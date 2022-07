Nerokas Better Call Saul on loppumetreillään, ja fanit pidättävät hengitystään – Mitä sarjan todelliseksi sankariksi nousseelle rikoskumppanille tapahtuu?

Maailmanlaajuiseksi ilmiöksi nousseen Breaking Bad -sarjan esiosa ja taustatarina Better Call Saul päättyy kuudenteen tuotantokauteen.

Kim Wexler (Rhea Seehorn) on Better Call Saulin päähenkilön Jimmyn lähin ystävä, rikoskumppani ja rakastettu, joka on monen mielestä noussut sarjan todelliseksi sankariksi.

Arviolta jopa kaksi miljoonaa katsojaa pelkää tällä hetkellä New Mexicon Albuquerquessa asuvan nuoren huippujuristin puolesta. Kuka hänet tappaa – tai jos ei tapa, minne hän päätyy? Kim Wexlerille on tapahduttava jotain peruuttamatonta, pian.

Maailmanlaajuiseksi ilmiöksi nousseen Breaking Bad -sarjan (2008–2013) esiosa ja taustatarina Better Call Saul (2015–) saa pian päätöksensä. Viimeiseksi jäävä kuudes kausi jaettiin kahtia: ensimmäiset seitsemän jaksoa Netflix lähetti keväällä, ja viimeiset kuusi jaksoa ilmestyvät suoratoistopalveluun viikon välein 12. heinäkuuta alkaen.

Spin-off-sarja seuraa liukasliikkeisen ja nopeaälyisen Jimmy McGillin (Bob Odenkirk) matkaa sympaattisesta pikkurikollisesta alamaailman asianajajaksi, Breaking Badista tutuksi Saul Goodmaniksi. Better Call Saulissa Kim Wexler (Rhea Seehorn) on Jimmyn lähin ystävä, rikoskumppani ja rakastettu, joka on monen mielestä noussut sarjan todelliseksi sankariksi.

Nyt fanit pidättävät hengitystään: mitä Kimille vielä tapahtuu? Breaking Badissa häntä ei nimittäin enää nähdä.

Siinä missä Breaking Badin juonellinen imu perustui kysymykseen siitä, kuinka alas huumemaailman julmuudesta katkeroitunut kemianopettaja Walter White (Bryan Cranston) voi vajota, tuntuu esiosa virittävän jännitteensä hienovaraisemmin. Vaikka molemmat sarjat käsittelevät kunnian, häpeän, identiteetin ja perheen teemoja, keskittyy Better Call Saul tarkemmin niihin harmaan sävyihin, jotka piilevät päähenkilöä ympäröivissä olosuhteissa. Ero näkyy parhaiten Kimin hahmossa ja tämän suhteessa Jimmyyn.

Siinä missä Breaking Badin ”ensimmäinen nainen”, huumerikolliseksi kääntyvän Walter Whiten vaimo Skyler (Anna Gunn), toimii rohkeudestaan huolimatta lähinnä Walterin oman syyllisyyden heijastuksena, Kim on kokonainen henkilö. Hänellä on omat ristiriitansa ja unelmansa. Hän seisoo Jimmyn rinnalla, ei hänen taustallaan.

Jimmy (Bob Odenkirk) ei sopeudu korkean profiilin lakifirmaan.

Viiden ja puolen tuotantokauden ajan sarjassa on seurattu Kimin ja Saul Goodmaniksi hitaasti kääntyvän Jimmyn yhteistä hampaidenpesua. Aamuinen rutiini nähdään säännöllisesti, ja siihen kiteytyy parin arkinen, rehti ja väsymätön suhde.

Sarjan luojat hallitsevat pienet symboliset vihjeet, jotka maalaavat kuvaa suurista temaattisista kehityskuluista. Kun Jimmy yrittää ansaita asianajajaveljensä Chuckin (Michael McKean) rakkauden ja arvostuksen sopeutumalla työhön elitistisessä lakifirmassa, ei Kimin hänelle lahjoittama termosmuki mahdu millään kalliin työsuhdeauton juomalokeroon.

Se on näppärä keino korostaa, että Kim näkee Jimmyn todellisen minän paremmin kuin korkean profiilin lakifirma, johon Jimmy ei yrityksistä huolimatta sopeudu. Myöhemmin sama Jimmyn sisintä kuvaava muki saa kylkeensä luodinreiät, kun Jimmy ensimmäistä kertaa astuu huumekartellin veriseen maailmaan.

