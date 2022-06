Tämän kesän vieraileva seurue on Kroatian kansallisooppera ja ensi kesän vierailija on Tarkiaisen oopperan toukokuussa kantaesittänyt Theater Hagen.

Savonlinnan oopperajuhlat tuo Outi Tarkiaisen oopperan A Room of One’s Own Suomeen. Kantaesitys oli Magdalena Fuchsbergerin ohjaamana toukokuussa Theater Hagenissa, joka on kesän 2023 vieraileva oopperaryhmä Savonlinnassa.

Tarkiaisen ooppera esitetään Olavinlinnassa osana kahden tiiviin oopperan pakettia. Toinen illan ooppera on Bartókin yksinäytöksinen Herttua Siniparran linna, jonka ohjaa Theater Hagenin johtaja Francis Hüsers.

”Uusien suomalaisten oopperoiden esilletuonti on meille sydämen asia”, festivaalijohtaja Jan Strandholm sanoo HS:lle.

Edellinen iso uusi suomalaisteos oopperajuhlien päänäyttämöllä Olavinlinnassa oli Aulis Sallisen LInna vedessä vuonna 2017. Silloin kyseessä oli kantaesitys, kun Tarkiaisen oopperasta saadaan Suomen ensiesitys.

Kuva Outi Tarkiaisen oopperan produktiosta Theater Hagenissa.

”Onhan tämä ihan huikea juttu. Erityisen iloinen olen siitä, että Theater Hagen tulee Savonlinnaan koko voimallaan ja ooppera esitetään Savonlinnan kansainvälisesti arvostetulla oopperafestivaalilla samalla tavalla kuin Saksassa”, Tarkiainen sanoo HS:lle puhelimitse Göteborgista, jossa hän seurasi Mosaics-orkesteriteoksensa levytystä.

”Olen iloinen, että Savonlinnan oopperajuhlien taiteellinen johtaja Ville Matvejeff uskoo oopperaani ja niin uskon minäkin”, Tarkiainen lisää.

Tarkaisen ooppera kestää noin tunnin ja Theater Hagen esitti toukokuussa sen yhdessä Puccinin Suor Angelican kanssa. Oheisen videon loppupuolella on näyte Tarkiaisen oopperasta.

Tarkiainen oli löytänyt aiheen sattumalta vuonna 2014 viettäessään talven Berliinissä. Kirjahyllystä Tarkiaisen käteen tarttui Virginia Woolfin A Room of One’s Own (Oma huone, suom. Kirsti Simonsuuri), feministisen kirjallisuuden klassikkoteos vuodelta 1929.

”Se oli pysäyttävä lukukokemus. Tajusin, että olen kahlannut kirjallisuuden klassikoita läpi. mutta ohittanut Austenit ja Woolfit ajatellen, että ne ovat jotenkin vähempiarvoisia tai kevyempää kirjallisuutta”, Tarkiainen kertoi toukokuussa HS:n haastattelussa.

Nyt Tarkiainen kertoo, että kantaesityspäivänä perheessä jylläsi vielä norovirus ja koronavirus, joten hän pääsi vasta toiseen esitykseen.

”Olin todella tyytyväinen. Ne asiat, jotka halusin välittää, myös välittyivät lavalta.”

Theater Hagen tuo oopperajuhlille myös musikaalin Viulunsoittaja katolla. Mukana vierailulla ovat Theater Hagenin solistit, kuoro, baletti ja filharmoninen orkesteri.

Savonlinnan oopperajuhlien kesään 2023 kuuluu myös Charles Gounod’n Romeo ja Julia. Nuoren polven brittiohjaaja Amy Lane sijoittaa Shakespearen näytelmän tapahtumat Gounod’n elinaikaan 1800-luvun lopulle, mutta miljöönä on New York. Kyseessä on Malmön oopperan tuotanto, joka saa ensi-iltansa tämän vuoden marraskuussa Malmössä.

Savonlinnan vanhoista produktioista jatkavat Kari Heiskasen ohjaama Rossinin Sevillan parturi ja August Everdingin vanha ohjaus puolen vuosisadan takaa Mozartin Taikahuilusta. Kyseessä on ”kevyesti uudistettu” Everdingin ohjaus jonka toteuttaa Erik Söderblom. Taikahuilun johtaa debyyttinsä oopperajuhlilla tekevä Sakari Oramo ja rooleihin saadaan esimerkiksi Tuuli Takala, Tuomas Katajala ja Mika Kares.

Tänä kesänä 2022 Savonlinnan oopperajuhlat pääsee jälleen vauhtiin kahden pandemiakesän jälkeen. Verdin Aidasta saadaan Philipp Himmelmannin uusi ohjaus. Vanhoista produktioista jatkavat Bizet’n Carmen ja Puccinin Tosca.

Tämän kesän vieraileva talo on Kroatian kansallisooppera, joka esittää Händelin Julius Caesar -barokkioopperan sekä kaksi italialaista pienoisoopperaa: Ferruccio Busonin Harlekiinin ja Puccinin Gianni Schicchin.

Lisätietoja kesän 2022 ohjelmistosta löytyy tästä linkistä ja kesän 2023 ohjelmistoista tämän linkin takaa.