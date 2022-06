Edes jättimäisestä suosiosta ja fanien ihailusta nauttiva BTS ei voi säästyä stressiltä eikä elää ikuisesti, kirjoittaa musiikkitoimittaja Ilkka Mattila.

Eteläkorealainen poikabändi BTS ilmoitti tiistaina jäävänsä määrittelemättömän mittaiselle tauolle.

Se ei ollut ihan mikä tahansa ilmoitus, sillä BTS on ollut viime vuodet maailman suosituin poikabändi, ensimmäinen Yhdysvaltain singlelistan ykköseksi noussut eteläkorealaisyhtye ja The Beatlesin jälkeen ensimmäinen yhtye, joka on saanut kolme albumiaan Yhdysvaltain listaykköseksi alle vuoden aikana.

Julkisuudessa on kerrottu tauon syyksi ainakin kaksi asiaa. Yhtyeen jäsenet ovat kertoneet olevansa uupuneita. The Guardianin mukaan yhtyeen jäsen RM kertoi BTS:n yhteisessä Youtube-esiintymisessä, että K-pop-kulttuuri ja idolijärjestelmä eivät anna artisteille mahdollisuutta kypsyä.

Korealaispopparien kokemista paineista on kerrottu jo vuosien ajan. Näyttää siltä, että hurjan työtahdin ja menestyspaineiden aiheuttamalta stressiltä ei ole suojassa edes kaikkien aikojen menestynein K-pop-yhtye.

Toinen painava syy on, että yhtyeen vanhin jäsen Jin joutuu aloittamaan pakollisen asepalveluksensa tämän vuoden loppuun mennessä. Sama on edessä lähivuosina yhtyeen nuoremmilla jäsenillä. Etelä-Koreassa palvelus kestää 18 kuukautta, ja vaikka maan kulttuuriministeri esitti, että BTS:n jäsenet saisivat maansa hyväksi tekemänsä työn takia vapautuksen, niin sitä on tuskin tulossa.

Asevelvollisuutta pidetään Etelä-Koreassa tärkeänä asiana, ja vain harvoissa tapauksissa siitä on myönnetty vapautus. Olympiamitalistien lisäksi se on suotu vain kansainvälisesti menestyneille klassisen musiikin taiteilijoille.

Markkinat reagoivat BTS:n taukoon välittömästi. Yhtyeen takana vaikuttavan Hybe-yhtiön osake menetti arvostaan 28 prosenttia yhdessä päivässä, ja yhtiön markkina-arvosta suli runsaat 1,6 miljardia euroa. Hyben liikevaihto oli viime vuonna vähän yli miljardi euroa.

Olikin melko ymmärrettävää, että yhtiö kiirehti ilmoittamaan, että BTS ei ole hajoamassa, vaan yhtyeen jäsenet keskittyvät sooloprojekteihinsa. BTS:n jäsenillä on Hyben kanssa vuoteen 2026 kestävä sopimus, ja sooloprojektien avulla yhtiö haluaa pitää BTS:n hengissä silloinkin, kun jäsenet eivät tee yhdessä kiertueita eivätkä äänitteitä.

Vaikka Hybe on kasvanut nopeasti juuri BTS:n ansiosta, se on viime aikoina levittäytynyt myös kotimaansa ulkopuolelle. Keväällä 2021 se osti noin miljardin euron kauppasummalla yhdysvaltalaisen Ithaca Holdings -yhtiön, jonka artisteja ja osakkaita ovat muiden muassa Justin Bieber, Ariana Grande ja Demi Lovato.

Vaikka BTS on vakuuttanut, että se ole hajoamassa, niin mikään pop-yhtye ei voi jatkaa ikuisesti.