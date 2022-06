Jännittävässä mutta rutiinimaisessa ruotsalaissarjassa liikutaan rikollisuuden ja poliisityön rajamailla. Päänäyttelijä Madeleine Martin on Lean roolissa erinomainen ja myös fyysisesti vakuuttava.

Perinteisiä poliisi- ja rikossarjoja tulee niin paljon tuutin täydeltä, että jännitysviihteeseen on kaivattu uutta kulmaa jo pitkään. On niitä nähtykin. Esimerkiksi kotimainen, Auli Mantilan Transport-sarja keskittyy hevosbisneksiin, joissa liikutaan lakien katveessa.

Vähän samaan tapaan ruotsalaisessa Lea-sarjassa luodaan jännitteitä perinteisen poliisityön ulkopuolella. Päähenkilö on kansainvälisen tason nyrkkeilijä Lea (Madeleine Martin), joka palaa kahden vuoden kilpailukiellon jälkeen takaisin kehään. Häntä on syytetty dopingin myynnistä mutta ei käyttämisestä.

Lea nousee suoraan huipulle ja voittaa ensimmäisen ottelunsa. Seuraavana vuorossa voisi olla peräti maailmanmestaruus, mutta tielle kasaantuu esteitä. Ensin herää epäilyjä sopupelistä, sen jälkeen Lean aivovammasta.

Taustalla kummittelee doping-bisnestä pyörittävä Balthazar (Emil Almén), joka on sarjan pahis. Lealla on myös poika Rocco sekä ex-mies Adrian (Joel Spira), joka ei pääse irti Balthazarin likaisista peleistä.

Lealla on selvät tavoitteet: hän haluaa menestyä mutta puhtain paperein. Hän haluaa siivota nurkkansa laittomuuksista ja keskittyä elämässään olennaisiin asioihin.

Toinen naispäähenkilö Amanda (Beck-elokuvista tuttu Jennie Silfverhjelm) lähestyy Balthazarin touhuja eri suunnasta. Hän työskentelee poliisin apuna mutta ei ole poliisi, motiivinaan oman veljen traagisen kuoleman kostaminen.

Vaihe vaiheelta Amandan ja Lean tavoitteet lähestyvät toisiaan, ja samaa taistelua käyvät myös Adrian sekä Lean isällinen valmentaja Sam (Ralph Carlsson).

Sarja on kirjoitettu ja toteutettu tiukan ammattimaisesti ja ilman notkahduksia. Jos kaipaa vain jännitystä, Lea toimii siinä oikein hyvin. Antaako sarja todenmukaisen kuvan nykyaikaisen nyrkkeilyn maailmasta? Sitä on ulkopuolisen vaikea arvioida.

Tekijöinä on sarjatuotannoissa rutinoitunutta väkeä, ohjaajina Andrea Östlund ja Fredrik Edfeldt, käsikirjoittajana Alexandra-Therese Keining, ja se näkyy sarjassa hyvällä ja huonolla tavalla. Juonta annostellaan taitavasti, mutta arvaahan sen, että jossain vaiheessa Lean on päästävä vielä kehään, ja Balthazarilla on aina keinonsa, joilla kiristää.

Sarja jättää ilmaan kysymyksiä koko lajin mielekkyydestä, mutta ei kuitenkaan ota suoraan kantaa. Lean ratkaisuja ja kunnianhimoa pyritään ymmärtämään, mutta lopulta on vaikea ottaa selvää, mihin päädytään.

Päänäyttelijä Madeleine Martin on Lean roolissa erinomainen ja myös fyysisesti vakuuttava, samoin monista rooleista tuttu Joel Spira tuo sävyjä Adrianin pohjimmiltaan kilttiin hahmoon.

