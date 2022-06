Pandemian siirtämät paluukeikat alkoivat Joensuun Kerubissa ja huipentuvat Provinssin kautta Ratinan stadionille. Hassisen koneen paluusta saadaan myös Mika Kaurismäen dokumentti.

Joensuu

Rock

Hassisen kone Joensuun Kerubissa 21.6.

Tiistai-iltana klo 21 Joensuun Kerubissa Suomi-rockin historian suuruuksiin kuuluva Hassisen kone on juuri aloittanut ensimmäisen oman keikkansa maksavalle yleisölle 22 vuoteen. Käännyn katsomaan yleisön ensireaktioita.

Kymmenillä joensuulaisilla kasvoilla on hartaan onnellinen ”nyt tämä on totta” -ilme. Hymyt ovat autuaita, silmät hehkuvat lämpöä ja intoa.

Ismo Alanko tervehtimässä yleisöä. Paidassa on sama kuvio kuin Hassisen koneen aikalaisyhtye Joy Divisionin esikoisalbumin kannessa.

Osa on odottanut tätä hetkeä kolme vuotta eli siitä asti, kun Hassisen koneen paluusta kerrottiin, kunnes pandemia siirsi kaikkea kahdella vuodella.

Osalle edellinen Hassisen koneen keikka oli Joensuun laululavalla 22 vuotta sitten, kun yhtye kokoontui muistelemaan vuoden 1980 läpimurtoaan.

Osa on nähnyt yhtyeen viimeksi 40 vuotta sitten, jolloin sen varsinainen aktiivikausi loppui.

Ja osa ei ollut syntynytkään, kun yhtye aloitti. Mutta sanoitukset osataan silti ulkoa.

”Jokainen joensuulainen saa Hassisen konetta jo äidinmaidossaan”, selitti Kerubin tarjoilijana toimiva 39-vuotias Elli Sirviö yhtyettä odoteltaessa.

”Hassisen kone on joensuulaisuuden ydin. Luovaa hulluutta, nuoruuden paahdetta ja mahtavaa pohjoiskarjalaista meininkiä.”

Elli Sirviö löytää Hassisen koneesta ”joensuulaisuuden ytimen”.

Enää paahde ei ole nuoruuden paahdetta, mutta muuten kaikki on aluksi kuin silloin ennen.

Kokeellinen alkunauha ja hieman avantgardistinen melukokeilu yhtyeen alkujamittelussa vaihtuu nopeasti Hassisen koneen nimikappaleeseen, jota seuraavat Iloisesti Hammondilla ja Reippaina käymme rekkain alle.

Rempseä uusi aalto soi ihan yksi yhteen vuoden 1980 Hassisen koneen kanssa. Vain laulusoundi on Ismo Alangolla ja stemmoissa hieman tummempi ja syvempi kuin silloin.

Lavalla on alkuperäiskokoonpano, joka levytti 60 000 kappaletta myyneen rempseän Täältä tullaan Venäjä -albumin (1980) ja 50 000 kappaletta myyneen Rumat sävelet -mestariteoksen (1981). Rumpali on siis Harri Kinnunen, basisti Jussi Kinnunen, kitaristi Reijo Heiskanen ja laulaja, pääasiallinen lauluntekijä sekä rytmikitaristi Ismo Alanko.

Keikkasetti on sen mukainen. Ripeän alun jälkeen pitää vähän pelätä, jaksavatko kuusikymppiset hikisessä ilmanalassa tätä vauhtia koko keikan.

Onneksi ei tarvitse, sillä myös esikoislevyllä on suvantonsa kuten Kulkurin iltakalja. Lopulta Täältä tullaan Venäjä -levyltä kuullaan kaikki laulut, paitsi Jumalat jalassa ja Viimeinen rock ennen aivokuolemaa. Nekin oli treenattu kenraaliharjoituksessa ja saatetaan kuulla tämän viikon myöhemmillä Kerubi-keikoilla.

Tarjolla tänään: Hassisen kone.

