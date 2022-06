Italiassa lomailevalla agentilla on ketunhäntä kainalossa moniaineksisessa mutta yllätyksettömässä minisarjassa

Moniaineksinen englantilainen minisarja Signora Volpe on kuin pizza ananaksella ja kananmunalla.

Henkirikosta tutkiva karabinieeri, kapteeni Riva (Giovanni Cirfiera) aavistelee, että Sylvia Fox (Emilia Fox) ei ole mikään tavallinen turisti. Riva ryhtyy kutsumaan Sylvia Foxia signora Volpeksi, koska fox eli kettu on italiaksi volpe.

”Kaikki kuulostaa paremmalta italiaksi”, sanoo henkirikosta tutkiva italialainen karabinieeri englantilaiselle Sylvia Foxille (Emilia Fox) ja voi olla silmää iskiessään hyvinkin oikeassa. Ja saattaa olla myös niin, että kolmiosaisen Signora Volpen (2021) yllätyksettömät tarinat näyttävät paremmilta näin, sijoitettuina Englannin sijasta Italiaan, Perugian maakuntaan.

Toki viisikymppisellä lontoolaisella Foxilla on sinne oikeaakin asiaa. Hän lähtee entiseen aviomieheensä ja työpaikkaansa kettuuntuneena sisarentyttärensä häihin, joita vietetään viidentuhannen asukkaan pittoreskissa Panicalessa, vehreissä maisemissa kukkulan laella. Mutta kukaan häävieraista tai edes Foxin lähiomaisista ei tiedä, että hänellä on myös lomalla ketunhäntä kainalossa – että hän on Britannian ulkomaan tiedustelupalvelun MI6:n pitkäaikainen salainen agentti.

Siksi ympäristöä koko ajan tarkkailevan Foxin on helppo huomata, että sisarentytär Alicen (Issy Knopfler, muusikko Mark Knopflerin tytär) sulavalla italialaisella Tomasso-sulhasella ei ole puhtaita pizzajauhoja pussissa. Ja että kaikki ei ole kohdallaan edes paikallisessa pizzeriassa.

Elokuvan mittaisessa avausjaksossa on aineksia pariinkin sarjaan: ihaillaan maisemia, heittäydytään italialaisten iskelmien vietäväksi, lämmitellään siskojen välejä, viritellään kansainvälistä romanssia sekä esitellään agenttien apuvälineitä, hurjastellaan autolla ja heilutellaan vähän myös aseita. Signora Volpe on kuin peruspizza ananaksella, kananmunalla ja ehkä vielä parilla nakilla.

Signora Volpe, C More