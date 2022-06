Klaustrofobisessa Trees of Peace -elokuvassa neljä naista piilottelee kellarissa kansanmurhan aikaan

Trees of Peace -elokuva peilaa poliittisia jännitteitä ja tarjoaa sovitusta. Parhaimmillaan draama on lähestyessään klaustrofobista kauhua.

Draama

Trees of Peace ★★★

USA 2021

Netflix (K16)

Elokuva Trees of Peace sijoittuu lähes kokonaan vain parin neliömetrin alueelle. Kyseessä on kellari, jossa neljä naista piilottelee.

Taustana ahtaan tilan draamalle on Ruandan kansanmurha. Huhtikuussa 1994 alkaneen ja sata päivää kestäneen väkivaltapurkauksen aikana tapettiin elokuvan alkutekstien mukaan yli miljoona ihmistä ja varovaisempienkin arvioiden mukaan yli 800 000. Väkivalta kohdistui vähemmistökansa tutseihin ja myös maltillisiin hutuihin.

Osa ihmisistä selvisi kansanmurhasta piileskelemällä. Trees of Peace pohjaa löyhästi noihin tarinoihin.

Kertojahahmo Annick (Eliane Umuhire) on raskaana oleva hutu, ja kellari sijaitsee hänen keittiönsä alapuolella. Siellä viruvat myös valkoinen yhdysvaltalainen vapaaehtoistyöntekijä Peyton (Ella Cannon), nunna Jeanette (Charmaine Bingwa) ja viimeisenä kellariin pelastettu tutsi Mutesi (Bola Koleosho).

Netflixissä tv-ensi-iltansa hiljattain saanut draama on yhdysvaltalaisen käsikirjoittaja-ohjaaja Alanna Brownin esikoinen. Haastatteluissa hän on puhunut siitä, kuinka elokuvan tarinasta löytyy vertailukohtia niin holokaustiin kuin Yhdysvaltain lähihistoriaan.

Elokuva esittääkin yhden ihmisryhmän ihmisarvon vähättelemistä, joka on tuttua myös täkäläisestä poliittisesta puheesta. Kellarin ulkopuolelta kuuluvat äänet viittaavat tutseihin torakoina.

Draaman päähenkilötkin epäilevät toistensa oikeutusta suojaan: amerikkalainen on taatusti hyväosainen, hutu ei tosiaankaan ole kokenut vaikeuksia, Jumala ei varmasti anna anteeksi toisen syntejä. Kaunaisin on Mutesi, jonka katkeruuden syyt avautuvat elokuvan edetessä. Jokainen on tuonut pieneen tilaan traumansa, uskomuksensa ja ennakkoluulonsa.

Ahtauden tuntua lisää tehokkaasti se, että kellariluukku lukitaan ulkopuolelta. Pieni katutason ikkunakaan ei näytä väläyksiä vapaudesta vaan väkivallasta.

Hahmojen puheissa viitataan mahdolliseen turvapaikkaan, Hôtel des Mille Collinesiin. Samaisen hotellin omistajasta, joka yritti suojella pakolaisia ja perhettään, tehtiin vuonna 2004 kiitetty draama Hotelli Ruanda.

Trees of Peace on vaatimattomampi elokuva, vaikka käsikirjoitus taklaa myös isoja teemoja kolonialismin haamuista uskonnollisiin näkemyksiin. Draama sisältää useita viittauksia myös rankkaan väkivaltaan, mutta kellarissa kitkat rasvaantuvat ja empatia kasvaa.

Kokonaisuudesta paistaakin pimeydestä huolimatta vahva toiveikkuus. Samalla hahmot ovat vaarassa jäädä ryhmiensä edustajiksi ja tarina näiden ryhmien välisten jännitteiden sovitteluksi.

Parhaimmillaan elokuva on lähestyessään klaustrofobista kauhua. Ulkona odottaa käsittämätön pahuus.