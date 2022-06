Elokuussa Flow’ssa TAL-nimellä esiintyvän Tuomas A. Laitisen teoksia on parhaillaan esillä galleriassa.

Tuomas A. Laitinen: Proposal For An Octobus # 8, 2019.

Nykytaide

Tuomas A. Laitinen: Solvent 3.7. saakka Helsinki Contemporaryssa (Bulevardi 10). Ke–pe 12–18, la–su 12–16. Suljettu 24.–26.6.

Taiteilijanimellä TAL viime talvena elektronista musiikkia julkaisseen Tuomas A. Laitisen (s. 1976) uusin näyttely on saanut nimen Solvent. Liuotinta tai liuosmaisuutta sekä velanmaksukykyä tarkoittava nimi löytyy myös TALin Sapiduz-levyltä, jonka kuunnelluin raita Spotifyssa on albumin seitsemäs, The Solvent.

Helsinki Contemporaryssa esillä oleva Solvent-näyttely sisältää pienikokoisia, ytimensä ympärillä kiemurtelevia lasiveistoksia. Gallerian takaosassa on lisäksi ääniteos, The Cauldron (2022), joka on saanut inspiraationsa Macbethin kolmesta noidasta.

Tuomas A. Laitinen, The Cauldron, 2022.

Sekä näyttely että Laitisen musiikki resonoivat samoja aineksia: mennyttä aikaa, sähköistetyn hentoja säikeitä, tieteiselokuvan tunnelmaa, hauraan kirkkaita eleitä ja tymäkkää taustahuminaa.

Tämän kesän Flow’ssa TAL-nimellä keikkaileva Laitinen on ollut jo pitkään kiinnostunut lasista ja lasisesta soundista. Nyt esillä oleva lasiveistosten sarja, A Proposal for An Octopus, sai alkunsa vuonna 2019, jolloin Laitinen alkoi valmistaa mustekaloille veistoksia.

Samana vuonna valmistuneessa Haemocyanin-videossa mustekala tunnustelee lonkeroillaan läpinäkyvän veistoksen pintaa ujuttautuen välillä teoksen onkaloihin.

Vedenalaiseen maailmaan ja mustekalan kokemuksellisuuteen kurottamista voi pitää Laitisen omana versiona scifistä.

Tuomas A. Laitinen: A Table of Shapeshifters, 2022.

Tieteisfiktioon kuuluukin ihmiselle vieraan elämänmuodon kohtaaminen, joka Laitisen tuotannossa löytyy usein vedenalaisesta maailmasta. Sen kuplivia, soljuvia, hyytelömäisiä, huojuvia ja aaltoilevia olomuotoja Laitinen tavoitteli myös viime kesänä Helsinki Biennaalissa nähdyssä näyttelyssä ΨZone.

Solvent-näyttelyssä viittaukset tieteisfiktioon ovat moninaisia. Laitinen kertoo näyttelytekstissä, kuinka esimerkiksi veistojalustoina toimivat valuma-altaat ja niissä käytetyt teräsristikot viittaavat yhtä aikaa luonnonsuojeluun ja Alien-elokuvassa (1979) avaruudessa purjehtivaan Nostromo-alukseen.

Näyttely jatkuu gallerian toimiston puolella, jonne on installoitu XR/VR-simulaatio eli niin sanotun laajennetun todellisuuden teos Con-sequence (2022). Katselukypärä päässä koettava teos tuo gallerian toimistoon noidan padan, jonka ympärillä leijuvia kappaleita voi yrittää ohjata silmän liikkeellä.