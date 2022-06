Amerikkalainen William Randolph Hearst oli keltaisen lehdistön isä ja populismin tienraivaaja.

Neliosaisen dokumenttisarjan William Randolph Hearst (2021) päätösjaksossa tavataan keskushenkilön pojanpoika William Randolph Hearst III. Hän arvelee, että fiktioelokuva Citizen Kane eli Kansalainen Kane (1941) on jättänyt monen mieleen niin vahvan mielikuvan lehtimoguli W. R. Hearstista, että menee sata vuotta ennen kuin oikea kuva pääsee esiin.

Todennäköisintä taitaa kuitenkin olla, että elokuvan Charles Foster Kane pitää pintansa Hearstin ”oikeana kuvana” myös vuonna 2121 – siitä huolimatta, että dokumenttisarja tekee hyvää työtä tarkemman ja monipuolisemman henkilökuvan hahmottelemisessa.

Tämäkään kuva ei ole Hearstin kannalta mairitteleva, vaikka mukana on kehujakin. Sarjan asiantuntijoihin lukeutuu David Nasaw, jonka tietokirja The Chief (2000) on ollut käsikirjoituksen pohjana.

Hearst syntyy vuonna 1863 jättiläismäinen hopealusikka suussaan. Hänen isänsä George Hearst on noussut yhdeksi Yhdysvaltain rikkaimmista miehistä hopealöydöstä alkaneella kaivostoiminnalla. Lapsena Hearst saa piittaamattomuutta lähentelevän kasvatuksen, jossa vaikkapa ilotulitteiden sytyttäminen kotitalossa ei aiheuta kummoista porua.

Kiintoisaksi nuoren miehen tuhlailevainen elämä alkaa muotoutua, kun hän ryhtyy johtamaan isänsä omistamaa The Examiner -lehteä San Franciscossa vuonna 1887 – aikana, jolloin sanomalehdet ovat ainoa massamedia.

Hearst saa lehden menestymään ja hankkii itärannikolta New York Journalin. Hän heittäytyy raivokkaaseen kilpailuun Joseph Pulitzerin New York Worldin kanssa ja kaappaa itselleen tämän parhaat toimittajat. Sensaatiojournalismiin viittaava ”keltainen lehdistö”-nimitys saa alkunsa The Yellow Kid -sarjakuvahahmosta, joka esiintyy molemmissa lehdissä yhtä aikaa.

Myyntiä lisätäkseen Hearst puolustaa työväenluokkaa. Toisaalta hän painostaa presidenttiä ryhtymään Kuubassa sotaan Espanjan kanssa ja lietsoo vihaa aasialaistaustaisia vastaan.

Häikäilemättömän lehtimogulin William Randolph Hearstin pitkäaikainen asuinkumppani oli alkoholismiin ajautunut elokuvanäyttelijä Marion Davies, joka dokumenttisarjassa saa eräänlaisen kunnianpalautuksen.

Oma omituinen sivupolkunsa on Hearstin poliittinen ura, jossa hän pääsee kongressiedustajaksi mutta ei presidenttiehdokkaaksi. Paremmin vastaavassa julkkisaseman ja rahan hyödyntämisessä onnistuivat Donald Trump ja Rupert Murdochin Fox News, joihin ei kuitenkaan viitata suoraan vaan yleisluontoisemmin, esimerkiksi virkkeellä ”Hearst loi maailman, jossa asumme”.

Epätavallisen elämäntarinan hyvänä hahmona erottuu Hearstin asuinkumppani, osaava elokuvanäyttelijä Marion Davies, josta Citizen Kanessa oli tehty raakkuva oopperalaulaja. Ystävällisemmin Daviesia kuvasivat jo klassikon tekemisestä kertovat elokuvat RKO 281 (1999) ja Mank (2020).

William Randolph Hearst, Teema klo 21.00 ja Yle Areena. Mank, Netflix. (K13)