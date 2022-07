Jo kahtena kesänä samalla hitillä ratsastaneen kotimaisen Ramses II:n konsertti keskeytyi aidan kaatumisen ja yleisökaaoksen seurauksena. Laulajan toinenkin keikka peruttiin.

Räppäri Megan Thee Stallion on osoittanut olevansa yksi sukupolvensa vahvimmista sanoittajista ja rohkeimmista tekijöistä.

Tehosekoitin, Turnstile, Playboi Carti ja Megan Thee Stallion Ruisrockissa sunnuntaina 10.7.

Kotimaisen festivaalikesän väkevin ulkomainen artistikattaus osui sesongin toistaiseksi suurimman kotimaisen musiikkitapahtuman päätöspäivälle.

Sunnuntaijuhlista eli ”sunnareista” on muodostunut viime vuosina käsite, joka on tullut tutuksi myös Suomen johtavien kansainvälisen tason popfestivaalien Flow’n ja Ruisrockin tapauksista: kun kilpailu isoista maailmantähdistä on kiivasta, suomalaistapahtumat ovat onnistuneet kiinnittämään huomattavimmat artistit toistuvasti juuri sunnuntaille.

Festivaalijärjestäjän kannalta hiljaisempiin festivaalipäiviin, sunnuntaihin tai torstaihin, satsaamisessa voi nähdä myös järkeä. Oikeilla buukkauksilla yleisö saadaan houkuteltua helpommin perjantain ja lauantain jatkoksi vielä kolmanteen iltaan.

51. kerran järjestetyssä Ruisrockissa juhli järjestäjän mukaan päivittäin 35 000:n yleisö. Loppuunmyydyn tapahtuman profiili näyttäytyi tutun nuorena, mitä kuvasti osaltaan myös sunnuntaina sattunut erikoinen tapaus.

The Ark esiintyi Ola Salon johdolla pienelle, vanhemmalle yleisölle, kun samaan aikaan Ramses Ii veti keikalleen nuoret kuulijat.

Kun ruotsalaisveteraani The Ark esiintyi alkuillasta päälavalla huomattavan pienelle vanhemmalle yleisölle, valtava nuorten kuulijoiden massa pakkautui samaan aikaan toiseksi pienimmän lavan läheisyyteen seuraamaan MM-jääkiekkokullasta uutta isoa nostetta vuoden takaiselle kesäkappaleelleen keränneen kotimaisen Ramses II:n konserttia.

Villieläin-hitin suosioon nähden lava osoittautui onnettoman pieneksi.

Silminnäkijän mukaan vaarallisen näköisessä ruuhkassa alueen aitaa kaatui, ja konsertti keskeytettiin neljännen kappaleen aikana.

Järjestäjä perui myös laulajan samalle illalle ilmoitetun toisen esiintymisen turvallisuussyistä.

Jos Ruisrockin perjantai ja lauantai tuntuivat pandemiaa edeltäneiden vuosien kertaukselta tavanomaisten kotimaisten suosikkien sekä paluun Ruisrockiin tehneiden edm-pääesiintyjien Major Lazerin ja Martin Garrixin myötä, sunnuntai tarjosi huomattavan kuuman ryhmän ajankohtaisia huippunimiä.

Erityisyyttä sunnuntaihin toi myös vuosituhannen vaihteen kotimainen suosikkiyhtye Tehosekoitin, jonka parilla kesällä siirtynyt paluukiertue julkistettiin alun perin jo 2019.

Juhannuksena Himokselta kiertueensa avanneella Tehosekoittimella oli pohjalla vasta kaksi konserttia, joten Ruisrockin esitys heijasteli vielä vahvaa tuoreusarvoa.

Kiitettävän skarpisti esiintyneen suomirockin konkarin paluu kuulosti laadukkaalta ja ilahduttavan luontevalta aikamatkalta yhtyeen aktiivivuosiin.

Tamburiini helisi, urku ujelsi ja kitarat naukuivat nautittavan tasapainoisesti ilman suuria yllätyksiä tai temppuja. Rockshow’n hauskin ilmestys oli kitaristi Matti Mikkolan ja basisti Hannu Kilkin lavakukkoilussaan hyödyntämät juoksumatot.

