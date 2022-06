Vuoden 2022 kilpailussa toiseksi tullut maa sanoo takaavansa, että Britanniassa järjestettävä tapahtuma heijastaisi Ukrainan kulttuuria, luovuutta ja maiden välistä yhteistyötä.

Britannia ja maan yleisradioyhtiö BBC on tarjoutunut järjestämään vuoden 2023 Euroviisut tuoreen voittajamaa Ukrainan sijaan, kertoo muun muassa The Guardian. Euroopan yleisradiounioni EBU ilmoitti perjantaina, ettei laulukilpailua voida järjestää Ukrainassa Venäjän hyökkäyksestä johtuvan heikon turvallisuustilanteen vuoksi. Ukraina on tyytymätön päätökseen.

Britannia tuli toiseksi kevään 2022 laulukilpailussa Tiktokista tunnetun Sam Ryderin kappaleella Space Man.

Guardianin lähteiden mukaan myös Bryssel on esiintynyt harkinnoissa tulevan kilpailun järjestäjäkaupungista, sillä se on ”EU:n pääkaupunki” ja voisi kilpailun isäntänä symboloida yhtenäistä Eurooppaa Ukrainan tukena.

Ukraina on ilmaissut tyytymättömyytensä EBU:n päätökseen. Maan kulttuuriministeri Oleksandr Tkatšenkon mukaan Euroviisujen järjestäminen Ukrainassa olisi koko maailmalle signaali siitä, että Ukrainaa tuetaan. Maa on Tkatšenkon mukaan lähettänyt Euroviisuja järjestävälle organisaatiolle jo lukuisia ehdotuksia mahdollisesta kisapaikasta sekä erilaisia turvallisuusselvityksiä EBU:n standardien mukaisesti.

Britannian pääministerinkansliasta kerrotaan, että maa toivoo edelleen Euroviisujen järjestämisen onnistumista Ukrainassa. Jos Britannia päätyy järjestäjäksi, sen mukaan kilpailut tulevat heijastamaan Ukrainan rikasta kulttuuria, luovuutta ja kahden maan välistä kumppanuutta.

Euroviisut on vain kerran aikaisemmin jätetty järjestämättä kilpailun edellisvuonna voittaneessa maassa, kun Israelin yleisradioyhtiö vetäytyi vastuusta kustannussyistä vuonna 1980.