Pauliina Motturin dokumentti esittelee varhaisia suomalaisia graffitimaalareita, joiden haastattelut tursuavat hykerryttäviä muistoja

Graffiti ei mahdu kovin helposti sille tarjottuihin yhteiskunnallisiin raameihin, käy ilmi radiodokumentin haastatteluista. Kuvassa on viime vuonna valmistunutta katutaidetta Vaasan Graffitilandiassa.

”Tää menee ihan filosofiseksi paskaksi”, yksi Pauliina Motturin haastattelemasta kolmesta graffitimaalarista pohtii.

Hyvä, että menee. Ja tämä tekijöiden oma filosofointi osoittaa, ettei graffiti mahdu kovin helposti sille tarjottuihin yhteiskunnallisiin raameihin. Se on poliittista tai sitten ei. Se on kapinaa tai sitten ei. Se on taidetta – kyllä.

Luvaton julkisiin tiloihin tehty maalaustaide rantautui Suomeen 1980-luvulla, ja sehän tarkoittaa, että varhaiset tekijät ovat jo viisikymppisiä. Heidän haastattelunsa tursuavat hykerryttäviä muistoja. Osalla graffiti on niin syvällä verissä, että he tekevät sitä edelleen – ilmeisesti tämänkin dokumentin aikana.

Dokumentin voima on siinä, että se ei selittele mitään. Kuuntelijalle syntyvä kuva voi olla jopa romanttinen, tai sitten reaktiona voi olla paheksunta. Molempiin annetaan mahdollisuus.

Selitykset putkaan ja jopa velkavankeuteen vieneisiin tekoihin vaihtelevat. Yksi maalareista kertoo saaneensa laittomasta puuhastaan samankaltaisia ”hiljaisuuden ja poissaolemisen” kokemuksia, joita tämän kritiikin kirjoittaja saa parhaiten halonhakkuusta.

Ohjelma ei sorru maalailemaan ennalta-arvattavuuksilla, kuten gangsta-rapilla, vaan hakee sound trackinsa tilanneäänitysten lisäksi Poliisi-Tv:stä. Motturi sujahtaa sukkana päähenkilöidensä maailmaan ja kiroilee itsekin luontevan railakkaasti.

Luvatonta typografiaa, Radio 1 klo 17.10 ja Yle Areena.