Asiantuntijoiden mukaan herkkään pukuun ei ole mahdollista pukeutua sitä vahingoittamatta.

Ripley’s-museon päätöstä antaa Marilyn Monroen alkuperäinen puku Kim Kardashianin puettavaksi on herättänyt laajaa paheksuntaa. Kuva New Yorkin Met-gaalasta 2.5.2022.

Ripley’s Believe It or Not -museo kiistää useiden asiantuntijoiden lausunnot siitä, että sen omistama Marilyn Monroen iltapuku olisi vahingoittunut, kun tosi-tv-tähti Kim Kardashianin käytti sitä Met-gaalassa New Yorkissa toukokuun alussa.

Museo sanoo ottaneensa puvun käytössä ”harkitun riskin”. Sen omassa lausunnossa vuodelta 2017 puvun kerrotaan venyneen ja rypistyneen ajan saatossa.

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n haastattelema keräilijä ja Marilyn Monroe -yksityiskokoelman omistaja Scott Fortner on julkaissut puvusta kuvia ennen ja jälkeen gaalan. Kuvissa puvun ompeleet näyttävät venyneen. Myös animaattori ja käsikirjoittaja Darrell Rooney on julkaissut Instagramissa videon, jossa mekon toinen olkain on revennyt.

Museon päätös lainata pukua Kim Kardashianin käyttöön herätti laajasti paheksuntaa jo ennen gaalaa. Scott Fortnerin mukaan päätös oli museolta vastuuton ja julkisuushakuinen.

Ripley’s osti Marilyn Monroen vuoden 1962 mittatilauspuvun huutokaupassa 4,8 miljoonalla dollarilla eli noin 3,9 miljoonalla eurolla vuonna 2016. Puvusta tuli kallein koskaan huutokaupattu mekko. Museon mukaan puku, jota Monroe käytti laulaessaan kuuluisan onnittelulaulunsa yhdysvaltain presidentti John F. Kennedylle, olisi nykyiseltä arvoltaan jopa kymmenen miljoonaa dollaria.

BBC:n haastattelemien asiantuntijoiden mukaan kyseinen höyhenenkevyt silkkimekko, johon on käsin ommeltu yli 6 000 kristallia, ei voisi mitenkään selvitä käytöstä vaurioitta.

”Mekkoa ei voi edes käsitellä sitä vahingoittamatta, siihen pukeutumisesta puhumattakaan”, sanoi BBC:lle Britannian Falmouthin yliopiston kulttuurintutkimuksen opettaja Kate Starsdin, joka on työskennellyt historiallisten vaatteiden parissa yli 25 vuotta. Hänen mukaansa uniikin vaatekappaleen korjaaminen maksaisi kymmeniätuhansia euroja, sillä siihen käytettyä kangasta ei enää valmisteta.

Kim Kardashian käytti mekkoa gaalan punaisella matolla ja vaihtoi sitten jäljennökseen. Vaikka hän ei käyttänyt tuolloin vartalokosmetiikkaa, Starsdinin mukaan on selvää, että jo ihon omat öljyt vahingoittavat vanhaa silkkiä.

Alun perin mekon sanotaan olleen Marilynille niin tyköistuva, että se ommeltiin hänen ylleen. Kim Kardashian aiheutti jo aiemmin keväällä pienen kohun kertoessaan laihduttavansa pukua varten.

Ripley’s-museon oman lausunnon mukaan puvun käyttö gaalassa oli kunnianosoitus Marilyn Monroen perinnölle. Kim Kardashianin yllä mekko viestii Marilyn Monroen historiallista merkittävyyttä myös tuoreille sukupolville, museo perustelee.

Keräilijä Fortner vaatii puvun poistamista museon kokoelmista ja lähettämistä Washingtoniin kokoelmaan, jossa säilytetään muun muassa Abraham Lincolnin silinterihattua ja näyttelijä Judy Garlandin Ihmemaa Oz -elokuvassa käyttämiä rubiinitossuja.