Keikka muistuttaa, miten paljon hulvattomalla esikoislevylläkin oli funtsittujakin yksityiskohtia. Kitaroiden yhteispeli Älä syö liisteriä -laulussa sekä bassolinja ja rumpukomppi ovat täynnä pieniä jujuja.

En myöskään muistanut, että Syöksylaskijoita kaikki tyyni -laulun jazzmainen scat-osuus tuplautuu sävel säveleltä Ismo Alangon omalla kitarasoololla. Alangon vaatimattomampi soolo kuullaan Kulkurin iltakaljassa.

Mutta muuten soolot soittaa häikäisevä Reijo Heiskanen, joka on säveltänyt monet niistä uusiksi. Angstinen ja progressiivisempi Rumat sävelet -kakkosalbumi soitetaan kokonaan, ja Heiskasen uudet soolot esimerkiksi Tällä tiellä -klassikossa ovat yhtä jumalaisia kuin vanhatkin. David Gilmour -vaikutteita on, mutta välillä hän voi tehdä riitasointisen, suorastaan atonaalisen huipennuksen ja kuulostaa Gilmouria modernimmalta.

Halki keikan Jussi Kinnusen jokainen bassomelodia on harkittu, vaikka hieman heleämpi soundi toisi ne miksauksessa paremmin esiin. Sama koskee Harri Kinnusen rumpufillejä ja soiton muita yksityiskohtia.

Monien yhtyeiden paluukeikoissa ehkä hienointa onkin kuulla loistavia mutta alikäytöllä olleita muusikkoja keskeisimmässä ohjelmistossaan. Se koskee nyt Reijo Heiskasta aivan kuten se koski Wigwamin paluukeikoilla kitaristi Pekka ”Rekku” Rechardtia.

Tinnituksen vuoksi vuosiksi konsertoinnin jättänyt Reijo Heiskanen on toipunut ja esitteli erinomaisia uusia sooloja.

Aikoinaan Reijo Heiskanen jätti Alangon kielenkäytöstä loukkaantuneena yhtyeen kesken Harsoinen teräs -albumin harjoittelun ja tilalle uuteen isoon kokoonpanoon saatiin Jukka Orma.

Nyt faneille tarjottiin harvinaista herkkua, kun alkuperäinen nelikko soitti Harsoinen teräs -albumin (1982) nimikappaleen ja Levottomat jalat -hitin.

Eivät nämä riisutut sovitukset toki ison kokoonpanon sovituksia ”parempia” olleet, mutta kiinnostava vaihtoehto. Iso kokoonpano urkuineen, saksofoneineen ja marimboineen Heiskasella täydennettynä saadaan lavalle paluukiertueen huipentumana Ratinassa.

Hassisen kone otti nimensä kotipaikkakuntansa kodinkoneliikkeestä.

Studioalbumien ulkopuolelta saatiin Muoviruusuja omenapuissa, joka levytettiin jo ennen esikoisalbumia, sekä ensimmäisen demon Vähän kiirettä yläpäässä.

Muoviruusuja omenapuissa on Alangon tuotannon avainbiisi. Hän vaihteli jo silloin matalaa rekisteriä ja korkealta menevää karjuntaa tavalla, jolla Kurt Cobain ansaitsi myöhemmin miljoonia Nirvana-yhtyeessä.

Pitkin keikkaa saatiin myös muistutuksia siitä, miten Hassisen koneen yhdistelmä uuden aallon energiaa sekä progressiivisia ja klassisia vaikutteita on vaikuttanut Don Huonoihin ja muihin myöhemmin tulleisiin suomalaissuuruuksiin.

Harri Kinnunen soitti vuoroin ripeää uuden aallon rockia ja progressiivisempia koukkuja sisältäviä sovituksia.

Tällä kriitikolla on ollut onni kuulla Hassisen konetta paitsi varhaisteininä yli 40 vuotta sitten myös yhtyeen paluupiipahduksilla ja osana Ismo Alangon 60-vuotisjuhlakonserttia viime marraskuussa.