Neljän taustalaulajan tukeman yhtyeen vetreys herätti pohtimaan, olisiko Tehosekoittimen uusi albumi ja pidempiaikainen paluu lavoille paikallaan.

”Täällä on varmaan läsnä tyyppejä, jotka ovat vielä nuorempia kuin me”, laulaja Otto Grundström veisteli ennen Kaikki nuoret tyypit -kappaletta Rantalavan odotettua nuoremmalle yleisölle.

Tuttujen hittien jatkoksi yhtye esitti Joku kuten minä -kappaleen, jota yhtye ei ole kertomansa mukaan soittanut 1990-luvun jälkeen, sekä Se johtuu geeneistä, jonka Grundström esitteli ”kolkyt vuotta vanhaksi ralliksi”.

Tehosekoittimen tunnin mittainen festivaalikeikka tuntui armottoman lyhyeltä samalla tavoin kuin vastaavalla paikalla viisi vuotta sitten esiintyneen Ultra Bran tapauksessa. Yhtye joutui kiirehtimään kappaleesta toiseen, ja soittamatta jäivät biisilistaan kirjatut Kaukaisimmalle rannalle ja Pyydä tähdet taivaalta.

Yleisöä hullaannutti voimallisimmin hartaammat hetket kuten Hetken tie on kevyt sekä huilusäestyksen saanut Maailman on sun, jonka tekstin Grundström kertoi kirjoittaneensa 23-vuotiaana.

”Näin 45-vuotiaana mulla ei ole siihen lisättävää”, laulaja kommentoi.

Yhdysvaltain Baltimoresta ponnistava Turnstile venyttää hardcorepunkin rajoja.

Hardcorepunkin perintöä laajentava ja modernisoiva baltimorelainen Turnstile on ollut monen kirjoissa ennakolta kesän suuria konserttitapauksia.

Hillittömistä keikoistaan kuuluisa ja viime vuoden Glow On -albumillaan laajemman läpimurron tehnyt yhtye esiintyi telttalavalla pienelle mutta intensiivisesti pomppineelle yleisölle.

Turnstilen terävän kitararockin säkenöivä elinvoiman määrä oli parhaimmillaan häkellyttävä, vaikka konsertin alkupuolella soitosta eivät tuntuneet erottuvan kuin rummut ja ripaus laulajan huutoa.

Tilanne korjaantui hienosti, ja konsertin lopulla fantastisesti paiskonut Holiday sekä perinteisempää hardcorea suorastaan kiehunut T.L.C. kävivät oppitunniksi energian näkemyksellisestä jalostamisesta.

Turnstilen kanssa osin samaan aikaan esiintynyttä Playboi Cartia saattoi pitää vastaavasti tulikuumana nimenä rapin saralla.

Keikkakonsepti esitteli komean yhdistelmän riisuttua ja massiivista.

Jordan Carterin lisäksi lavalla nähtiin metallisesti tiluttanut kitaristi sekä jatkuvalla syötöllä trap-biittien tahtiin leiskunutta pyrotekniikkaa. Vaikutelma toi mieleen Crystal Castlesin pahaenteisen synkistelyn pariin liittoutuneen ASAP Rockyn.

Pyrotekniikka leiskui Playboi Cartin keikalla.

Festivaaliviikonlopun päättänyt amerikkalaistähti Megan Thee Stallion esitti todennäköisesti väkevimmän suuren lavan rap-show’n Suomessa hetkeen. Voimallisen tarkan iskukyvyn ja viihdyttävyyden puolesta konsertti oli maailmanluokan esitys – ”real hot girl shit” kuten oikealta nimeltään Megan Pete huudatti yleisöä.

Vaikka Ruisrockissa ennen suurta läpimurtoaan kolme vuotta sitten esiintynyt tähti on saanut vetoapua uralleen yhteistyöstä Cardi B:n ja Beyoncén kanssa, räppärin karisma ja taituruus kannattelivat Niittylavan suuren luokan keikkaa leikiten.

Esitys oli keskitempoisesti iskevän biitin ja naisten juhlaa. Kuuden tanssijan ryhmän jatkoksi räppäri poimi yleisöstä innokkaita tanssijoita lauteille. WAP-, Savage- ja Body-kappaleiden aikana yleisö muistutti yhtä hehkuvaa kännykkämerta.

Tuntui, ettei kukaan halunnut lopettaa keskikesän parhaita bileitä.