Seksiä ja eroottista virettä Jimmyn ja Kimin välillä näytetään epätavallisen vähän draamasarjan heteropariksi, syvää kumppanuutta ja jaettua tragediaa sitäkin enemmän.

Heidän romanttinen suhteensa ei ole juonen keskeinen jännite, vaan olosuhde ja maisema, jota vasten tapahtumat rakentuvat. Henkisesti he olivat vanha pari jo sarjan alussa, eli katsojan ei ole tarkoitus jännittää, saavatko he toisensa. Sen sijaan kysymykset ovat syvemmällä. Kestävätkö he lopulta sitä rehellisyyttä, jonka saavat toisissaan aikaan? Ymmärtävätkö he toisiaan liiankin hyvin? Voiko kumpikaan kasvaa ja päästä irti menneisyydestään, jos he jatkavat yhdessä?

Kim ja Jimmy ovat molemmat altavastaajia, jotka sosiaalisella älyllään hankkivat nerokkaita voittoja menestyjien maailmassa.

Jimmy elää arvostetun isoveljensä Chuckin (Michael McKean, oik.) varjossa. Veli on perustanut menestyneen asianajotoimiston yhdessä George M. Hamlinin kanssa, jonka poika Howard (Patrick Fabian) jatkaa isänsä jalanjäljissä.

Jimmyn tragedia liittyy tämän elämään ylistetyn Chuck-isoveljen varjossa. Huippujuristi Chuck ei koskaan hyväksy Jimmyn lakimiesuraa: hän on katkera lapsuudesta, jossa Jimmy on saanut kaiken Chuckia vähemmällä työllä ja enemmällä puheella. Lopulta juuri Chuckin vastustus sysii Jimmyn yhä syvemmälle lain toiselle puolelle.

Veljesten suhde sarjassa on ollut parhaiten kirjoitettuja perhesuhteita aikoihin – molemminpuolinen kateus ja kiintymys limittyvät siinä niin saumattomasti, ettei niitä enää erota toisistaan.

Chuckin (Michael McKean) elämäkään ei ole pelkkää ruusuilla tanssimista, mutta Jimmy pitää hänestä huolta. Kuva toiselta tuotantokaudelta.

Kim taas on ylivastuullinen alkoholistiäidin lapsi, joka on omistanut elämänsä oikeudenmukaisuuden tavoittelulle, mutta törmää jatkuvasti omaan riittämättömyyteensä. Hän on vahva ja itsenäinen olematta 2010-luvun kylmä ja kova naisnero, kuten Silta-sarjan Saga Norén tai Vallan linnakkeen Birgitte Nyborg. Hän on ovela ja manipulatiivinen, mutta myös hauska, empaattinen ja rohkea. Välillä hän on epävarma ja väsynyt tai kadottaa suhteellisuudentajunsa ja tekee virheen.

Kim ja Jimmy tarjoavat toisilleen lohtua, mutta myös ruokkivat toisissaan piilotettua kostonhalua ja hallitsemattomuuden houkutusta. He liikkuvat herkullisella tavalla klassisen paha–hyvä-jaottelun rajalla.

Better Call Saul seuraa Jimmy McGillin (Bob Odenkirk, oik.) matkaa sympaattisesta pikkurikollisesta alamaailman asianajajaksi, Breaking Badista tutuksi Saul Goodmaniksi. Kim Wexleriä (Rhea Seehorn) ei Breaking Badissa näy.

Breaking Badissa Jesse (Aaron Paul) etsi Waltista isää ja Walt tästä poikaa, mutta suhde kärjistyi yhä vain yksipuolisemmaksi hyväksikäytöksi ja julmuudeksi eikä johtanut mihinkään hyvään. Kim ja Jimmy sen sijaan pysähtyvät ja puivat suhdettaan usein, kääntävät kurssia. Molemmilla on valtaa.

Sarjan tempo on paljon Breaking Badia hitaampi. Pitkissä hiljaisuuksissa kehittyvät luottamus, yhteisymmärrys ja suru, aikaa jää ratkaisemattomille kysymyksille. Emme vielä tiedä, kuinka Kimin käy. Varmaa on vain se, ettei hän toimi päähenkilön matkaa muotoilevana symbolina. Kim on uhri joko yhtä vähän tai paljon kuin Jimmy.

Yhdessä he ovat katkeransuloinen aikapommi, jonka ääressä katsoja oppii uutta myös itsestään.

