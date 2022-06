Boris Johnson kommentoi tilannetta Ukrainan vastustettua Euroopan yleisradiounioni EBU:n päätöstä vetää vuoden 2023 viisut pois Ukrainasta.

Ukrainan euroviisuedustaja The Kalush Orchestra voitti kilpailun Italiassa yleisöäänillä.

Britannian pääministeri Boris Johnson puolustaa Ukrainan oikeutta vuoden 2023 Euroviisujen isännöintiin, kertoo The Guardian.

”Me tulimme loisteliaasti toiseksi ja rakastan ajatusta, että viisut pidettäisiin täällä”, Johnson kommentoi toimittajille palattuaan matkalta Kiovaan.

”Mutta fakta on, että Ukraina voitti, ja he ansaitsevat pitää ne [Euroviisut]. Uskon, että he pystyvät siihen ja heidän pitäisi saada pitää ne. Uskon, että Kiova tai jokin muu turvallinen kaupunki Ukrainassa olisi tilaisuudelle fantastinen paikka.”

Britannian ja maan yleisradioyhtiö BBC:n on spekuloitu järjestävän vuoden 2023 Euroviisut, kun Euroopan yleisradiounioni EBU päätti vetää kilpailun Ukrainasta maan heikon turvallisuustilanteen takia. Ukraina on kertonut, ettei se hyväksy päätöstä ja on toimittanut tarvittavat turvallisuusselvitykset EBU:lle.