Silloin Hassisen koneen osuus oli suorastaan taianomainen ja viiden laulun mitassa saatiin näytteitä koko kaaresta alkuperäiskokoonpanosta ison kokoonpanon sointiin. Jotain sellaista odotellaan koko konsertin mitassa myös Ratinaan.

20. toukokuuta oli myös ”salakeikka” Tavastialla kutsuvierasyleisölle. Se oli jopa kliinisen tarkkaa alkuperäiskokoonpanon detaljisoittoa myös miksauksen puolesta.

Nyt sointi oli suurempi, tummempi, vähemmän erotteleva ja tunnelma kuumempi. Maksava yleisö on aina hieman eri tavalla messissä kuin kutsuvierasyleisö.

Jukka Antikainen, syntyi kun Hassisen kone hajosi 40 vuotta sitten ja pääsi nyt konsertin eturiviin. ”Löysin yhtyeen Pitkä kuuma kesä -elokuvan soundtrackilta.”

Yli puolentoista tunnin jälkeen yleisö ja kriitikko myhäilivät onneaan.

”Viimeksi nähtiin heidät 40 vuotta sitten ja keikka oli ihan huippu ja törkeän hyvä”, Hassisen kone -pipot keikan jälkeen ostaneet Riitta Karjalainen ja Tuija Kokko kommentoivat.

Riitta Karjalainen ja Tuija Kokko ostivat Hassisen kone -pipot keikan jälkeen.

Kun piipahdamme kuvaajan kanssa sovitusti takahuoneessa, Ismo Alangon ääni kuuluu jo kaukaa ja ilmaisee varauksellista tyytyväisyyttä.

”Se meni järjettömän hyvin ottaen huomioon, että edellinen oikea keikka oli 22 vuotta sitten. Mutta sit mä unohdin sanat, vaikka Helsingin Sanomien kriitikko oli paikalla”, Alanko kuuluu julistavan vähän ennen kuin astumme huoneeseen sisään.

”Unohdin sanat” koski yhtä liian aikaisin tullutta riviä Muoviruusuja omenapuissa -klassikossa, joten enpä tuosta huolta kantaisi. Seuraavan rivin Alanko lauloi siansaksaa, mikä vain korosti hetkessä elämistä.

Yhtye kertoo takahuoneessa uusimmista vaiheista: Kinnusen veljeksillä on tuore Linnunradan liftarit -yhtye, Heiskanen iloitsee tyttärensä valmistumisesta maisteriksi ja Alanko on sopinut nykyisen yhtyeensä kiertueen harjoituksista heti seuraavana maanantaina Hassisen koneen viimeisen stadionkonsertin jälkeen sekä kiertueesta elokuussa. Uusi levykin on tulossa.

Entä jatkaako myös Hassisen kone konsertoimista jo julkistettujen keikkojen jälkeen?

”Mitään Ratinan jälkeen ei ole sovittu”, Alanko vakuuttaa.

Saadaanko tästä paluusta tallenne kuten Hassisen koneen yksittäisestä paluukeikasta Joensuun laululavalla saatiin vuonna 2000?

”Dokumentti on tietääksemme tulossa”, yhtye paljastaa.

Hassisen koneen paluukeikoista on tulossa dokumentti.

Ohjaaja Mika Kaurismäki kertoo pian puhelimitse lisää: pääpaino on Ratinan konsertin kokonaistaltioinnissa, mutta ensimmäiset kuvaukset tehdään jo torstaina Joensuussa.

Näin sulkeutuu yksi ympyrä, sillä Mika ja Aki Kaurismäki kuvasivat Hassisen konetta jo yhdessä ohjaamaansa Saimaa-ilmiö-elokuvaan Tuuliajolla-kiertueella vuonna 1981.

”Saimaa-ilmiön filmimateriaali antaa myös mahdollisuuden peilata ikonista yhtyettä silloin ja nyt”, Kaurismäki kaavailee.

