Yksi maailman suosituimmista sarjoista on jäänyt Suomessa vähälle huomiolle – Animesarja Attack On Titan pureutuu syvälle ikuisiin kysymyksiin

Attack On Titanin viimeinen kausi julkaistaan ensi vuonna. Tähän maailmanlaajuiseksi ilmiöksi nousseeseen mestariteokseen ehtii siis vielä hyvin perehtyä, kirjoittaa toimittaja Janne Jussila.

Yksi maailman katsotuimmista ja arvostetuimmista tv-sarjoista on jäänyt Suomessa valitettavan vähälle huomiolle. Syy on todennäköisesti se, ettei yleisö ole kiinnostunut animesarjoista, jotka nähdään edelleen lähinnä lapsille suunnattuina.

Totuus ei voisi olla kauempana todellisuudesta.

Vuodesta 2013 esitetty Attack On Titan on ollut tähän mennessä yksi parhaista sarjoista, joita olen nähnyt – ja ehkä yksi parhaista tarinoista, joiden kertomista olen päässyt seuraamaan.

Monet ovat samaa mieltä. Vuoden 2021 alussa Attack On Titan, jota itse olen katsonut Crunchyroll-striimauspalvelusta, oli The Global TV Demand Awards -sivuston mukaan koko maailman katsotuin on-demand sarja. Se on voittanut lukuisia palkintoja ja kerännyt valtavasti arvostusta niin kriitikoilta kuin yleisöiltä.

Sarjan viimeisen kauden viimeinen osa tulee ensi vuonna ja tuo kymmenen vuoden matkan päätökseensä. Vielä on siis hyvin aikaa perehtyä tähän nykypäivän televisiomestariteokseen ja nähdä mistä yleisöt ympäri maailman ovat lumoutuneet.

Vaikka Attack On Titan saattaakin vaikuttaa hirviöineen ja vauhdikkaine toimintakohtauksineen tyypilliseltä piirretyltä, erottuu se joukosta äärimmäisen tarkkaan pohditun tarinansa ja monitulkintaisen tematiikkansa ansiosta.

Sarja käsittelee vaikeita, ikuisia kysymyksiä. Miksi ihmiset lähtevät sotaan? Miksi kansat vihaavat toisiaan? Kuinka historia vaikuttaa nykyisyyteen?

Hienointa on, että sarja uskaltaa ottaa aikansa. Jos alat katsoa sitä nyt, et ehkä huomaa ensimmäisen parin kauden aikana mitään mainitsemistani teemoista. Ne liikkuvat kuitenkin jatkuvasti kaiken taustalla.

Juonesta onkin vaikea puhua yksityiskohtaisesti spoilaamatta jotain tärkeää. Attack On Titanin tarina laajenee pikkuhiljaa kausi kaudelta yhä monimutkaisemmaksi. Ja koska se rakentaa keskeiset viestinsä kaikessa rauhassa, ovat ne sitäkin vakuuttavampia.

Ensimmäinen kausi on kohtalaisen yksinkertainen kertomus ajatuksettomien ihmisiä syövien hirviöiden eli Titaanien ja ihmiskunnan välisestä taistosta. Moraalinen asetelma on niin helppo kuin voi olla. Ihmisyyden puolella taistelevat päähahmot ovat hyviä, kauhistuttavat Titaanit pahoja.

Sen enempää yksityiskohtiin menemättä, viimeinen kausi taas on kertomus kansanmurhasta, rasismista ja sodan tuhoisasta kierteestä, josta on lähes mahdotonta löytää käsitystä oikeasta ja väärästä. Voiko hirmutekoja oikeuttaa? Voiko sotimalla estää sotaa?

Odotan innolla, että kuulen ensi vuonna mitkä ovat Attack On Titanin lopulliset vastaukset näihin kysymyksiin. Ehdotan samaa kaikille television ystäville. Ja muillekin.