Suomalainen metsä esittää kauniisti yhtä päärooleista koomisessa jännityssarjassa Mies joka kuoli. Sarja perustuu Antti Tuomaisen kirjaan. Sarja on uskollinen Tuomaisen alkuperäistarinalle, mutta on menettänyt matkalla rouheuttaan.

Harvassa murhamysteerissä murhattu pääsee selvittämään omaa murhaansa.

Antti Tuomaisen samannimiseen kirjaan perustuvassa sarjassa Mies joka kuoli tämä epätodennäköinen skenaario toteutuu.

Elisa Viihteellä nähtävä mustaa komediaa, jännäriä ja murhamysteeriä sekoittava sarja on ensimmäinen Tuomaisen ahkerasti käännetyistä kirjoista tehty filmatisointi. Lisää saattaa olla luvassa, sillä viime kesänä uutisoitiin, että Amazon Studios tuottaa yhteistyössä Mandeville Filmsin kanssa Tuomaisen Jäniskertoimesta (2020) elokuvaa, jonka päärooliin on kiinnitetty Steve Carrell.

Muun muassa Pekka Hiltusen jännäreihin perustuvaa Cold Courage -sarjaa (2020) käsikirjoittanut Brendan Foley on sovittanut ja käsikirjoittanut sarjan, joka on uskollinen Tuomaisen alkuperäistarinalle, mutta on menettänyt matkalla rouheuttaan. Tulos on jotenkin liian siisti.

Saara Kotkaniemi esittää sarjassa päähenkilön vaimoa Taina Kaunismaata.

Jo jonkin aikaa oudoista oireista kärsinyt sieniyrittäjä Jaakko Kaunismaa (Jussi Vatanen) saa kuusiosaisen sarjan ensimmäisessä jaksossa tietää, että joku on myrkyttänyt häntä pidemmän aikaa. Miehen elimistö on niin tottunut myrkkyyn, että kuolema tapahtuu hitaasti, mutta vääjäämättömästi, kertoo lääkäri (Kari Väänänen). Elinaikaa on ehkä pari viikkoa.

Männyntuoksuvalmuskaa eli japanilaisten himoitsemaa matsutakea Haminasta Japaniin vievän Kaunismaan on yritettävä selvittää murhaajansa ennen kuin hän kuolee. Onko myrkynkeittäjänä ollut petollinen vaimo (Saara Kotkaniemi), kilpailevan sieniyrityksen gangsterimaiset hahmot, joita esittävät herkullisesti Kari Hietalahti, Pekka Strang ja Jari Virman.

Vai ovatko asialla japanilaiset liikekumppanit (mm. Eiji Mihara)?

Gansterimaisen oloista kolmikkoa näyttelee Jari Virman (vas.), Kari Hietalahti ja Pekka Strang.

Sarja kiiruhtaa ajoittain kovin hitaasti kohti loppuratkaisuaan, vaikka mukana on niin hurjaa takaa-ajoa Haminan keskustassa kuin samurai-miekkailuakin. Tuomaisen mustan kuivakka huumori ei oikein pääse kukkaansa paperilta irrotettuna.

Jussi Vatanen esittää vähän turhankin hallitusti kilttiä keski-ikäistä miestä, joka joutuu pohtimaan elämän peruskysymyksiä pikakelauksella.

Sarjan osatuottaja on saksalainen ndF International Production ja taloudellinen panostus näkyy etenkin hienona visuaalisuutena.

Suomalainen metsä esittää kauniisti yhtä sarjan päärooleista ja Kaunismaan myrkkysieniä ja murhaajia sikiävät harhat ja unet ovat sarjan ehdotonta herkkua. Reilummin hulluuden puolelle heittäytyminen olisi lisännyt sarjan kiinnostavuutta.

Mies joka kuoli, Elisa Viihde