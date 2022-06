Tiktokilla on ohittamattomia vaikutuksia popteollisuuteen. Kaikkien olisi vain järkevää hyväksyä, että teknologia muuttaa taidetta väistämättä, kirjoittaa Oskari Onninen.

Popmusiikki ei ole tulosurheilua, mutta kannattaa kummastella lukuja, jotka 20min kellotti Spotifyyn.

Viikko sitten julkaistun biisin ensimmäisen päivän Suomen striimimäärä 284 000 oli yli puolitoista kertaa enemmän kuin yhdenkään muun kotimaisen kappaleen tänä vuonna. Se olisi riittänyt Britannian valtavan markkinan kuudenneksi. Viikossa kuunteluita kertyi 1,2 miljoonaa. Viime vuosina vastaaviin lukuihin ei ole totuttu, vaan hittikärjen osuus kaikista kuunteluista on ollut laskussa.

Syy Spotify-menestykseen on yksinkertainen: 20min onnistui kasvamaan hitiksi jo ennen kuin yksikään fani oli kuullut sitä kokonaan.

Isac Elliot oli nimittäin julkaissut Tiktokissa pätkän biisin kertosäkeestä jo kesäkuun ensimmäisenä päivänä, puolitoista viikkoa ennen varsinaisen kappaleen julkaisua. Parhaana päivänä siihen on törmännyt sovelluksessa neljä miljoonaa käyttäjää, kerrotaan levy-yhtiöstä.

Tiktok on ensimmäinen sosiaalinen media vuosikausiin, joka tekee popkappaleista viraalihittejä. Se johtuu siitä, että sitten Myspacen toissa vuosikymmenen kulta-aikojen sosiaalisessa mediassa ei ole voinut liittää musiikkia yhtä kiinteäksi osaksi sitä, kuka on.

Musiikintekijä tarvitsee vain tekstikoukun, tanssin tai mitä tahansa muuta, johon ihmiset samastuvat tai reagoivat niin, että haluavat kertoa itsestään käyttämällä pätkää.

Isac Elliotin koukku on lause: ”Mul ei menis ku kakskyt minsaa hakee sut pois Stadista”. Aiemmin keväällä Pehmoaino nousi Tiktokin kautta listakärkeen laulamalla: ”Saanko mä perhosia aikaan enää – sussa”.

Erinomaisia lauseita molemmat.

Tiktokin ohittamattomia vaikutuksia popteollisuuteen on havaittu ja perattu jo vuosia. The Rolling Stone kirjoitti vuonna 2020, kuinka monien mielestä biisinpätkiä ja koukkuja on hyvä testata etukäteen levottomassa ja algoritmeiltään mystillisessä kiinalaissovelluksessa.

Ja mitä suuremmissa määrin nuorin ja kiihkein yleisö on hylännyt Instagramin, sitä tärkeämmäksi Tiktok on muuttunut. Kulunut kevät on ollut selkeä käännekohta.

Reaktiot ovat olleet sen mukaisia, vaikka järkevämpää olisi vain hyväksyä, että teknologia muuttaa taidetta väistämättä.

The Atlanticin musiikkitoimittaja Spencer Kornhaber pitää sovellusta spektaakkelimusiikkivideoiden vastakohtana: se vaatii artisteilta tavallisuutta banaaliuteen asti ja kannustaa lisäämään biiseihin päiväkotileikeiltä vaikuttavia temppuja.

Ykkösketjun poptähdet Halsey, Florence Welch, Charli XCX ja FKA twigs pahoittelivat vastikään joukolla, kuinka levy-yhtiöt pakottavat heitä olemaan Tiktokissa.

Ja eiköhän suomalaisillekin tarjota lähikuukausina ihastuttavan epämukavaa katsottavaa, kun Tiktok-markkinoinnin pariin löytävät ne artistit, jotka eivät sitä halua tai osaa.