Fakta Hassisen kone tähän asti Hassisen kone yhdellä harvinaisista paluukeikoistaan Rockin SM-kisojen yllätysesiintyjänä vuonna 1993. ■ 1979: Alkuperäinen nelikko Ismo Alanko, Reijo Heiskanen sekä Jussi ja Harri Kinnunen soittavat kesällä Lepakossa covereita nimellä ”Kinnusen veljes orkesteri”. Joulukuussa päätetään perustaa samalla porukalla Hassisen kone. ■ 1980: Ensimmäinen demo johtaa levytyssopimukseen, josta ei saa puhua ennen. Rockin SM-kisojen voittoa. Rappiolla nousee hitiksi ja Täältä tullaan Venäjä -albumi myy lopulta yli 60 000 kappaletta, eniten Ismo Alangon tuotannosta. ■ 1981: Rumat sävelet julkaistaan ja se on myynyt yli 50 000 kappaletta. Tuuliajolla-kiertue ja myöhemmin myös elokuva ja konserttialbumi nostavat yhtyeen mainetta. Tämän jälkeen mukaan tulevat kosketinsoittaja Eero ”Safka” Pekkonen, lyömäsoittaja Hannu ”Poke” Porkka ja saksofonisti Antti Seppo. Reijo Heiskanen eroaa uuden kokoonpanon harjoituksissa ja tilalle saadaan Jukka Orma. ■ 1982: Suurkokoonpanon Harsoinen teräs julkaistaan ja se on myynyt yli 40 000 kappaletta. Yhtye levyttää myös englanniksi. Hassisen kone hajoaa ja Ismo Alanko perustaa joululomalla Sielun veljet. ■ 1984: Hassisen kone esiintyy juhannusfestivaaleilla kuitatakseen yhtiön velkoja. Jukka Orma ja Reijo Heiskanen soittavat taidokkaita uusia kitarasovituksia yhdessä. ■ 1993: Alkuperäisnelikon yllätysesiintyminen Rockin SM-kisojen finaalissa. ■ 2000: Alkuperäisnelikko pitää 20 vuotta myöhemmin -juhlakonsertin Joensuun laululavalla. Siitä saadaan dvd-tallenne. ■ 2019: Alkuperäisnelikko harjoittelee yhtyeen 40-vuotisjuhlia varten. Pandemia siirtää keikat, mutta sitä ei vielä tiedetä, kun he antavat HS:lle laajan haastattelun. ■ 2021: 11. marraskuuta Hassisen koneen alkuperäiskokoonpano loistaa osana Ismo Alangon 60-vuotisjuhlaa Tavastialla viiden laulun ajan, osin lisämuusikoilla vahvistettuna. Myös Sielun veljet -yhtye tekee ensimmäisen esiintymisensä vuosikymmeneen. Lue keikan arvio tämän linkin takaa tai jutun alla olevista linkeistä. ■ 2022: 20. toukokuuta Hassisen koneen alkuperäiskokoonpano hioo keikkakuntoaan Tavastian ”salakeikalla” kutsuvierasyleisölle. ■ 2022: 21. kesäkuuta: Hassisen kone soittaa ensimmäisen lipunostajille suunnatun oman konsertin 22 vuoteen Joensuun Kerubi-klubilla. Viiden loppuunmyydyn Kerubi-konsertin jälkeen alkuperäiskokoonpano jatkaa Provinssiin 30. kesäkuuta. Vuoden 1982 suuri kokoonpano alkuperäiskitaristi Reijo Heiskasella täydennettynä esiintyy Tampereen Ratinan stadionilla 30. heinäkuuta. Mika Kaurismäki tekee esityksestä dokumentin.

Lue lisää: Ismo Alangon synttäri­bileet täyttivät kovatkin odotukset: tarjolle tulivat myös Hassisen kone, Sielun veljet, Neljä baritonia ja Sössölandian kultakurkut

Lue lisää: Tarjolla taas: Hassisen kone (alkuperäiskokoonpanon laaja haastattelu vuodelta 2019).