä kuvassa.

Mäkelän tapa sijoittaa kuvia sivulle ei ole aivan ainutlaatuinen. Sitä on käytetty tehokeinona jopa supersanakarisarjakuvissa. Mutta Mäkelä kehittää tekniikkaa ja hänellä se tuntuu yhtä aikaa pitävän kertomusta järjestyksessä ja korostavan sen vapaata virtaamista kuin ajatusten tapaan.

Vaikka teksti korostaa, että Rappuset kerrotaan tapahtumahetkessä, hieman etäännyttävä kuvakerronta tuo siihen vahvan vaikutelman muistosta.

Siinä mielessä se on sukua Juliana Hyrrin hienoille sarjakuvakirjoille Satakieli joka ei laulanut (2019) ja Päivänkakkarameri (2022), jotka pohjautuvat tekijänsä lapsuudenmuistoihin.

Mäkelän näkemys lapsuudesta ei ole yhtä synkkä kuin Hyrrin, vaikka Rappuset päättyykin tragediaan. Mäkelän pikkutytön elämän iloa uhkaa lähinnä väistämätön aika, kun Hyrrillä synkät puolet on ikään kuin rakennettu lapsuuden sisään.

Kummatkin lienevät oikeassa. Elämään mahtuu monenlaista, jopa pienten lasten.