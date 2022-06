Rocktähti juhlisti syntymäpäiväänsä tuomalla Pohjois-Amerikan Got Back -kiertueensa päätöskonsertin yllätysvieraiksi Bruce Springsteenin ja Jon Bon Jovin.

Rockin legenda ja Beatles-yhtyeen perustajajäsen Paul McCartney täyttää 80 vuotta lauantaina 18. kesäkuuta. Torstaina hän juhlisti merkkipäiväänsä kiertue-esiintymisellä East Rutherfordin Metlife-areenalla niin kuin rocktähti vain voi – tuomalla lavalle mukanaan kaksi rocktähteä lisää.

Bruce Springsteen ja Jon Bon Jovi kiipesivät lavalle McCartneyn yllätysvieraina ja saivat yleisön mylvimään riemusta, kertoo muun muassa yhdysvaltalaislehti The Post. Konsertin lähestyessä loppuaan Bon Jovi lauloi rockin ikonille onnittelulaulun 50 000 fanin laulaessa mukana.

McCartneyn ja Beatlesin kotikaupunki Liverpool kunnioittaa 80-vuotiaan rocklegendansa syntymäpäivää nimeämällä kaupungin Matthew Streetin väliaikaisesti uudelleen McCartney Streetiksi. Vanha nimi palautetaan 24. kesäkuuta.

Juhlapäivän kunniaksi monet yhtyeet soittavat McCartneylle tribuutteja, ja erilaisia legendalle omistettuja musiikkitapahtumia järjestetään ympäri Eurooppaa.

Paul McCartney perusti The Beatlesin, yhden populaarimusiikin historian tunnetuimmista ja vaikutusvaltaisimmista yhtyeistä, yhdessä John Lennonin ja George Harrisonin kanssa vuonna 1960. Yhtye pysyi kasassa aina vuoteen 1970 asti ja saavutti kokeellisilla rockalbumeillaan maailmanlaajuisen supersuosion.

McCartney oli yhtyeen basisti ja yhdessä John Lennonin kanssa bändin pääasiallinen laulunkirjoittaja, ja hänen aikaansaannoksiaan ovat muiden muassa hitit Yesterday, Let It Be, Blackbird ja Eleanor Rigby.

Paul McCartney rentoutui sohvalla the Beatlesin suosion huippuaikoina 1964.

Beatlesin jälkeen McCartney on pysytellyt menestyksekkäästi soolouralla sekä soittanut perustamansa Wings-yhtyeen keulakuvana 1980-luvun alkuun asti. Vuonna 1965 McCartney sai Britannian ritarikunnan MBE-merkin, ja kuningatar Elisabet II aateloi hänet vuonna 1997 kiitoksena palveluksesta musiikille. Rock and Roll Hall of Fameen McCartney nimettiin vuonna 1999, ja Hollywood Walk of Famelle hän sai tähden vuonna 2012.

McCartney on myös voittanut lukuisia palkintoja, kuten 18 Grammya osin yhdessä Beatlesin kanssa sekä parhaan musiikkikappaleen Oscarin vuoden 1970 Beatles-dokumenttielokuvasta Let it be.

Viimeisimmän pitkäsoittonsa, McCartney III:n, hän julkaisi joulukuussa 2020.

Jotain McCartneyn suosion mittavuudesta kertoo sekin, että alun perin vuonna 1969 Draken yliopiston Times-Delphic-lehdestä liikkeelle lähtenyt huhu tämän kuolemasta kiertää yhä ja on paisunut jonkinlaiseksi salaliittoteoriaksi.

Teorian mukaan McCartney kuoli auto-onnettomuudessa jo vuonna 1966 ja on sittemmin korvattu kaksoisolennolla. Fanit ovat löytäneet teorialle lukuisia ”todisteita” McCartneyn väitetysti muuttuneista kasvonpiirteistä sekä Beatlesin albumeista. Jotkut pitävät vihjeenä kuolemasta esimerkiksi sitä, että McCartney on kuuluisan Abbey Road -albumin (1969) kannessa bändin jäsenistä ainoa, jolla ei ole kenkiä.

Varmaa on, että rockin legenda elää.