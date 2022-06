Ruskea tyttö New Jerseystä on uusi supersankari – Ms. Marvel on raikas yllätys ja aidosti erilainen

Tekijöiden innostus näkyy ja tuntuu Ms. Marvel -sarjassa. Pakistanilainen kulttuuri, islam ja New Jersey luovat monitasoisen maailman, joka hengittää.

“Ruskeat tytöt New Jerseystä eivät pelasta maailmaa”, sanoo Kamala Khan, Ms. Marvel-sarjan päähenkilö. Disneyn uusin supersankari-tv-sarja on raikas yllätys ja aidosti erilainen. Nyt mennään monikulttuuriseen teinimaailmaan.

Amerikanpakistanilainen 16-vuotias nörttityttö Kamala on itse ruskea tyttö New Jerseystä, ja teiniahdistunut. Hän fanittaa Avengersia ja haaveilee supervoimista, joilla maailma pelastettaisiin. Kamala luovii koulun sosiaalisissa piireissä ja somessa, kokeilee konservatiivisten vanhempiensa asettamia rajoja, opettelee ajamaan autoa ja tietysti ihastuu. Perusteinidraaman aineksista on saatu omanlainen hauska ja vauhdikas tarina, joka ehtii silti välillä kysyä kysymyksiäkin.

Ms. Marvel, Kamala Khan, oli Marvelin ensimmäinen muslimisankari ja esiintyi ensimmäisen kerran sarjakuvassa vuonna 2014. Tekijät halusivat kertoa amerikanpakistanilaisesta teinitytöstä sekä luoda naishahmon, joka ei ole yliseksualisoitu.

Kamalan rooliin valittu Iman Vellani (s. 2002) on ilmiömäisen luonnollinen. Sarjan markkinoinnissa on muistettu kertoa, että Vellani on paitsi kanadanpakistanilainen, myös tosielämässä kova supersankarifani, aivan kuin Kamala. Kamala sai supervoimat, Iman superroolin. Markkinoinnista piittaamatta on rehellisesti vaikea kuvitella, miten tämän roolin olisi voinut tehdä paremmin kukaan muu.

Ms. Marvel kuvaa rempseällä tavalla pakistanilaistaustaisen nörttiteinin elämää monikulttuurisen värikkäässä New Jerseyssä. Fanityttö hilluu Avengers-coneissa, askartelee cosplay-asua ja roikkuu chatissa. Kun Kamala löytää vanhalle sukulaiselle kuuluneen rannekkeen, menee elämä entistä enemmän sekaisin. Kamalasta kiinnostuvat siinä vaiheessa muutkin kuin kaveri Bruno Carrelli (Matt Lintz). Aihe on sinänsä tuttu: supervoimien saamisen ja teini-iän ongelmien välistä analogiaa on käsitelty jo esimerkiksi X-Men-tarinoissa.

Pääkirjoittaja on Bisha K. Ali, brittiläispakistanilainen kolmekymppinen standup-koomikko. Ohjauksen päävastuu on marokkolaistaustaisella belgialaiskaksikolla Adil El Arbi ja Bilall Fallah. Tekijöiden innostus näkyy ja tuntuu. Pakistanilainen kulttuuri, islam ja New Jersey luovat monitasoisen maailman, joka hengittää kirjavan kollaasimaisessa kuvakerronnassa. Ainakin ulkopuolisen silmin tämä kaikki tuntuu elävältä ja uskottavalta.

Kamalan kaveri Nakia (Yasmeen Fletcher) käyttää hijabia, on ehdolla moskeijan johtokuntaan ja valittaa, kuinka historian tunnilla puhutaan paljon enemmän Roomasta ja Kreikasta kuin Bysantista ja Persiasta. Tyttöjä torutaan ”ei snapchattia moskeijassa”, ja he vastaavat ”se on insta!” Hijabin merkitystä pohditaan tyttöjen vessassa ja Pakistanin sisällissotaa vanhempien kanssa illallispöydässä.

Jon Bon Jovi on silti kahden sukupolven pakistanilaistaustaisille New Jerseyn Prinssi.

Ms. Marvel Disney+-palvelussa.